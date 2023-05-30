Потому что в нынешних учебниках ОБЖ есть диспропорция: в них много информации об опасных явлениях и мало о правилах безопасности, подчеркнула директор Центра психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.

Шойгу считает, что дети должны больше узнавать о рисках и опасностях, которые есть рядом с человеком.

Несовершенства имеющихся учебников привели к тому, что с 2018 года началось обновление программы ОБЖ. За четыре годы были подготовлены образовательные стандарты и программы, по которым следует преподавать предмет. Их уже внедрили в восьмых и девятых классах.

А для десятых и одиннадцатых классов их утвердили в начале этого учебного года.