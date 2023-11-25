В Рубцовске с 1 декабря подорожает проезд в троллейбусах
Цены изменятся в том числе и на проездные билеты
25 ноября 2023, 19:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Рубцовске с 1 декабря подорожает проезд в троллейбусах до 30 рублей, сообщили в телеграм-канале городской администрации.
В связи с этим изменится стоимость и месячного проездного билета:
- тариф "Городской" – 1300 рублей;
- тариф "Школьный" – 600 рублей;
- тариф "Студенческий" – 1200 рублей;
- на бумажных носителях: для организаций – 1800 рублей.
По какой причине дорожает проезд, в мэрии не уточнили.
С 20 ноября в Рубцовске до 35 рублей подорожал проезд в автобусах № 10. А с 27-го числа это же случится на маршрутах № 3, 6к и 12. Решение перевозчики обосновали возросшими ценами на ремонт, техобслуживание, ГСМ и увеличением МРОТа с 2024 года.
00:47:00 26-11-2023
Троллейбусы заменили. Сейчас проезд в троллейбусах удвоят и цены будут как в Москве
17:32:58 26-11-2023
Змей (00:47:00 26-11-2023) Троллейбусы заменили. Сейчас проезд в троллейбусах удвоят и ... И зарплаты тоже.
15:11:06 27-11-2023
только в москве в 10 раз больше зп