В Сибири огромная банда семь лет похищала девушек и вовлекала их в проституцию

У девушек отбирали документы, били, большинство из них оказывало интимные услуги фактически бесплатно

07 апреля 2025, 18:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Красноярские следователи возбудили уголовное дело в отношении 12 мужчин и пяти женщин в возрасте от 17 до 38 лет. Они подозреваются в "организации и участии в преступном сообществе", рассказали в региональном СК.

По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал и возглавил преступное сообщество, участники которого "с применением насилия" привлекали и принуждали к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступники "работали" на территории Красноярского края и Новосибирской области.

Преступное сообщество просуществовало семь лет, в его которого входило порядка 40 человек. Банда имела высокую степень организованности, четкое распределение преступных обязанностей, жесткую дисциплину и безусловное подчинение руководителю.

С декабря 2018 года по июнь 20-го организатор привлекал к преступной деятельности своих родственников и знакомых жителей края и других регионов РФ, а также иностранцев. Он обещал всем высокий доход.

"Начальник" разработал четкую структуру банды – она состояла из подразделений (охранники, в том числе группа быстрого реагирования, операторы, водители, главный бухгалтер и кадровый сотрудник). У преступников была схема взаимодействия и поддержания связи, правила поведения и система распределения доходов.

Преступники, состоящие в силовом блоке, были вооружены ножами, газовым и травматическим огнестрельным оружием. Для оказания интимных услуг они брали в аренду сауны, массажные салоны, квартиры и апартаменты на территории Красноярского края и Новосибирской области.

"С целью вовлечения в занятие проституцией участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно", – рассказали в СК.

Всего в занятие проституцией преступники вовлекли более 20 женщин.

Организатор и одиннадцать участников преступного сообщества задержаны. Организатора заключили под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других фигурантов.

В январе в Алтайском крае суд признал виновными 57-летнюю жительницу Бийска и девять членов созданной ею преступной группы. Они осуждены за вовлечение девушек в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних.