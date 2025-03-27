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В РПЦ назвали часть россиян "развратными сусликами"

Так Андрей Ткачев охарактеризовал людей, которые не хотят рожать более одного ребенка

27 марта 2025, 10:45, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев назвал часть россиян развратными сусликами. Об этом он заявил на встрече со студентами МГУ.

Так проповедник охарактеризовал пары, которые не хотят заводить больше одного ребенка или вовсе отказываются от детей. Такие люди, по его словам, вступают в половую близость не ради деторождения.

Основную ответственность за это Ткачев возложил на мужчин, ведь "материнство внутри у женщины, она все равно захочет рожать".

В январе священник Кирилл Иванов посоветовал при боязни рождения детей довериться Богу, а не предохраняться.

дети РПЦ Демография

Комментарии 27

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Гость

10:56:25 27-03-2025

А сама РПЦ -воплощение идеала? Облико морале? Есть сомнения.

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Элен без ребят

10:56:58 27-03-2025

а, кто-то, специально обученный, может прекратить оскорбление нормальных граждан попами?
почему, когда я справедливо называю соседа козлом, меня приглашают в суд и я плачу штраф, а эти просто как из брандспойта поливают и ничего?!
ау! отзовитесь, слуги народа. где же вы? или мы для вас вообще незаметные муравьи?

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Гость

11:21:22 27-03-2025

Элен без ребят (10:56:58 27-03-2025) а, кто-то, специально обученный, может прекратить оскорблен... это что-то типа антисемитизма теперь! они тебя могут, а ты их нет...!

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Гость

11:44:38 27-03-2025

Элен без ребят (10:56:58 27-03-2025) а, кто-то, специально обученный, может прекратить оскорблен... На кого-то из этих кгхм... граждан в суд, помнится, подавали. То ли на почившего уже Смирнова, то ли еще на кого-то. Бесполезно, суд не увидел "ничего такого". Ни оскорбления группы лиц, ни еще чего. Как обычно, вы не понимаете, это другое.

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Гость

12:11:01 27-03-2025

Элен без ребят (10:56:58 27-03-2025) а, кто-то, специально обученный, может прекратить оскорблен... Развратный суслик?))

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Гость

12:17:12 27-03-2025

Элен без ребят (10:56:58 27-03-2025) а, кто-то, специально обученный, может прекратить оскорблен... Классику совсем не читали? Это старое простонародное слово. В переводе с греческого - отец. Если запретят официально, то другое дело.

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Гость

12:55:17 27-03-2025

Гость (12:17:12 27-03-2025) Классику совсем не читали? Это старое простонародное слово. ... Она имеет ввиду, что попы оскорбляют людей. А не то, что людей обзывают попами.

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Элен без ребят

10:58:07 27-03-2025

и еще один вопрос: зачем он в МГУ?

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Гость

11:00:34 27-03-2025

Это он же сказал, что русские должны умирать с улыбкой?

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Гость

11:22:35 27-03-2025

Гость (11:00:34 27-03-2025) Это он же сказал, что русские должны умирать с улыбкой?... он, он...

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Жора

11:03:58 27-03-2025

При советской власти не было проповедников в МГУ и с рождаемостью всё в порядке было .

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Гость

11:12:58 27-03-2025

ни за что не агитирую и ни к чему не призываю, вот просто давайте подумаем.
есть некий массив фертильных пар.
- из него сразу отсекаются те, кто могут себе позволить, но не хотят дома персональный детсад.
- дальше, отсекаются те, кто хотят, но берут в руки калькулятор, считают и понимают, что не могут себе это позволить и будут, безденежьем, мучить и себя и детей. они тоже отсеклись.

остается кто? т.е. не развратные суслики, надо понимать
- узенькая прослоечка из тех кто хочет и может, ну вот как в пятичасовых фильмах по второй кнопке, в выходные.
- и те кто живет по принципу дал зайку даст и лужайку.
как бы все...

в таком разе, зачем первые две группы полевым грызуном оскорблять?

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Гость

11:24:40 27-03-2025

Гость (11:12:58 27-03-2025) ни за что не агитирую и ни к чему не призываю, вот просто да... остаются те, кого президент медальной награждает...

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Сергей

11:17:07 27-03-2025

В.И. Ленин был прав!!! 😎

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Гость

11:30:22 27-03-2025

Сергей (11:17:07 27-03-2025) В.И. Ленин был прав!!! 😎... Ленин не БЫЛ прав! Ленин ВСЕГДА прав!
за границей этого и не отрицали... мы про это забыли, точнее - нас об этом забыли!
не даром же Трамп недавно с трибуны прокричал - что они победили Коммунизм и Марксизм (правда он ещё сюда Фашизм приплёл, для жуткой жути)...! Значит у них (у Капиталистов) всё совсем плохо!!!... Если приходится президенту с трибуны заниматься аутотренингом!...

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Гость

11:18:53 27-03-2025

просто зависть к сусликам))))

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Гость

11:32:07 27-03-2025

Гость (11:18:53 27-03-2025) просто зависть к сусликам))))... Ты суслика видишь?

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Гость

11:58:16 27-03-2025

А потом РПЦ опять будет кричать, что их авторитет подрывают враги, что их не любят etc. Так вам, ребята, и врагов не надо. Все исключительно сами.

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Гость

12:11:53 27-03-2025

Слишком много требуют от людей такие, как он. Сначала пусть больных детей снабдят необходимыми средствами, а то смс-кой деньги собирают люди.

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Гость

12:22:27 27-03-2025

а почему суслики!?...

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Гость

12:56:28 27-03-2025

А не кролики? Они симпатиченее.

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Гость

16:09:55 27-03-2025

Гость (12:56:28 27-03-2025) А не кролики? Они симпатиченее.... Потому что кролики - это как раз те, в которых эти священники хотели бы превратить развратных сусликов😄

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Гость

14:40:45 27-03-2025

Развратных сусликов нет, а вот бескультурные и даже развратные священники есть.

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Гость

18:37:08 27-03-2025

Гость (14:40:45 27-03-2025) Развратных сусликов нет, а вот бескультурные и даже развратн... А священники точно есть? Вот попы есть и много.

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бийчанин

22:06:39 27-03-2025

«Нужно женщину ломать об колено, отбивать ей рога, ломом, ребром ладони там, кто как силен, гнуть ее, тереть ее, запихивать ее в стиральную машину…делать с ней вообще не знаю что. То есть мужчина должен обломать женщину 100%! И превратить ее в настоящую женщину. Смыть с нее всю эту порнографическую краску, которая на нее нанесена современной цивилизацией. Не сможет – пусть не женится, пусть в монахи идет. Иначе баба будет им командовать» (Прот. Андрей Ткачёв).

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Пенсионер-оптимист

22:12:21 27-03-2025

«Женщина, когда знакомится – глазки вниз такая, овечка, вся шелковая-блестящая, а потом, когда уже поженились – начинают рога расти, то, если он раз ей вломит по рогам – она либо уйдет от него и “до свидания”, либо останется и исправится» (Прот. Андрей Ткачёв).

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Musik

22:29:43 27-03-2025

1 акт - 1 ребенок.

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