В РПЦ назвали мужчину человеком, а женщину - его помощницей

По мнению Андрея Ткачева, женщинам внушили, что они достойны большего

30 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео с канала Андрея Ткачева в "VK Видео"

Бог сотворил мужчину "человеком", а женщину — "помощницей ему", заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев.

По его мнению, женщинам "как бы вложили в уши, что они там что-то достойны чего-то большего". И из-за потребительства, фантазий удовлетворенной жизни и желаний лучшего они вечно неспокойны, а это приводит к изменам и развалу.

"Женщина должна понимать, что она, как нитка за иголкой, идет за мужем, потому что так сотворил Господь. Это человек, а ты помощница ему", — считает Ткачев.

Ранее Ткачев назвал "пакостью" критикующих власть россиян и заявил, что они не заслуживают лучшего.