НОВОСТИНаука и образование

В школах с 2024 года появится новый предмет, посвященный защите Родины

Учебную программу помогут сформировать представители Минобороны и МЧС

29 июня 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В России с 1 сентября 2024 года появится новый школьный предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщает РИА Новости.

Предмет заменит ОБЖ, который переименуют. Для этого планируется внести изменения в закон "Об образовании". Также придется скорректировать государственные образовательные стандарты.

"Мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания", – отметила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.

Формированием новой учебной программы займется рабочая группа, в которую войдут представители Минобороны и МЧС.

Ранее директор Центра психологической помощи МЧС Юлия Шойгу рассказала, как изменится ОБЖ с 1 сентября 2023 года.

образование школы

Комментарии 7

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Гость

17:53:41 29-06-2023

Раньше людей защищали, а теперь Родину

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Гость

18:22:08 29-06-2023

А чо, разговоров о важном уже недостаточно?

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Змей

18:23:00 29-06-2023

В школе уже наверное поздновато. Надо с самого раннего возраста начинать. Вместо "В лесу родилась елочка" строевые песни учит, а вместо дурацкой сказки про колобка устав караульной службы, на прогулках в песочницах учит правильно блиндаж строить, правильно окоп копать, могилу...

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Гость

18:28:30 29-06-2023

Таджики, киргизы, узбеки .... ставшие тожироссиянами будут освобождены от посещения этих уроков?

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Гость

18:43:38 29-06-2023

Оказывается чтобы любить родину нужен школьный предмет, а не социальная справедливость

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Гость

18:43:49 29-06-2023

ОБиЗР

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Гость

22:47:53 29-06-2023

Начните с олигархов, почему они так не любят родину свою.

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