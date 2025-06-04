В Самаре автобус протащил 68-летнюю пассажирку по асфальту

Женщину госпитализировали с травмами

04 июня 2025, 21:55, ИА Амител

Автобусы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Самаре 68-летняя женщина не успела выйти из автобуса и оказалась в больнице, сообщает Volga.news со ссылкой на региональное МВД.

Водитель автобуса поехал, когда пассажирка еще не до конца вышла.

"Женщине зажало сумку и в результате автобус протащил ее по дороге. Пострадавшую госпитализировали с травмами", – говорится в публикации.

Ранее в Бийске пятилетнюю девочку зажало дверьми автобуса, в результате чего она травмировалась. Тогда проверки начали региональные СК и прокуратура.