В Самаре автобус протащил 68-летнюю пассажирку по асфальту
Женщину госпитализировали с травмами
04 июня 2025, 21:55, ИА Амител
Автобусы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Самаре 68-летняя женщина не успела выйти из автобуса и оказалась в больнице, сообщает Volga.news со ссылкой на региональное МВД.
Водитель автобуса поехал, когда пассажирка еще не до конца вышла.
"Женщине зажало сумку и в результате автобус протащил ее по дороге. Пострадавшую госпитализировали с травмами", – говорится в публикации.
Ранее в Бийске пятилетнюю девочку зажало дверьми автобуса, в результате чего она травмировалась. Тогда проверки начали региональные СК и прокуратура.
Комментарии 0