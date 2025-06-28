НОВОСТИОбщество

В РПЦ назвали грехом написание слова "бог" с маленькой буквы

Священник Александр Ильяшенко считает это проявление атеистической идеологии

28 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Написание слова "бог" с маленькой буквы — грех, заявил "Абзацу" настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве протоиерей Александр Ильяшенко.

Так священник отреагировал на выводы экспертов Института русского языка имени Виноградова РАН, которые считают, что в религиозных текстах слово "Бог" пишется с прописной буквы, а в устойчивых выражениях — со строчной.

Священник считает подобную практику проявлением неуважения и неблагодарения Создателю, а также продолжением атеистической идеологии, которая "господствовала сравнительно недавно".

"Потому что Творца неба и земли, который промышляет о каждом человеке, Господа Бога, можно писать только с большой буквы. Это знак нашего преклонения, благословения и благодарности. Очень печально, что среди ученых такое мнение. На мой взгляд, это неприемлемо", – отметил отец Александр.

Ранее Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщины, потерявшие мужа, не должны снова заключать брак.

религия РПЦ

Комментарии 17

Avatar Picture
Свирепый Чарли

11:19:09 28-06-2025

Достаточно того, что Иисус Христос согласно правилам русского языка пишут с большой буквы, поскольку это имя и фамилия. И вообще какое ваше дело убогие до мирских дел? Церковь отделена от государства.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:37 28-06-2025

А если в бога не веришь?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:02:31 28-06-2025

И нету других забот... На СВО батюшек.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:03:30 28-06-2025

...А за окном народ ковал железо.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бог

12:16:40 28-06-2025

Фигня все это, бог с маленькой буквы не грех, в библии про это ничего не написано. поп это все придумал.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:29:51 28-06-2025

А поп тоже надо писать с большой буквы?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:24 28-06-2025

Мракобесие!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:30 28-06-2025

Чья бы корова мычала?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

14:47:33 28-06-2025

Пусть тогда РПЦ договаривается с лингвистами, чтоб меняли правила русского языка: в них ясно говорится, когда с заглавной, когда со строчной. Не надо указывать и менять мирское.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:14 28-06-2025

Наталья (14:47:33 28-06-2025) Пусть тогда РПЦ договаривается с лингвистами, чтоб меняли пр... Кто верит в Бога, а не попам, пишет с большой.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:32 28-06-2025

Гость (18:15:14 28-06-2025) Кто верит в Бога, а не попам, пишет с большой....
В церкву иди и там верь до опупения.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:13:02 28-06-2025

вроде бы следует "Б-г"?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:33:02 28-06-2025

Мусик (15:13:02 28-06-2025) вроде бы следует "Б-г"?... так тоже можно, но! строго с пометкой *признан иноагентом

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:39 29-06-2025

Мусик (15:13:02 28-06-2025) вроде бы следует "Б-г"?... Это Борис Гребенщиков. Он конечно классик, но еще не бог.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:55:08 30-06-2025

Гость (20:56:39 29-06-2025) Это Борис Гребенщиков. Он конечно классик, но еще не бог.... БГ пишется с ДВУХ ЗАГЛАВНЫХ!!! Ибо это имя и фимилия...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:01 28-06-2025

А не много ли на себя берет батюшка? И пусть он идёт дальним лесом со своим мнением. Уж женщины сами решат

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:52:57 30-06-2025

"Бог" - это титул...Никто не пишет слово "генерал" или "депутат" с заглавной...Другое дело когда речь идет о конкретном боге...В условиях однозначной трактовки, особенно в религиозных текстах допустимо писать Бог...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров