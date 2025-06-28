В РПЦ назвали грехом написание слова "бог" с маленькой буквы

Священник Александр Ильяшенко считает это проявление атеистической идеологии

28 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Написание слова "бог" с маленькой буквы — грех, заявил "Абзацу" настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве протоиерей Александр Ильяшенко.

Так священник отреагировал на выводы экспертов Института русского языка имени Виноградова РАН, которые считают, что в религиозных текстах слово "Бог" пишется с прописной буквы, а в устойчивых выражениях — со строчной.

Священник считает подобную практику проявлением неуважения и неблагодарения Создателю, а также продолжением атеистической идеологии, которая "господствовала сравнительно недавно".

"Потому что Творца неба и земли, который промышляет о каждом человеке, Господа Бога, можно писать только с большой буквы. Это знак нашего преклонения, благословения и благодарности. Очень печально, что среди ученых такое мнение. На мой взгляд, это неприемлемо", – отметил отец Александр.

Ранее Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщины, потерявшие мужа, не должны снова заключать брак.