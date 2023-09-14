Главаря крупнейшей банды киллеров осудили в России

На данный момент приговор вынесен 37 членам банды

14 сентября 2023, 15:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд приговорил к пожизненному сроку главаря одной из крупнейших в России банд киллеров Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.

Гагиев в 2004 году создал на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии основную банду, в которую вошли более 50 человек. После этого создал еще три "филиала" в Осетии, члены которой впоследствии, в 2012-2013 годах, участвовали в убийствах нескольких жителей республики.

"За период с 2004 по 2014 год членами преступного сообщества совершены многочисленные убийства, покушения на убийство и посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов, в результате которых погибли 60 человек", – рассказали в ведомстве.

Гагиева объявили в международный розыск в феврале 2014 года, задержали в январе 2015 года в Австрии. В июне 2018 года, после длительной процедуры экстрадиции, его выдали России.

"Приговором суда Гагиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – отметили в СК.

На данный момент осуждены 37 членов банды, включая Гагиева, семеро объявлены в международный розыск и еще семеро убиты в результате внутренних конфликтов.