Проезд на одном из популярных маршрутов подорожает в Рубцовске

Стоимость билета составит 35 рублей

12 ноября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске с 20 ноября подорожает проезд в автобусах № 10, сообщили в мэрии.

В администрацию с уведомлением о повышении стоимости билета обратился перевозчик, обосновав это возросшими ценами на ремонт, техобслуживание, ГСМ и увеличением минимального размера оплаты труда с 2024 года.

Тем самым новая стоимость поездки составит 35 рублей.