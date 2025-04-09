В РПЦ заявили, что женщина должна быть слугой мужа
И этого не нужно стесняться, отметил протоиерей Андрей Ткачев
09 апреля 2025, 10:20, ИА Амител
Женщина должна быть слугой своего мужа, заявил протоиерей РПЦ Андрей Ткачев, видео выступления которого опубликовано во "ВКонтакте".
По словам священника, мужчина должен свою супругу любить сильнее с каждым годом и "смотреть на нее как на любезную лань, прекрасную серну".
"И так же могу сказать любой некрещеной женщине, что у тебя не просто есть муж, который зарабатывает и может сделать тебя матерью, у тебя есть хозяин и господь, у тебя есть смысл жизни. Ты должна любить его, быть ему верной и быть ему слугой, и не стесняться этого", – сказал Ткачев и добавил, что смысл жизни женщины заключается в помощи супругу.
В марте Андрей Ткачев назвал некоторых россиян развратными сусликами. Так он охарактеризовал пары, которые не ходят заводить больше одного ребенка или вовсе отказываются от детей. Основную ответственность за это священник возложил на мужчин.
10:33:21 09-04-2025
Ткачев, это тот одержимый поп-пьяница?
11:05:23 09-04-2025
Гость (10:33:21 09-04-2025) Ткачев, это тот одержимый поп-пьяница?... Что с получки выпить нельзя? (Кино про Афоню)
10:38:33 09-04-2025
В марте Андрей Ткачев назвал некоторых россиян развратными сусликами.----- аааа, так это опять он) ну тогда ладно 😁
10:47:46 09-04-2025
Это для верующих абонентов РПЦ.
10:52:42 09-04-2025
Беглый хохляцкий поп дискредитирует РПЦ , оскорбляет чувства верующих - враг, вредитель, диверсант.
Можно считать заявлением в правоохранительные органы и органы государственной безопасности.
Разбирайтесь...
17:04:21 09-04-2025
Олег (10:52:42 09-04-2025) Беглый хохляцкий поп дискредитирует РПЦ , оскорбляет чувства... РПЦ дискредетировать невозможно
10:59:20 09-04-2025
РПЦ за эту чепуху прикрыть надо...
11:04:54 09-04-2025
Из расскпза стало ясно что, зря бабам и неграм вольную подписали
11:39:53 09-04-2025
Гость (11:04:54 09-04-2025) Из расскпза стало ясно что, зря бабам и неграм вольную подпи... Из рассказа ясно что они не смотрели это выступление
11:06:11 09-04-2025
лаПковский с бартанам с унитаза на второй космической стартовали ))
суждения андрея ткачева разбирать, особого смысла не вижу.
ну сказал и сказал - бох с ним
11:30:26 09-04-2025
А что он не так сказал. Моя жена тоже так считает. В церкви причащаются первыми мужчины, а потом все остальные. За стол первым садится мужчина и первому еду подают ему, а не как в последнее время принято детям подавать. Детям дают в последнюю очередь.
11:35:11 09-04-2025
Гость (11:30:26 09-04-2025) А что он не так сказал. Моя жена тоже так считает. В церкви ... Бред он средневековый несет, а вы тут его повторяете. А не пора ли вам с "женой" паранджу примерить У муслов все куда интересне в этом плане.
11:32:03 09-04-2025
А если муж глупее жены? Подчиняться тупому или алкашу? Бред несет и сам верит. Видно, что домостроевец.
13:01:02 09-04-2025
Мила (11:32:03 09-04-2025) А если муж глупее жены? Подчиняться тупому или алкашу? Бред ... Зачем жить с тупым алкашом?
10:03:07 11-04-2025
Гость (13:01:02 09-04-2025) Зачем жить с тупым алкашом?... А как бы разводиться — это разве не грех? Для развода основание только измена. Для христиан.
13:25:49 09-04-2025
Мила (11:32:03 09-04-2025) А если муж глупее жены? Подчиняться тупому или алкашу? Бред ... А как вас , умную, угораздило за тупого замуж выйти? Вы где с ним вообще умудрились пересечься? Умная на тупого никогда даже не посмотрит, не то чтоб замуж выйти. С алкоголиком по той же логике. Мужа/жену по себе выбирают.
18:07:15 09-04-2025
Гость (13:25:49 09-04-2025) А как вас , умную, угораздило за тупого замуж выйти? Вы где ... человек спросил чисто гипотетически))
11:32:15 09-04-2025
В нормальной стране за такие призывы давно бы уже нахрен с амвона послали и эти ниче, слушают всякий злобный фашизойдный бред И терпят
11:34:37 09-04-2025
Фемки и попы! Эта битва будет легендарной!
12:59:23 09-04-2025
Попы в стране разбушевались перед концом света.
12:59:37 09-04-2025
В РПЦ заявили, что женщина должна быть слугой мужа
И этого не нужно стесняться, отметил протоиерей Андрей Ткачев////////////////// Без всякого стеснения - слугам платят, пусть Госдума установит обязательную выплату господином слуге, пенсионные взносы, всё как полагается.
13:15:37 09-04-2025
Гость (12:59:37 09-04-2025) В РПЦ заявили, что женщина должна быть слугой мужаИ этог... Слуг ещё и порят
А в Думе и Правительстве у мужика, тоже слуги-народа
Когда мужику их всех перепопорь, если мужик работает ещё?
16:04:46 09-04-2025
Гость (12:59:37 09-04-2025) В РПЦ заявили, что женщина должна быть слугой мужаИ этог... Слугам не платят, они за еду и кров работают
18:10:01 09-04-2025
Гость (16:04:46 09-04-2025) Слугам не платят, они за еду и кров работают... Это про рабов. А слуги - это другое.
13:35:06 09-04-2025
Угу. А еще он тут по поводу исповеди высказался) Но у него вроде богословского образования как такового нет, так - поп-телеведущий.
14:39:54 09-04-2025
у старлеток фердаки сорвало от высказывания такого? разьясняю - муж априори уменн а женищина априори глуповата и ее надо мужу аккуратно направлять на путь истиный. Ничего дурного в этом высказывании нет хотя оно и резковатое
15:14:22 09-04-2025
холмс (14:39:54 09-04-2025) у старлеток фердаки сорвало от высказывания такого? разьясня...
с какого боку тут артистки начинающие? вы, "женищина", "априори глуповата" - и в этом вы правы
15:47:47 09-04-2025
Холмс - мечтать не вредно! 😆😆😆
23:25:52 09-04-2025
"Я в доме хозяин, правда мам?"