В школах с 2024 года появится новый предмет, посвященный защите Родины
Учебную программу помогут сформировать представители Минобороны и МЧС
29 июня 2023, 17:43, ИА Амител
В России с 1 сентября 2024 года появится новый школьный предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщает РИА Новости.
Предмет заменит ОБЖ, который переименуют. Для этого планируется внести изменения в закон "Об образовании". Также придется скорректировать государственные образовательные стандарты.
"Мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания", – отметила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.
Формированием новой учебной программы займется рабочая группа, в которую войдут представители Минобороны и МЧС.
Ранее директор Центра психологической помощи МЧС Юлия Шойгу рассказала, как изменится ОБЖ с 1 сентября 2023 года.
17:53:41 29-06-2023
Раньше людей защищали, а теперь Родину
18:22:08 29-06-2023
А чо, разговоров о важном уже недостаточно?
18:23:00 29-06-2023
В школе уже наверное поздновато. Надо с самого раннего возраста начинать. Вместо "В лесу родилась елочка" строевые песни учит, а вместо дурацкой сказки про колобка устав караульной службы, на прогулках в песочницах учит правильно блиндаж строить, правильно окоп копать, могилу...
18:28:30 29-06-2023
Таджики, киргизы, узбеки .... ставшие тожироссиянами будут освобождены от посещения этих уроков?
18:43:38 29-06-2023
Оказывается чтобы любить родину нужен школьный предмет, а не социальная справедливость
18:43:49 29-06-2023
ОБиЗР
22:47:53 29-06-2023
Начните с олигархов, почему они так не любят родину свою.