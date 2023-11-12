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Проезд на одном из популярных маршрутов подорожает в Рубцовске

Стоимость билета составит 35 рублей

12 ноября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Рубцовске с 20 ноября подорожает проезд в автобусах № 10, сообщили в мэрии.

В администрацию с уведомлением о повышении стоимости билета обратился перевозчик, обосновав это возросшими ценами на ремонт, техобслуживание, ГСМ и увеличением минимального размера оплаты труда с 2024 года.

Тем самым новая стоимость поездки составит 35 рублей.

Алтайский край Рубцовск цены общественный транспорт

Комментарии 3

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Гость

07:10:27 12-11-2023

Дущегубы В войну с немцами таких поднятий цен на всё что можно не было. Ходите вы сами на свои голосовали со 146%

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Гость

18:23:31 12-11-2023

Нажраться перевозчик не может? Или сыну-дочке надо квартирку прикупить?

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Гость

03:14:52 14-11-2023

А простомународу когда добавят пенсии и зарплату ???????

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