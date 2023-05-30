В школах появится новая программа ОБЖ: какая она и чему по ней будут учить?
Особое внимание в новой программе ОБЖ уделили правилам оказания медицинской помощи
30 мая 2023, 14:10, ИА Амител
В российских школах осенью 2023 появится новая программа ОБЖ.
Что изменится в методике преподавания ОБЖ, какой будет новая программа и чему важному по ней смогут учиться школьники – в материале amic.ru.
Почему программу преподавания ОБЖ решили изменить?
Потому что в нынешних учебниках ОБЖ есть диспропорция: в них много информации об опасных явлениях и мало о правилах безопасности, подчеркнула директор Центра психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.
Шойгу считает, что дети должны больше узнавать о рисках и опасностях, которые есть рядом с человеком.
Несовершенства имеющихся учебников привели к тому, что с 2018 года началось обновление программы ОБЖ. За четыре годы были подготовлены образовательные стандарты и программы, по которым следует преподавать предмет. Их уже внедрили в восьмых и девятых классах.
А для десятых и одиннадцатых классов их утвердили в начале этого учебного года.
Что нового в программе ОБЖ?
В обновлении учебника, которым занимались Минпросвещения и специалисты центра МЧС, эксперты уделили внимание безопасности в повседневной жизни.
"Мы рассматриваем ситуации, в которых ребёнку и взрослому может грозить опасность, это может быть и в быту, и на природе, и в социуме", – объяснила Юлия Шойгу.
По её словам, среди новшеств в программе ОБЖ – принципы оказания первой помощи. В восьмых и девятых классах изучат базовый курс, а в десятых и одиннадцатых – и сложные случаи (например, что делать при травме глаза).
Школьников научат накладывать шину или повязку, делать искусственное дыхание, помогать человеку, если ему внезапно стало плохо.
"В программе мы предусмотрели элементы первой помощи с акцентом на практические задания. <...> Очень важна практика", – говорит эксперт.
Есть и ещё один отдельный блок, посвящённый безопасности в транспорте, а также правилам дорожного движения.
А правда ли, что в новом курсе ОБЖ появился раздел об информационной безопасности?
Да. Авторы нового курса ОБЖ уделили особое внимание правилам кибергигиене и правилам кибербезопасности.
Ребята узнают, как не дать злоумышленнику захватить своё устройство, уберечь в тайне пароль, а также сохранить в целости свои деньги на банковской карте.
17:46:29 30-05-2023
Это та Шойгу, которая отдыхала за границей во время жесточайших санкций...?!
19:39:05 30-05-2023
Будут обучать такие же, что сейчас обучают информатике.
20:51:39 30-05-2023
Сейчас уроки ОБЖ в школе абсолютно бесполезные. Никакой практической ценности в них нет! Зачем школьникам нужно знать классификацию чрезвычайных ситуаций, мониторинг и прогнозирование ЧС, виды террористических акций, их цели и способы осуществления и подобную тягомотину? Ну можно же учить НУЖНЫМ в жизни вещам. Что школьник как рядовой гражданин может сделать для своей безопасности. Что делать, если начал тонуть или как спасти тонущего. Как из горящего здания спастить. Как укол внутриимышечный сделать, в конце-концов. И не надо в дебри забредать.