В РПЦ заявили о росте числа молодых пар, желающих венчаться в храмах

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов отметил, что это свидетельствует об укреплении воцерковленности среди молодежи

25 мая 2026, 09:45, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с ТАСС сообщил, что молодые пары все чаще приходят в храмы для венчания.

«Сегодня в церковь все больше приходит молодых пар венчаться. Это не может не радовать», — сказал священник.

Он отметил, что сложившаяся тенденция говорит об укреплении воцерковленности среди подрастающего поколения.