Молодожены в Барнауле выбрали для свадьбы русский народный стиль

На фоне классических интерьеров Дворца бракосочетания церемония выглядела словно сцена из русской сказки

15 мая 2026, 10:11, ИА Амител

Свадьба в Барнауле / Фото: управление юстиции Алтайского края

В Барнауле во Дворце бракосочетания прошла необычная свадебная церемония в русском народном стиле. Молодожены Алексей и Ольга Власовы вместе с гостями пришли на регистрацию брака в традиционных костюмах, превратив ее в яркое торжество с национальным колоритом.

Как сообщили в Управлении юстиции по Алтайскому краю, идея проведения свадьбы в таком формате принадлежала самой паре. Молодожены заранее решили, что праздник должен стать не только важным событием для их семьи, но и способом выразить уважение к русской культуре.

«Мы хотели внести свой вклад в поддержку русской культуры», — рассказали супруги.

На фоне классических интерьеров Дворца бракосочетания церемония выглядела словно сцена из русской сказки: гости поддержали единый дресс-код, выбрав народные костюмы и традиционные элементы одежды.

История Алексея и Ольги началась еще в школьные годы. Они учились вместе, однако после выпуска их пути разошлись. Спустя время судьба вновь свела пару уже во взрослой жизни. Новая встреча стала для молодых людей началом серьезных отношений. В итоге Алексей и Ольга решили создать семью.

Теперь супруги строят совместные планы на будущее. По их словам, они мечтают о детях и большом доме, где за общим столом будут собираться близкие и друзья.