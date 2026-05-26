В Сибири инспекторов ДПС приговорили к трем годам за преследование девочек на питбайке

Полицейские вытесняли 13-летних школьниц с проезжей части, в результате одна из них сломала руку

26 мая 2026, 14:04, ИА Амител

Фото: предоставлено "КП-Новосибирск" родственниками бывшего полицейского

В Мошковском районе Новосибирской области вынесен приговор бывшим инспекторам ДПС Александру Гусеву и Виталию Баранову. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Суд назначил каждому по три года колонии общего режима с лишением званий "старший лейтенант полиции" и права служить в органах еще два года, сообщает "КП-Новосибирск".

Что произошло

3 июля 2024 года Гусев и Баранов патрулировали поселок Станционно-Ояшинский. Там на питбайке катались две 13-летние девочки, одна из которых — Настя* — приехала на каникулы к бабушке из Новосибирска. У них был один шлем на двоих, отсутствовала мотозащита, а прав у водителя не было.

По версии обвинения, полицейские на служебном автомобиле начали преследование, вытесняли питбайк с проезжей части и нанесли водителю удар по руке. В материалах дела сказано:

«В ходе преследования они вытесняли питбайк с проезжей части и нанесли водителю удары по руке. В результате этих действий девушка не справилась с управлением, питбайк врезался в препятствие и опрокинулся».

Девочка рассказала, что проехала около 35 метров и врезалась во вкопанное колесо, после чего они с подругой "пролетели больше 5 метров" и ударились, а мотоцикл врезался в столб. Прохожие вызвали скорую. Настя получила перелом левой кисти, вторая девочка отделалась ушибами и ссадинами.

«Пострадавшие получили телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. При этом суд исключил из обвинения признак "причинение тяжких последствий", поскольку вред средней тяжести», — сообщается в материалах дела.

Версия защиты и доводы суда

Полицейские вину не признали. Утверждали, что никакой погони не было, а ДТП не видели. Жена напарника Гусева рассказала "КП-Новосибирск":

«По словам Евгения Гусева, днем 3 июля они заметили детей на питбайках на основной дороге, от мотоциклов поднялась пыль. Тогда они поехали за мотоциклистами, но потеряли их из виду. Как потом выяснилось, девочки свернули на соседнюю улицу и угодили в ДТП, но экипаж этого не видел. Они в этот момент преследовали других нарушителей, 25 минут ездили по поселку и искали их, потом обнаружили припаркованный питбайк у здания почты».

Однако суд счел вину доказанной. Источник "КП-Новосибирск" сообщил:

«Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших как на предварительном следствии, так и в суде, показаниями свидетелей — тех, кто наблюдал преследование, и тех, кто прибыл на место ДТП, в том числе — сотрудников скорой. Вину подтверждают записи с камер наблюдения, зафиксировавшие движение патрульного автомобиля и питбайка, перепиской Баранова о погоне и иными материалами уголовного дела».

Адвокат Дмитрий Колобаев заявил о процессуальных нарушениях:

«Большинство ходатайств были отклонены. По делу не было независимой автотехнической экспертизы, а сам мотоцикл три месяца простоял в гараже у дедушки Насти, прежде чем попал на экспертизу. В суде мы видели видео с камер самой патрульной машины, где видно, что полицейские едут на расстоянии от девочек. Слова детей о том, что их якобы били жезлом на скорости, ничем не подтверждены, экспертиза не нашла следов эпителия на жезле. Видеозапись со служебного регистратора авто была сразу изъята, нагрудные видеорегистраторы ДПС никто не смотрел, впоследствии все видео удалили с серверов».

Приговор и апелляция

13 апреля 2026 года Мошковский районный суд приговорил каждого из экс-полицейских к трем годам колонии общего режима. Гусева взяли под стражу в зале суда. Суд также лишил их званий и права работать в МВД еще два года. Родители девочек сохранили право подать гражданские иски о компенсации морального вреда и вреда здоровью.

Защита не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд.

*Имена изменены