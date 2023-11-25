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В Рубцовске с 1 декабря подорожает проезд в троллейбусах

Цены изменятся в том числе и на проездные билеты

25 ноября 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Рубцовске с 1 декабря подорожает проезд в троллейбусах до 30 рублей, сообщили в телеграм-канале городской администрации.

В связи с этим изменится стоимость и месячного проездного билета:

  • тариф "Городской" – 1300 рублей;
  • тариф "Школьный" – 600 рублей;
  • тариф "Студенческий" – 1200 рублей;
  • на бумажных носителях: для организаций – 1800 рублей.

По какой причине дорожает проезд, в мэрии не уточнили.

С 20 ноября в Рубцовске до 35 рублей подорожал проезд в автобусах № 10. А с 27-го числа это же случится на маршрутах № 3, 6к и 12. Решение перевозчики обосновали возросшими ценами на ремонт, техобслуживание, ГСМ и увеличением МРОТа с 2024 года.

Рубцовск общественный транспорт

Комментарии 3

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Змей

00:47:00 26-11-2023

Троллейбусы заменили. Сейчас проезд в троллейбусах удвоят и цены будут как в Москве

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Гость

17:32:58 26-11-2023

Змей (00:47:00 26-11-2023) Троллейбусы заменили. Сейчас проезд в троллейбусах удвоят и ... И зарплаты тоже.

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Истина

15:11:06 27-11-2023

только в москве в 10 раз больше зп

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