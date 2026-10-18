Спасатели тушат пожары на нефтяных терминалах, складах и в логистическом центре Ozon

18 октября 2026, 14:22, ИА Амител

Дата-центры / Беспилотники / БПЛА / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В ходе массированной атаки беспилотников на Санкт‑Петербург есть жертвы и пострадавшие: один человек погиб, пятеро получили травмы. Инфраструктура города серьезно пострадала — повреждения получили 12 многоквартирных и 2 частных дома, сообщил губернатор Александр Беглов.

Из‑за аварий на сетях без электроснабжения оказались примерно 20 тысяч жителей. Разрушения зафиксированы и за пределами города: в Гатчине обломки БПЛА рухнули на жилой дом, а в Ломоносовском районе повреждено 55 автомобилей.

Напряженная ситуация сохраняется на ряде промышленных объектов — спасатели ведут борьбу с огнем на "Петербургском нефтяном терминале", нефтебазе "Ручьи" и складах в Колпинском районе.

Также пострадал логистический центр Ozon: возгорание возникло на территории объекта, но благодаря оперативной эвакуации сотрудников обошлось без пострадавших. Ранее из-за атак БПЛА жителей Петербурга призвали минимизировать поездки на автомобилях.