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В РПЦ заявили, что женщина должна быть слугой мужа

И этого не нужно стесняться, отметил протоиерей Андрей Ткачев

09 апреля 2025, 10:20, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Женщина должна быть слугой своего мужа, заявил протоиерей РПЦ Андрей Ткачев, видео выступления которого опубликовано во "ВКонтакте".

По словам священника, мужчина должен свою супругу любить сильнее с каждым годом и "смотреть на нее как на любезную лань, прекрасную серну".

"И так же могу сказать любой некрещеной женщине, что у тебя не просто есть муж, который зарабатывает и может сделать тебя матерью, у тебя есть хозяин и господь, у тебя есть смысл жизни. Ты должна любить его, быть ему верной и быть ему слугой, и не стесняться этого", – сказал Ткачев и добавил, что смысл жизни женщины заключается в помощи супругу.

В марте Андрей Ткачев назвал некоторых россиян развратными сусликами. Так он охарактеризовал пары, которые не ходят заводить больше одного ребенка или вовсе отказываются от детей. Основную ответственность за это священник возложил на мужчин.

религия РПЦ

Комментарии 29

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Гость

10:33:21 09-04-2025

Ткачев, это тот одержимый поп-пьяница?

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Гость

11:05:23 09-04-2025

Гость (10:33:21 09-04-2025) Ткачев, это тот одержимый поп-пьяница?... Что с получки выпить нельзя? (Кино про Афоню)

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Гость

10:38:33 09-04-2025

В марте Андрей Ткачев назвал некоторых россиян развратными сусликами.----- аааа, так это опять он) ну тогда ладно 😁

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Олег

10:47:46 09-04-2025

Это для верующих абонентов РПЦ.

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Олег

10:52:42 09-04-2025

Беглый хохляцкий поп дискредитирует РПЦ , оскорбляет чувства верующих - враг, вредитель, диверсант.
Можно считать заявлением в правоохранительные органы и органы государственной безопасности.
Разбирайтесь...

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Гость

17:04:21 09-04-2025

Олег (10:52:42 09-04-2025) Беглый хохляцкий поп дискредитирует РПЦ , оскорбляет чувства... РПЦ дискредетировать невозможно

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.....

10:59:20 09-04-2025

РПЦ за эту чепуху прикрыть надо...

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Гость

11:04:54 09-04-2025

Из расскпза стало ясно что, зря бабам и неграм вольную подписали

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Божейаряхрани

11:39:53 09-04-2025

Гость (11:04:54 09-04-2025) Из расскпза стало ясно что, зря бабам и неграм вольную подпи... Из рассказа ясно что они не смотрели это выступление

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Гость

11:06:11 09-04-2025

лаПковский с бартанам с унитаза на второй космической стартовали ))
суждения андрея ткачева разбирать, особого смысла не вижу.
ну сказал и сказал - бох с ним

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Гость

11:30:26 09-04-2025

А что он не так сказал. Моя жена тоже так считает. В церкви причащаются первыми мужчины, а потом все остальные. За стол первым садится мужчина и первому еду подают ему, а не как в последнее время принято детям подавать. Детям дают в последнюю очередь.

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Божецарязхрани

11:35:11 09-04-2025

Гость (11:30:26 09-04-2025) А что он не так сказал. Моя жена тоже так считает. В церкви ... Бред он средневековый несет, а вы тут его повторяете. А не пора ли вам с "женой" паранджу примерить У муслов все куда интересне в этом плане.

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Мила

11:32:03 09-04-2025

А если муж глупее жены? Подчиняться тупому или алкашу? Бред несет и сам верит. Видно, что домостроевец.

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Гость

13:01:02 09-04-2025

Мила (11:32:03 09-04-2025) А если муж глупее жены? Подчиняться тупому или алкашу? Бред ... Зачем жить с тупым алкашом?

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Гость

10:03:07 11-04-2025

Гость (13:01:02 09-04-2025) Зачем жить с тупым алкашом?... А как бы разводиться — это разве не грех? Для развода основание только измена. Для христиан.

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Гость

13:25:49 09-04-2025

Мила (11:32:03 09-04-2025) А если муж глупее жены? Подчиняться тупому или алкашу? Бред ... А как вас , умную, угораздило за тупого замуж выйти? Вы где с ним вообще умудрились пересечься? Умная на тупого никогда даже не посмотрит, не то чтоб замуж выйти. С алкоголиком по той же логике. Мужа/жену по себе выбирают.

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гость

18:07:15 09-04-2025

Гость (13:25:49 09-04-2025) А как вас , умную, угораздило за тупого замуж выйти? Вы где ... человек спросил чисто гипотетически))

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Божецаряхрани

11:32:15 09-04-2025

В нормальной стране за такие призывы давно бы уже нахрен с амвона послали и эти ниче, слушают всякий злобный фашизойдный бред И терпят

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54354354

11:34:37 09-04-2025

Фемки и попы! Эта битва будет легендарной!

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Гость

12:59:23 09-04-2025

Попы в стране разбушевались перед концом света.

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Гость

12:59:37 09-04-2025

В РПЦ заявили, что женщина должна быть слугой мужа
И этого не нужно стесняться, отметил протоиерей Андрей Ткачев////////////////// Без всякого стеснения - слугам платят, пусть Госдума установит обязательную выплату господином слуге, пенсионные взносы, всё как полагается.

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Гость

13:15:37 09-04-2025

Гость (12:59:37 09-04-2025) В РПЦ заявили, что женщина должна быть слугой мужаИ этог... Слуг ещё и порят
А в Думе и Правительстве у мужика, тоже слуги-народа
Когда мужику их всех перепопорь, если мужик работает ещё?

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Гость

16:04:46 09-04-2025

Гость (12:59:37 09-04-2025) В РПЦ заявили, что женщина должна быть слугой мужаИ этог... Слугам не платят, они за еду и кров работают

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гость

18:10:01 09-04-2025

Гость (16:04:46 09-04-2025) Слугам не платят, они за еду и кров работают... Это про рабов. А слуги - это другое.

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Гость

13:35:06 09-04-2025

Угу. А еще он тут по поводу исповеди высказался) Но у него вроде богословского образования как такового нет, так - поп-телеведущий.

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холмс

14:39:54 09-04-2025

у старлеток фердаки сорвало от высказывания такого? разьясняю - муж априори уменн а женищина априори глуповата и ее надо мужу аккуратно направлять на путь истиный. Ничего дурного в этом высказывании нет хотя оно и резковатое

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Гость

15:14:22 09-04-2025

холмс (14:39:54 09-04-2025) у старлеток фердаки сорвало от высказывания такого? разьясня...
с какого боку тут артистки начинающие? вы, "женищина", "априори глуповата" - и в этом вы правы

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Гость

15:47:47 09-04-2025

Холмс - мечтать не вредно! 😆😆😆

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Гость

23:25:52 09-04-2025

"Я в доме хозяин, правда мам?"

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