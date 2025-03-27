В РПЦ назвали часть россиян "развратными сусликами"

Так Андрей Ткачев охарактеризовал людей, которые не хотят рожать более одного ребенка

27 марта 2025, 10:45, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев назвал часть россиян развратными сусликами. Об этом он заявил на встрече со студентами МГУ.

Так проповедник охарактеризовал пары, которые не хотят заводить больше одного ребенка или вовсе отказываются от детей. Такие люди, по его словам, вступают в половую близость не ради деторождения.

Основную ответственность за это Ткачев возложил на мужчин, ведь "материнство внутри у женщины, она все равно захочет рожать".

В январе священник Кирилл Иванов посоветовал при боязни рождения детей довериться Богу, а не предохраняться.