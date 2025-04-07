В Сибири огромная банда семь лет похищала девушек и вовлекала их в проституцию
У девушек отбирали документы, били, большинство из них оказывало интимные услуги фактически бесплатно
07 апреля 2025, 18:40, ИА Амител
Красноярские следователи возбудили уголовное дело в отношении 12 мужчин и пяти женщин в возрасте от 17 до 38 лет. Они подозреваются в "организации и участии в преступном сообществе", рассказали в региональном СК.
По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал и возглавил преступное сообщество, участники которого "с применением насилия" привлекали и принуждали к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступники "работали" на территории Красноярского края и Новосибирской области.
Преступное сообщество просуществовало семь лет, в его которого входило порядка 40 человек. Банда имела высокую степень организованности, четкое распределение преступных обязанностей, жесткую дисциплину и безусловное подчинение руководителю.
С декабря 2018 года по июнь 20-го организатор привлекал к преступной деятельности своих родственников и знакомых жителей края и других регионов РФ, а также иностранцев. Он обещал всем высокий доход.
"Начальник" разработал четкую структуру банды – она состояла из подразделений (охранники, в том числе группа быстрого реагирования, операторы, водители, главный бухгалтер и кадровый сотрудник). У преступников была схема взаимодействия и поддержания связи, правила поведения и система распределения доходов.
Преступники, состоящие в силовом блоке, были вооружены ножами, газовым и травматическим огнестрельным оружием. Для оказания интимных услуг они брали в аренду сауны, массажные салоны, квартиры и апартаменты на территории Красноярского края и Новосибирской области.
"С целью вовлечения в занятие проституцией участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно", – рассказали в СК.
Всего в занятие проституцией преступники вовлекли более 20 женщин.
Организатор и одиннадцать участников преступного сообщества задержаны. Организатора заключили под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других фигурантов.
В январе в Алтайском крае суд признал виновными 57-летнюю жительницу Бийска и девять членов созданной ею преступной группы. Они осуждены за вовлечение девушек в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних.
20:59:32 07-04-2025
Я надеюсь, их казнят. Или посадят навечно, уродов.
07:35:45 08-04-2025
гость (20:59:32 07-04-2025) Я надеюсь, их казнят. Или посадят навечно, уродов.... Лучше первое.
08:43:46 08-04-2025
гость (20:59:32 07-04-2025) Я надеюсь, их казнят. Или посадят навечно, уродов.... Покупателей услуг спросили?
09:38:25 08-04-2025
Musik (08:43:46 08-04-2025) Покупателей услуг спросили? ... Их туда же.
09:36:36 08-04-2025
В пору сказать: " Куда катится наш мир?" Такие юные - от 17 до 38 лет - а что творится в головах??? Откуда они всему этому научились????
10:13:04 08-04-2025
Сериал "Трасса" посмотрите, как раз об этом