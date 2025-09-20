В Алтайском крае за вандализм в парках и скверах предложили увеличить штрафы
Такую инициативу могут ввести на уровне АКЗС
20 сентября 2025, 06:15, ИА Амител
Штрафы для вандалов, которые ломают аттракционы и объекты благоустройства в парках и скверах, предложили повысить в несколько раз в Алтайском крае. Данную инициативу обсудили 18 сентября на совещании региональной Общественной палаты.
В частности, за повышение штрафа выступила председатель Бийской городской организации общероссийского профсоюза образования, председатель Общественной палаты города Бийска Маргарита Карпова.
В настоящее время в Алтайском крае за вандализм предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.
«Мы в Бийске строим парки, а потом люди ломают то лавочки, то аттракционы. Это беда всего Алтайского края. Надо увеличить штрафы в несколько раз. Одного человека накажем рублем, второго накажем рублем, а третий человек уже подумает над тем, чтобы что-то сломать в парке», – уверена Маргарита Карпова.
Данную инициативу намерены направить на рассмотрение депутатам АКЗС.
Возмещение ущерба само собой. Штраф можно и увеличить, но обязательно нужно добавить месяц другой исправительных работ по восстановлению и благоустройству города, не всех же ловят
Нужно сказать детям, чтобы на всякий случай держались подальше от парков...🤣