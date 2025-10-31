НОВОСТИПроисшествия

В Узбекистане невестка убила свекровь и мужа, а потом приготовила для соседей манты

Женщине надоели постоянные упреки и она взялась за нож

31 октября 2025, 16:35, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru
Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Узбекистане невестка, уставшая от упреков и ревности свекрови к сыну, схватилась за нож и убила обоих, сообщает Telegram-канал "Кетмень".

Свекровь и девушка постоянно враждовали и ссорились. Во время готовки разразился очередной скандал, в ходе которого невестка нанесла женщине удар ножом и убила ее на месте. После расчленила тело и закопала в огороде. Когда муж узнал об этом, убила и его.

«Затем, как будто ничего не случилось, завершила приготовление мантов и угостила ими соседей», – говорится в сообщении.

Невестку приговорили к двенадцати годам и трем месяцам лишения свободы.

Ранее в Волгоградской области жестоко убили федерального судью: труп нашли с ножом в голове.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:04:48 31-10-2025

Из заголовка понял, что невестка убила свекровь и мужа, а потом приготовила из них для соседей манты.)))

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:10:42 31-10-2025

Гость (17:04:48 31-10-2025) Из заголовка понял, что невестка убила свекровь и мужа, а по... Не ну а че они тоже так лишканули.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:18 01-11-2025

Какой то вброс, на мой взгляд: сколько времени нужно, что бы убить, потом расчленить, выкопать для взрослого яму, закопать, убрать кровищу в доме, потом еще мужа укакошить и все это что, за пару часов готовки обеда? Это там что за невестка - ниндзя? В какой весовой категории и с каким опытом подобных преступлений? Еще написали бы, что она все проделала одной левой с завязанными глазами, без отрыва от производства мантов.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:40 01-11-2025

Гость (09:39:18 01-11-2025) Какой то вброс, на мой взгляд: сколько времени нужно, что бы... Застукал, когда кровь отмывала?

  1 Нравится
Ответить
