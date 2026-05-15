Молодожены в Барнауле выбрали для свадьбы русский народный стиль
На фоне классических интерьеров Дворца бракосочетания церемония выглядела словно сцена из русской сказки
15 мая 2026, 10:11, ИА Амител
В Барнауле во Дворце бракосочетания прошла необычная свадебная церемония в русском народном стиле. Молодожены Алексей и Ольга Власовы вместе с гостями пришли на регистрацию брака в традиционных костюмах, превратив ее в яркое торжество с национальным колоритом.
Как сообщили в Управлении юстиции по Алтайскому краю, идея проведения свадьбы в таком формате принадлежала самой паре. Молодожены заранее решили, что праздник должен стать не только важным событием для их семьи, но и способом выразить уважение к русской культуре.
«Мы хотели внести свой вклад в поддержку русской культуры», — рассказали супруги.
На фоне классических интерьеров Дворца бракосочетания церемония выглядела словно сцена из русской сказки: гости поддержали единый дресс-код, выбрав народные костюмы и традиционные элементы одежды.
История Алексея и Ольги началась еще в школьные годы. Они учились вместе, однако после выпуска их пути разошлись. Спустя время судьба вновь свела пару уже во взрослой жизни. Новая встреча стала для молодых людей началом серьезных отношений. В итоге Алексей и Ольга решили создать семью.
Теперь супруги строят совместные планы на будущее. По их словам, они мечтают о детях и большом доме, где за общим столом будут собираться близкие и друзья.
10:47:53 15-05-2026
какая фигня
10:48:38 15-05-2026
И грех и смех. Особенно эти двое из ларца, одинаковых с лица.
10:54:56 15-05-2026
Совет да любовь, и детишек гре6учих.
11:10:09 15-05-2026
Молодая размулевана как Марфушечка душечка... Волосы должны быть в косе.. а букет? что попало получилось - ну не умеют у нас в косплей.
11:43:55 15-05-2026
Гость (11:10:09 15-05-2026) Молодая размулевана как Марфушечка душечка... Волосы должны... С чего вы решили, что у молодых была задача косплеить? Современные люди надели русскую национальную одежду на свадьбу. Кстати, респект художнику по костюмам, очень здорово! Сделано с большим вкусом, подходит всем участникам. Хорошо бы шить более массово такие наряды и продавать фольклорную одежду через художественные салоны, например. В странах Европы, в тех же Австрии, Германии продают местные национальные костюмы, народ с удовольствием надевает во время государственных, городских и семейных праздников.
11:15:42 15-05-2026
хорошая пара и хороший стиль
совет да любовь
11:27:03 15-05-2026
Очень красиво! Замечательные наряды! Всем к лицу. Удивительно, как национальный костюм органично смотрится на наших современниках.
12:08:11 15-05-2026
Здорово, красиво!
12:50:32 15-05-2026
В целом их право и выглядит даже неплохо, но разве пару лет назад не запретили приходить на регистрацию в загсы в костюмах? Или это как всегда двуличное лицемерие: аниме косплей нельзя, а лубочный народный костюм можно?
13:36:04 15-05-2026
кловуны
14:09:21 15-05-2026
Гость (13:36:04 15-05-2026) кловуны... Скоморохи же, ну!
15:21:43 15-05-2026
Молодцы! А всем минусовальщикам без роду и племени - засохнуть от зависти!
22:14:09 15-05-2026
Молодцы, креативно и душевно получилось! Кстати, родителям тоже очень наряды идут, так приосанились сразу!