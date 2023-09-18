В Сибири киллер отсидел 20 лет и сбежал в день своего освобождения

Он знал, что именно в этот день его должны были выпустить на свободу

18 сентября 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Иркутской области разыскивают сбежавшего из колонии киллера, который отсидел 20 лет и буквально за несколько часов до освобождения скрылся, сообщает Telegram-канал Shot.

49-летний мужчина, осужденный за несколько убийств, примерно в 4 утра неизвестным способом покинул колонию строго режима № 19.

"Он знал, что именно в этот день его должны были выпустить на свободу, но не стал дожидаться и ушел сам", – говорится в сообщении.

Киллера осудили на 22 года, но решили выпустить по УДО на два года раньше и отправить на принудительные работы. Теперь ему грозит еще четыре года за побег.

Ранее в России осудили главаря крупнейшей банды киллеров.