В школах с 2024 года появится новый предмет, посвященный защите Родины

Учебную программу помогут сформировать представители Минобороны и МЧС

29 июня 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России с 1 сентября 2024 года появится новый школьный предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщает РИА Новости.

Предмет заменит ОБЖ, который переименуют. Для этого планируется внести изменения в закон "Об образовании". Также придется скорректировать государственные образовательные стандарты.

"Мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания", – отметила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.

Формированием новой учебной программы займется рабочая группа, в которую войдут представители Минобороны и МЧС.

Ранее директор Центра психологической помощи МЧС Юлия Шойгу рассказала, как изменится ОБЖ с 1 сентября 2023 года.