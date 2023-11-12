Проезд на одном из популярных маршрутов подорожает в Рубцовске
Стоимость билета составит 35 рублей
12 ноября 2023, 07:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Рубцовске с 20 ноября подорожает проезд в автобусах № 10, сообщили в мэрии.
В администрацию с уведомлением о повышении стоимости билета обратился перевозчик, обосновав это возросшими ценами на ремонт, техобслуживание, ГСМ и увеличением минимального размера оплаты труда с 2024 года.
Тем самым новая стоимость поездки составит 35 рублей.
07:10:27 12-11-2023
Дущегубы В войну с немцами таких поднятий цен на всё что можно не было. Ходите вы сами на свои голосовали со 146%
18:23:31 12-11-2023
Нажраться перевозчик не может? Или сыну-дочке надо квартирку прикупить?
03:14:52 14-11-2023
А простомународу когда добавят пенсии и зарплату ???????