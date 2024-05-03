В Алтайском крае в 2025 году могут ввести маркировку домашних животных

Регистрация домашних животных будет бесплатной, маркировка – за счет владельцев

03 мая 2024, 11:37, ИА Амител

Бродячие животные / Фото: amic.ru

Обязательную регистрацию и маркировку домашних животных могут ввести в Алтайском крае с 2025 года. Об этом сообщил во время интернет-форума глава комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Серов напомнил, что в июле 2023 года Госдума разрешила регионам самим определять судьбу бездомных животных и перечень мероприятий по обращению с ними. Таким правом уже воспользовались несколько регионов. Например, соседняя Республика Алтай, Хакасия, Бурятия, Магаданская область.

И сейчас к ним готовится примкнуть Алтайский край. В начале 2024 года в АКЗС создали рабочую группу, которая занимается разработкой законопроекта о судьбе бездомных животных в Алтайском крае. В нее вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, Общественной палаты, Минфина, управления ветеринарии и главы муниципалитетов.

Одно из предложений разработчиков – ввести обязательную маркировку и регистрацию домашних животных.

"Учитывая, что существует высокий уровень отказа от домашних животных, которые пополняют ряды безнадзорных, проектом закона предлагается установить с 1 января 2025 года обязательные требования к регистрации и маркированию домашних животных", – сообщил Серов.

Регистрация домашних животных будет бесплатной, маркировка – за счет владельцев.

Кроме того, в регионе планируется создать пункты временного содержания "бродяг". Разработчики надеются, что это позволит муниципалитетам "более эффективно исполнять полномочия в области обращения с животными без владельцев".

Еще одно предложение властей – разрешить региону усыплять бездомных животных. Предполагается, что такая участь постигнет "бродяг", которые причинили вред здоровью и жизни человека или которых признали агрессивными. Также будут умерщвлять больных собак. Судьбу бродячих псов предлагается решать в течение 11 дней. Остальные животные отправятся в приюты, где их ждет стерилизация, вакцинация, маркировка. После собак вернут в прежнюю среду обитания.

Депутаты надеются, что закон "будет способствовать обеспечению безопасности граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических лиц, что позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения".