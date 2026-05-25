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В РПЦ заявили о росте числа молодых пар, желающих венчаться в храмах

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов отметил, что это свидетельствует об укреплении воцерковленности среди молодежи

25 мая 2026, 09:45, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с ТАСС сообщил, что молодые пары все чаще приходят в храмы для венчания.

«Сегодня в церковь все больше приходит молодых пар венчаться. Это не может не радовать», — сказал священник.

Он отметил, что сложившаяся тенденция говорит об укреплении воцерковленности среди подрастающего поколения.

       

Комментарии 12

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Гость

09:57:13 25-05-2026

Сколько стоит обряд и какую часть получает сам Бог?

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Гость

09:58:56 25-05-2026

А сколько из них потом "развенчиваются"? Наверное, нисколько, а потом неразвенчанные в следующий брак скачут.

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Гость

10:06:09 25-05-2026

Гость (09:58:56 25-05-2026) А сколько из них потом "развенчиваются"? Наверное, нисколько... Да и венчание венчанию рознь. Я вот лапшу видел, а бога - не видел:
Церковь летающего макаронного монстра получила разрешение от министерства внутренних дел Новой Зеландии на проведение обряда венчания.
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ВВП

11:15:37 25-05-2026

Гость (09:58:56 25-05-2026) А сколько из них потом "развенчиваются"? Наверное, нисколько...
Там венчалась просто ах
Пара - божий раб Антон
И Наталья - божий страх…)))

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Гость

10:02:00 25-05-2026

через 2 года, после развода примут в церковь и попросят развенчать.
а в церкви скажут, что никак нельзя и башкой раньше думать надо было

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Гость

10:24:58 25-05-2026

Гость (10:02:00 25-05-2026) через 2 года, после развода примут в церковь и попросят разв... Для развода есть ЗАГС. А развенчание это просто голоса в голове, это таблетками надо лечить. Ибо Всевышний не запрещает чпокать всё что движется, а всё что не движется завещает шевелить и чпокать.

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Гость

10:25:37 25-05-2026

а церковь не развенчивает -нет такого определения развенчание.
поэтому брак признается только первый. Второй и последующие относятся к прелюбодеянию
это если кто не знал
церковь это вам не загс

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Гость

10:42:54 25-05-2026

"..это свидетельствует об укреплении воцерковленности.."
Довольно жалко выглядит человек, который откровенно пытается выдать заурядное желание выделится за какие-то высокоморальные убеждения.

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Трагати

11:06:55 25-05-2026

мда.
судя по комментариям - школиЯ них не знает, но всюду лезет.
р один аз, вам, одноклеточным, на пальцах объясню.
1. нет такого обряда - развенчания
2. поэтому, все нормальные люди венчаются, когда жизнь прожита. чтобы, осле смерти души вместе были.

PS, посему лучше не отставляйте о себе генетическую информацию, идиотов так много.

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Гость

11:26:19 25-05-2026

Трагати (11:06:55 25-05-2026) мда. судя по комментариям - школиЯ них не знает, но всюд... со вторым пунктом не согласен
это осуждалось самим Христом делать что то в обмен на будующие блага на том свете
венчаются в молодости а не в старости попрелюбодействовав и пытаясь грехи свои венчанием прикрыть - не выйдет!

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Гость

12:45:04 25-05-2026

Трагати (11:06:55 25-05-2026) осле смерти души вместе были... доки есть? фото. видео. показания свидетелей как оно все там? ТО ТО И ОНО... сказочные...

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Гость

20:57:19 25-05-2026

Всë гораздо банальнее. Парни ведут под венец своих девок, которые присаживаются им на уши со свадьбой и официальным статусом жены. Для не очень умных мадам это вполне канает за реальное вступление в брак, только они не понимают при этом, что в случае "развода" не получат ни черта. Ну, тащемта, у парней в этом и цель, чтобы вместо загса идти в церковь венчаться.

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