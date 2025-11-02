В Рубцовске мужчина полгода скрывал убийство соседа, совершая покупки его картой

Тело погибшего он спрятал в надворной постройке

02 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Рубцовске перед судом предстанет 63-летний местный житель, обвиняемый в убийстве соседа и последующем мошенничестве с его банковской картой. Как сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю, преступление было раскрыто спустя полгода после его совершения.

По версии следствия, в октябре 2024 года между мужчинами, распивавшими спиртное, произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры задушил гостя. Тело погибшего он спрятал в надворной постройке, а из куртки убитого изъял его банковскую карту.

Особую циничность преступлению придает тот факт, что пока родные и правоохранительные органы разыскивали пропавшего мужчину, обвиняемый в течение шести месяцев регулярно расплачивался его картой в магазинах города, причинив материальный ущерб на сумму свыше 83 тысяч рублей.

Преступника удалось установить лишь в марте 2025 года, когда супруга погибшего, просматривая записи с камер видеонаблюдения, обратила внимание, что человек в куртке ее мужа – не ее супруг. После задержания обвиняемый полностью признал свою вину, рассказал об обстоятельствах убийства и указал место, где было спрятано тело.