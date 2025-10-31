В Узбекистане невестка убила свекровь и мужа, а потом приготовила для соседей манты

Женщине надоели постоянные упреки и она взялась за нож

31 октября 2025, 16:35, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Узбекистане невестка, уставшая от упреков и ревности свекрови к сыну, схватилась за нож и убила обоих, сообщает Telegram-канал "Кетмень".

Свекровь и девушка постоянно враждовали и ссорились. Во время готовки разразился очередной скандал, в ходе которого невестка нанесла женщине удар ножом и убила ее на месте. После расчленила тело и закопала в огороде. Когда муж узнал об этом, убила и его.

«Затем, как будто ничего не случилось, завершила приготовление мантов и угостила ими соседей», – говорится в сообщении.

Невестку приговорили к двенадцати годам и трем месяцам лишения свободы.

