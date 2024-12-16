В Барнауле обсудили, что делать в случае разных происшествий на новогодних праздниках

В частности, речь идет о коммунальных авариях, пожарах и проблемах в работе общественного транспорта

16 декабря 2024, 16:20, ИА Амител

Предновогодний Барнаул / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В администрации города прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсудили работу служб на новогодних праздниках, сообщает мэрия.

В частности, с целью недопущения пожаров в новогодние праздники районным администрациям совместно с ведомствами дано поручение организовать профилактические рейды по местам реализации пиротехнических изделий.

Кроме того, необходимо активизировать разъяснительную работу с жильцами многоквартирных домов по вопросам пожарной безопасности и проводить подворовые обходы жителей частного жилого сектора по своевременному обслуживанию и ремонту печного, газового и электрооборудования.

"Также дано поручение для своевременного реагирования оперативных служб на возможные чрезвычайные происшествия в период неблагоприятных метеоявлений: организовать своевременную очистку придомовых территорий многоквартирных жилых домов от снега, обеспечить подъезды к социально значимым объектам и источникам противопожарного водоснабжения, предусмотреть дежурство техники в пригородных поселках и частном секторе", – отметили в мэрии.

На городских водных объектах установлено более 40 информационных знаков, запрещающих переход (переезд) по льду. На водоемах, находящихся вблизи учебных учреждений, будут работать "родительские патрули".

Для обеспечения бесперебойной работы городского общественного транспорта при наступлении неблагоприятных погодных условий дорожные службы переходят на усиленный режим работы.

"Особое внимание уделяется дорожному обеспечению отдаленных поселков, бесперебойной работе общественного транспорта. При подготовке к праздничным выходных дням в подведомственных учреждениях, транспортных организациях формируются дежурные аварийные бригады", – подчеркнули в мэрии.

На всех ресурсоснабжающих предприятиях сформированы необходимые запасы материалов, техники. Для оперативного устранения повреждений и обеспечения жителей теплом, энергией, водой в праздничные дни на каждом из предприятий будет организована работа аварийно-ремонтных бригад.