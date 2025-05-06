В СК "Победа" в Барнауле придется поменять паркет из-за огромного количества турниров

На установку нового покрытия понадобится от 20 до 25 миллионов рублей

06 мая 2025, 07:00, Вячеслав Кондаков

Баскетбольный мяч в СК "Победа" / Фото: БК "Барнаул"

Паркет в спортивном комплексе "Победа" в Барнауле по адресу улица Антона Петрова, 146, пришел в негодность и требует замены. На эти цели из краевого бюджета планируют потратить 20–30 миллионов рублей, сообщил amic.ru советник министра спорта Алтайского края по игровым видам спорта Михаил Панфилов.

Причиной износа паркета стало огромное количество спортивных соревнований, которые проводят в "Победе", а также соседство под одной крышей ВК "Университет" и БК "Барнаул". Дело в том, что волейболисты играют на специальном французском покрытии Teraflex. Он подходит для волейбола, но на нем нельзя играть в баскетбол. Его буквально приклеивают на существующее покрытие, что отразилось на качестве последнего. Многие баскетболисты жаловались, что после волейболистов "пол очень скользкий" и легко получить травму. В итоге из-за постоянной смены основной паркет быстро пришел в негодность. После замены новое покрытие может послужить три-четыре года, учитывая нынешнюю нагрузку.

СК "Победа" в Барнауле открыли в 2010 году. В учреждении занимаются более тысячи человек несколькими видами спорта: кикбоксинг, карате, тхэквондо, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, спортивная аэробика и танцевальный спорт. Фактически сегодня это единственная площадка, где можно в Алтайском крае проводить соревнования высокого уровня. Альтернативы "Победе" нет, хотя власти Алтайского края уже много лет говорят о планах строительства большого многофункционального спорткомплекса в Барнауле. Однако пока все это разговоры.

В последние годы в "Победе" выросло количество соревнований. В итоге те же баскетболисты "Барнаула" вынуждены тренироваться утром или вечером, когда игроки должны, наоборот, отдыхать. На проблему жаловались лично губернатору Виктору Томенко, но пока без результата.

По словам директора БК "Барнаул" Виталия Мантлера, в прошлом сезоне приходилось тренироваться в спортзале педагогического университета и в училище олимпийского резерва. Было проще и дешевле на несколько дней раньше уехать из Барнаула и тренироваться на площадке соперника. Так, например, БК "Барнаул" на неделю раньше улетел в Краснодар и бесплатно занимался там. За это руководство нашей команды благодарно клубу "Локомотив-Кубань". Если в Барнауле вообще практически негде тренироваться, то в Краснодаре у местной команды несколько резервных площадок. Для баскетбольной команды строили ФОК на улице Сиреневой, но из-за уголовного дела открыть объект так и не могут до сих пор.