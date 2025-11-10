НОВОСТИОбщество

В Рубцовске вандалы испортили недавно построенную детскую площадку

Злоумышленники сломали элементы игрового комплекса

10 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Испорченная площадка / Фото: "Катунь 24"
Испорченная площадка / Фото: "Катунь 24"

В Рубцовске неизвестные вандалы повредили новую детскую площадку в сквере "Южный", который еще не был принят в эксплуатацию. Об этом сообщает "Катунь 24".

По данным городской администрации, злоумышленники сломали элементы игрового комплекса, а на набережной демонтировали деревянные настилы с лавочек.

В мэрии подчеркнули, что средства, которые теперь придется направить на восстановление площадки, могли бы пойти на другие нужды города.

«Вместо этого они тратятся на воссоздание того, что было бессмысленно уничтожено», – заявили в администрации.

Личности причастных к акту вандализма пока не установлены, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Славгороде Алтайского края полиция установила личность вандалов, испортивших новую детскую площадку в Военном городке. Ими оказались трое местных подростков в возрасте 11, 16 и 17 лет.

Рубцовск дети Вандалы

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:10:39 10-11-2025

Это Рубчик, детка! И коро вся эта гопота приедет к нам в город, и Барнаул станет Нью-Рубцовском (уже стал...)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Степочка

13:52:45 10-11-2025

Рубцовск давно из когда-то уютного зеленого городка превратился в гетто. Там давно нужно если и делать детские площадки, то только из бетона.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
е

16:46:43 10-11-2025

Пора портить вандалов чтобы боялись вандалить

  -4 Нравится
Ответить
