В Рубцовске вандалы испортили недавно построенную детскую площадку

Злоумышленники сломали элементы игрового комплекса

10 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Испорченная площадка / Фото: "Катунь 24"

В Рубцовске неизвестные вандалы повредили новую детскую площадку в сквере "Южный", который еще не был принят в эксплуатацию. Об этом сообщает "Катунь 24".

По данным городской администрации, злоумышленники сломали элементы игрового комплекса, а на набережной демонтировали деревянные настилы с лавочек.

В мэрии подчеркнули, что средства, которые теперь придется направить на восстановление площадки, могли бы пойти на другие нужды города.

«Вместо этого они тратятся на воссоздание того, что было бессмысленно уничтожено», – заявили в администрации.

Личности причастных к акту вандализма пока не установлены, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Славгороде Алтайского края полиция установила личность вандалов, испортивших новую детскую площадку в Военном городке. Ими оказались трое местных подростков в возрасте 11, 16 и 17 лет.