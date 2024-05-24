Власти Рубцовска признали проблему с вывозом мусора

Горожане ежедневно жалуются на это в администрацию

24 мая 2024, 18:35, ИА Амител

Мешки с мусором / Фото: pxhere.com

Власти Рубцовска признались в том, что в городе есть проблемы с мусором. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ежедневно в администрацию поступает много жалоб на переполненные баки, несвоевременный или некачественный вывоз мусора, на появление несанкционированных свалок.

"Да, действительно, проблемы есть. Много вопросов и к работе регионального оператора, с которым муниципалитет находится в постоянном диалоге. Вопросы решаются, но иногда мы, жители, сами создаем проблемы, неправильно выбрасывая мусор", – пишет представитель администрации.

Накануне сотрудники регионального оператора обнаружили строительный мусор в контейнере на пересечении Советской и Рубцовского проспекта. Контейнер был полностью завален кирпичами и штукатуркой, его не удалось даже сдвинуть с места.

В итоге кирпичи повредили бак, мусор не вывезен. Пока вопрос решается, может образоваться несанкционированная свалка.

Власти обращаются к тем, кто это сделал: "Задумайтесь… а правильно ли вы поступили?" и призывают соблюдать правила обращения с отходами.