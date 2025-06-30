В РПЦ назвали мужчину человеком, а женщину - его помощницей
По мнению Андрея Ткачева, женщинам внушили, что они достойны большего
30 июня 2025, 08:30, ИА Амител
Кадр из видео с канала Андрея Ткачева в "VK Видео"
Бог сотворил мужчину "человеком", а женщину — "помощницей ему", заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев.
По его мнению, женщинам "как бы вложили в уши, что они там что-то достойны чего-то большего". И из-за потребительства, фантазий удовлетворенной жизни и желаний лучшего они вечно неспокойны, а это приводит к изменам и развалу.
"Женщина должна понимать, что она, как нитка за иголкой, идет за мужем, потому что так сотворил Господь. Это человек, а ты помощница ему", — считает Ткачев.
Ранее Ткачев назвал "пакостью" критикующих власть россиян и заявил, что они не заслуживают лучшего.
08:38:48 30-06-2025
Теперь всё понятно
09:07:29 30-06-2025
Гость (08:38:48 30-06-2025) Теперь всё понятно ... чоловик и жинка, и раньше было понятно...
08:39:25 30-06-2025
По его мнению, женщинам "как бы вложили в уши, что они там что-то достойны чего-то большего".
___________
годнота-годнота. РПЦ и Ткачев делают вещи ))
а еще раньше говорили, что она и вилина.ю чтобы кога полы мыть воду с ведра не хлебать ))
08:53:31 30-06-2025
Гость (08:39:25 30-06-2025) По его мнению, женщинам "как бы вложили в уши, что они там ч... Вас родила и воспитала женщина, учили в школе и лечили в поликлинике тоже женщины. Судя по вашему тексту - это еще большой вопрос у кого извилин больше...
11:36:41 30-06-2025
Гость (08:53:31 30-06-20. 25) Вас родила и воспитала женщина, учили в школе и лечили в пол... Зачал то, мужчина.
Лучшие врачи, мужчины. Лучшие педагоги, губернаторы, президенты... мужчины.
13:46:33 30-06-2025
Гость (11:36:41 30-06-2025) Зачал то, мужчина. Лучшие врачи, мужчины. Лучшие педагог... Возможно. Но наличие яиц не делает никого ни врачом, ни президентом. Да и педагогом тоже. И там, почему-то сплошь женщины, которым автор коммента отказывает в наличии второй извилины, хотя сам не в состоянии набрать более трех букв подряд без ошибки. И вы, почему-то его поддерживаете
08:40:18 30-06-2025
Видимо мужики в платьях не успокоятся, пока не донесут до населения за что ж их так невзлюбили в 1917.
09:10:20 30-06-2025
Являются ли бородатые мужчины в женских платьях помощниками человеку?
09:26:20 30-06-2025
Гость (09:10:20 30-06-2025) Являются ли бородатые мужчины в женских платьях помощниками ... шо, разжыгаем?
09:46:10 30-06-2025
Гость (09:10:20 30-06-2025) Являются ли бородатые мужчины в женских платьях помощниками ...
Сначала тогда нужно определиться, Ткачев по своему собственному определению является "мужчиной" и "человеком"?
10:03:17 30-06-2025
Как же сильно этого Ткачёва обидела женщина, когда-то! )
Тут уже явные проблемы. И до мизогинии недалеко. Как хорошо, что это, всего лишь, церковь, структура. к которой прислушиваются всё меньше и меньше.
10:14:00 30-06-2025
когда уже объявят, что женщину можно продавать на базаре!???
10:57:49 30-06-2025
Почти во всех языках "мужчина" и "человек" называются одним и тем же словом. В русском языке не так. Есть слово "мужчина", не соответствующее слову "человек". Почему так - не понятно. В библии Адам - человек. Ева - жизнь. И сейчас во многих восточных языках слово "адам" обозначает человек.
11:35:13 30-06-2025
Больной человек) Здоровья ему)
14:36:37 30-06-2025
Не, ну с равенством полов, явно что то напутано ))))
17:41:01 30-06-2025
Мулы иранские, замутили со своей религией, превратив светское государство в мракобесие, чё Ткачев хочет по этому пути пойти?