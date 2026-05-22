В Сибири условный срок заменили колонией водителю "Лексуса", сбившему 17-летнюю студентку

Студентка получила перелом трех шейных позвонков, височной кости и носа, месяц провела в больнице

22 мая 2026, 17:15, ИА Амител

Та самая машина / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске суд поставил точку в деле о ДТП, которое произошло утром 29 сентября 2024 года на площади Ленина. 17-летняя студентка Аня* ехала на работу в кафе на такси. Внедорожник Haval Jolion двигался по Красному проспекту, когда в него влетел белый Lexus ES 200 под управлением нетрезвого водителя, сообщает "КП-Новосибирск".

«Дочку отбросило через две полосы — примерно на пять метров. Она чудом не попала под другие машины — водители успели притормозить. Смогла сама встать, прохожие вызвали скорую. Оба водителя — таксист и владелец "Лексуса" — смотрели на Аню, но никак не помогли», — рассказывают родители пострадавшей.

В больнице у девушки диагностировали перелом височной кости, носа, трех шейных позвонков, сильнейшее сотрясение и множественные ссадины. Почти месяц она провела в больнице, две недели не могла встать с кровати. Свое 18-летие Аня встретила в больнице. Позже хирурги НИИТО имени Цивьяна заменили ей поврежденный позвонок.

«Несмотря на травму, дочка не бросила учебу, в этом году оканчивает колледж, сейчас готовится к защите диплома. Однако металл в позвоночнике дает о себе знать, беспокоят боли в шее и голове», — добавили родители.

О карьере в правоохранительных органах пришлось забыть, а спорт — ограничить.

Что рассказывал водитель

За рулем "Лексуса" находился 29-летний Егор*. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. На следствии он пояснил:

«Ночью в клубе я выпил пива, затем мы с другом и тремя незнакомыми девушками поехали домой. Подъезжал к перекрестку, у меня из кармана выпал телефон, я потянулся за ним и отвлекся. Друг крикнул: "Осторожно", после чего увидел, что еду на красный. Не успел затормозить».

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью. Егора отпустили под подписку о невыезде.

Как менялось наказание

Виновник принес извинения, перечислил девушке 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и вреда здоровью, пообещал помогать и дальше. Он бросил ходить по клубам, женился и заявил, что планирует ребенка.

В марте 2026 года Центральный районный суд назначил ему два года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, а также лишил прав на два с половиной года. Суд также постановил взыскать с него в пользу потерпевшей еще 200 тысяч рублей.

Прокуратура обжаловала приговор. Прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Ксения Стацура сообщила:

«Осужденный просил приговор оставить без изменений, говорил, что дома его ждет беременная жена. По представлению прокурора приговор изменен, назначено более строгое наказание — лишение свободы на срок три года в колонии общего режима и запрет управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. В остальном решение оставлено без изменений, приговор вступил в законную силу».

*Имена изменены