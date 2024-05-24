Власти Рубцовска признали проблему с вывозом мусора
Горожане ежедневно жалуются на это в администрацию
24 мая 2024, 18:35, ИА Амител
Власти Рубцовска признались в том, что в городе есть проблемы с мусором. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ежедневно в администрацию поступает много жалоб на переполненные баки, несвоевременный или некачественный вывоз мусора, на появление несанкционированных свалок.
"Да, действительно, проблемы есть. Много вопросов и к работе регионального оператора, с которым муниципалитет находится в постоянном диалоге. Вопросы решаются, но иногда мы, жители, сами создаем проблемы, неправильно выбрасывая мусор", – пишет представитель администрации.
Накануне сотрудники регионального оператора обнаружили строительный мусор в контейнере на пересечении Советской и Рубцовского проспекта. Контейнер был полностью завален кирпичами и штукатуркой, его не удалось даже сдвинуть с места.
В итоге кирпичи повредили бак, мусор не вывезен. Пока вопрос решается, может образоваться несанкционированная свалка.
Власти обращаются к тем, кто это сделал: "Задумайтесь… а правильно ли вы поступили?" и призывают соблюдать правила обращения с отходами.
23:26:48 24-05-2024
улица Советская вся в выбоинах и ямах. Неужели нельзя было этими кирпичами и штукатуркой закласть одну из многочисленных ям?🤔🤦♂️
07:07:02 25-05-2024
uiser (23:26:48 24-05-2024) улица Советская вся в выбоинах и ямах. Неужели нельзя было э... Строительным мусором дороги ремонтировать нельзяя