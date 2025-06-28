В РПЦ назвали грехом написание слова "бог" с маленькой буквы
Священник Александр Ильяшенко считает это проявление атеистической идеологии
28 июня 2025, 10:30, ИА Амител
Написание слова "бог" с маленькой буквы — грех, заявил "Абзацу" настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве протоиерей Александр Ильяшенко.
Так священник отреагировал на выводы экспертов Института русского языка имени Виноградова РАН, которые считают, что в религиозных текстах слово "Бог" пишется с прописной буквы, а в устойчивых выражениях — со строчной.
Священник считает подобную практику проявлением неуважения и неблагодарения Создателю, а также продолжением атеистической идеологии, которая "господствовала сравнительно недавно".
"Потому что Творца неба и земли, который промышляет о каждом человеке, Господа Бога, можно писать только с большой буквы. Это знак нашего преклонения, благословения и благодарности. Очень печально, что среди ученых такое мнение. На мой взгляд, это неприемлемо", – отметил отец Александр.
Ранее Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщины, потерявшие мужа, не должны снова заключать брак.
11:19:09 28-06-2025
Достаточно того, что Иисус Христос согласно правилам русского языка пишут с большой буквы, поскольку это имя и фамилия. И вообще какое ваше дело убогие до мирских дел? Церковь отделена от государства.
11:58:37 28-06-2025
А если в бога не веришь?
12:02:31 28-06-2025
И нету других забот... На СВО батюшек.
12:03:30 28-06-2025
...А за окном народ ковал железо.
12:16:40 28-06-2025
Фигня все это, бог с маленькой буквы не грех, в библии про это ничего не написано. поп это все придумал.
12:29:51 28-06-2025
А поп тоже надо писать с большой буквы?
13:02:24 28-06-2025
Мракобесие!
13:15:30 28-06-2025
Чья бы корова мычала?
14:47:33 28-06-2025
Пусть тогда РПЦ договаривается с лингвистами, чтоб меняли правила русского языка: в них ясно говорится, когда с заглавной, когда со строчной. Не надо указывать и менять мирское.
18:15:14 28-06-2025
Наталья (14:47:33 28-06-2025) Пусть тогда РПЦ договаривается с лингвистами, чтоб меняли пр... Кто верит в Бога, а не попам, пишет с большой.
21:52:32 28-06-2025
Гость (18:15:14 28-06-2025) Кто верит в Бога, а не попам, пишет с большой....
В церкву иди и там верь до опупения.
15:13:02 28-06-2025
вроде бы следует "Б-г"?
17:33:02 28-06-2025
Мусик (15:13:02 28-06-2025) вроде бы следует "Б-г"?... так тоже можно, но! строго с пометкой *признан иноагентом
20:56:39 29-06-2025
Мусик (15:13:02 28-06-2025) вроде бы следует "Б-г"?... Это Борис Гребенщиков. Он конечно классик, но еще не бог.
09:55:08 30-06-2025
Гость (20:56:39 29-06-2025) Это Борис Гребенщиков. Он конечно классик, но еще не бог.... БГ пишется с ДВУХ ЗАГЛАВНЫХ!!! Ибо это имя и фимилия...
18:49:01 28-06-2025
А не много ли на себя берет батюшка? И пусть он идёт дальним лесом со своим мнением. Уж женщины сами решат
09:52:57 30-06-2025
"Бог" - это титул...Никто не пишет слово "генерал" или "депутат" с заглавной...Другое дело когда речь идет о конкретном боге...В условиях однозначной трактовки, особенно в религиозных текстах допустимо писать Бог...