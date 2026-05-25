В РПЦ заявили о росте числа молодых пар, желающих венчаться в храмах
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов отметил, что это свидетельствует об укреплении воцерковленности среди молодежи
25 мая 2026, 09:45, ИА Амител
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с ТАСС сообщил, что молодые пары все чаще приходят в храмы для венчания.
«Сегодня в церковь все больше приходит молодых пар венчаться. Это не может не радовать», — сказал священник.
Он отметил, что сложившаяся тенденция говорит об укреплении воцерковленности среди подрастающего поколения.
09:57:13 25-05-2026
Сколько стоит обряд и какую часть получает сам Бог?
09:58:56 25-05-2026
А сколько из них потом "развенчиваются"? Наверное, нисколько, а потом неразвенчанные в следующий брак скачут.
10:06:09 25-05-2026
Гость (09:58:56 25-05-2026) А сколько из них потом "развенчиваются"? Наверное, нисколько... Да и венчание венчанию рознь. Я вот лапшу видел, а бога - не видел:
Церковь летающего макаронного монстра получила разрешение от министерства внутренних дел Новой Зеландии на проведение обряда венчания.
Как сообщает ABC News со ссылкой на главу местного отделения церкви Карен Мартин, "брачная церемония проводится с использованием мечей, лапши и спагетти"
11:15:37 25-05-2026
Гость (09:58:56 25-05-2026) А сколько из них потом "развенчиваются"? Наверное, нисколько...
Там венчалась просто ах
Пара - божий раб Антон
И Наталья - божий страх…)))
10:02:00 25-05-2026
через 2 года, после развода примут в церковь и попросят развенчать.
а в церкви скажут, что никак нельзя и башкой раньше думать надо было
10:24:58 25-05-2026
Гость (10:02:00 25-05-2026) через 2 года, после развода примут в церковь и попросят разв... Для развода есть ЗАГС. А развенчание это просто голоса в голове, это таблетками надо лечить. Ибо Всевышний не запрещает чпокать всё что движется, а всё что не движется завещает шевелить и чпокать.
10:25:37 25-05-2026
а церковь не развенчивает -нет такого определения развенчание.
поэтому брак признается только первый. Второй и последующие относятся к прелюбодеянию
это если кто не знал
церковь это вам не загс
10:42:54 25-05-2026
"..это свидетельствует об укреплении воцерковленности.."
Довольно жалко выглядит человек, который откровенно пытается выдать заурядное желание выделится за какие-то высокоморальные убеждения.
11:06:55 25-05-2026
мда.
судя по комментариям - школиЯ них не знает, но всюду лезет.
р один аз, вам, одноклеточным, на пальцах объясню.
1. нет такого обряда - развенчания
2. поэтому, все нормальные люди венчаются, когда жизнь прожита. чтобы, осле смерти души вместе были.
PS, посему лучше не отставляйте о себе генетическую информацию, идиотов так много.
11:26:19 25-05-2026
Трагати (11:06:55 25-05-2026) мда. судя по комментариям - школиЯ них не знает, но всюд... со вторым пунктом не согласен
это осуждалось самим Христом делать что то в обмен на будующие блага на том свете
венчаются в молодости а не в старости попрелюбодействовав и пытаясь грехи свои венчанием прикрыть - не выйдет!
12:45:04 25-05-2026
Трагати (11:06:55 25-05-2026) осле смерти души вместе были... доки есть? фото. видео. показания свидетелей как оно все там? ТО ТО И ОНО... сказочные...
20:57:19 25-05-2026
Всë гораздо банальнее. Парни ведут под венец своих девок, которые присаживаются им на уши со свадьбой и официальным статусом жены. Для не очень умных мадам это вполне канает за реальное вступление в брак, только они не понимают при этом, что в случае "развода" не получат ни черта. Ну, тащемта, у парней в этом и цель, чтобы вместо загса идти в церковь венчаться.