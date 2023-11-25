Цены изменятся в том числе и на проездные билеты

25 ноября 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске с 1 декабря подорожает проезд в троллейбусах до 30 рублей, сообщили в телеграм-канале городской администрации.

В связи с этим изменится стоимость и месячного проездного билета:

тариф "Городской" – 1300 рублей;

тариф "Школьный" – 600 рублей;

тариф "Студенческий" – 1200 рублей;

на бумажных носителях: для организаций – 1800 рублей.

По какой причине дорожает проезд, в мэрии не уточнили.

С 20 ноября в Рубцовске до 35 рублей подорожал проезд в автобусах № 10. А с 27-го числа это же случится на маршрутах № 3, 6к и 12. Решение перевозчики обосновали возросшими ценами на ремонт, техобслуживание, ГСМ и увеличением МРОТа с 2024 года.