В Алтайском крае за вандализм в парках и скверах предложили увеличить штрафы

Такую инициативу могут ввести на уровне АКЗС

20 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Штрафы для вандалов, которые ломают аттракционы и объекты благоустройства в парках и скверах, предложили повысить в несколько раз в Алтайском крае. Данную инициативу обсудили 18 сентября на совещании региональной Общественной палаты.

В частности, за повышение штрафа выступила председатель Бийской городской организации общероссийского профсоюза образования, председатель Общественной палаты города Бийска Маргарита Карпова.

В настоящее время в Алтайском крае за вандализм предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

«Мы в Бийске строим парки, а потом люди ломают то лавочки, то аттракционы. Это беда всего Алтайского края. Надо увеличить штрафы в несколько раз. Одного человека накажем рублем, второго накажем рублем, а третий человек уже подумает над тем, чтобы что-то сломать в парке», – уверена Маргарита Карпова.

Данную инициативу намерены направить на рассмотрение депутатам АКЗС.