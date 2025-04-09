В РПЦ заявили, что женщина должна быть слугой мужа

И этого не нужно стесняться, отметил протоиерей Андрей Ткачев

09 апреля 2025, 10:20, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Женщина должна быть слугой своего мужа, заявил протоиерей РПЦ Андрей Ткачев, видео выступления которого опубликовано во "ВКонтакте".

По словам священника, мужчина должен свою супругу любить сильнее с каждым годом и "смотреть на нее как на любезную лань, прекрасную серну".

"И так же могу сказать любой некрещеной женщине, что у тебя не просто есть муж, который зарабатывает и может сделать тебя матерью, у тебя есть хозяин и господь, у тебя есть смысл жизни. Ты должна любить его, быть ему верной и быть ему слугой, и не стесняться этого", – сказал Ткачев и добавил, что смысл жизни женщины заключается в помощи супругу.

В марте Андрей Ткачев назвал некоторых россиян развратными сусликами. Так он охарактеризовал пары, которые не ходят заводить больше одного ребенка или вовсе отказываются от детей. Основную ответственность за это священник возложил на мужчин.