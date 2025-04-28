"Задача — выжить". Как провел сезон БК "Барнаул" и почему клуб ждет новая перестройка

У клуба в новом сезоне будет вновь самый маленький бюджет в Суперлиге. Но остается Александр Герасимов! Да еще и с новым титульным спонсором

28 апреля 2025, 06:15, Вячеслав Кондаков

Игроки БК "Барнаул" после матча / Фото: сайт клуба

Баскетбольный клуб "Барнаул" по итогам сезона 2024/2025 в Суперлиге оказался на седьмом месте. Команда с самым небольшим бюджетом в лиге второй год подряд занимает эту строчку и стабильно выходит в плей-офф. Игроки "Барнаула" так хорошо себя проявили, что заинтересовали более богатые клубы, которые начали "охоту" на перспективных баскетболистов. Итоги сезона 24 апреля для журналистов подвело руководство клуба. Если коротко: ряд игроков, проявивших себя, могут покинуть Барнаул, но зато командой еще год будет руководить Александр Герасимов. А значит, будет весело и интересно.

Как удалось уговорить остаться Александра Герасимова?

Специалист работает в БК "Барнаул" уже два сезона. При нем команда с самым низким бюджетом в лиге дважды выходила в плей-офф и занимала седьмую строчку. Также при Александре Герасимове заметно прогрессировали молодые игроки, которых потом переманивали клубы с большими бюджетами. К специалисту также присматривалось несколько клубов, предлагая более выгодный контракт. Однако Герасимов решил провести в БК "Барнаул" еще один сезон, чтобы побороться за победу в чемпионате.

"Александр Александрович остается. У него были более заманчивые предложения, но решили провести в Барнауле еще один сезон минимум. У нас есть желание сделать вместе что-то большое", – сообщил директор клуба Виталий Мантлер.

Как руководство оценивает прошедший сезон?

На пятерку. Учитывая скромный (можно сказать нищий по меркам лиги) бюджет, БК "Барнаул" вновь попал в плей-офф. Бюджет нашей команды составил около 75 миллионов рублей, а БК "Новосибирск", занявшего шестое место, около 140 миллионов рублей.

"Напомните, на каком месте они закончили сезон? На шестом? А мы на седьмом. Вот и вся разница. Я часто говорю, что в профессиональном спорте не все завязано на деньгах, крайне важны желание, энергия и воля к победе. Однако без денег долго держаться на плаву невозможно", – пояснил Виталий Мантлер.

Присутствовавший на встрече с журналистами советник Министерства спорта по игровым видам спорта Михаил Панфилов также похвалил руководство БК "Барнаул" за то, что оно проделало великолепную работу.

Кто останется в команде на следующий сезон?

Пока неизвестно. Виталий Мантлер честно признался, что не сможет сохранить некоторых ведущих игроков. Они проявили себя, и богатые клубы выстроились в очередь за игроками "Барнаула". У некоторых баскетболистов действующий контракт и они смогут уйти только за денежную компенсацию. В последние два года, пояснил Мантлер, клуб научился зарабатывать на прогрессирующих спортсменах. В частности, речь идет о лидерах команды Кирилле Крылове, Владиславе Ильянове и Иване Самойленко, которые ушли в другие клубы, но не бесплатно.

В итоге, признался Александр Герасимов, сложно строить планы на будущее, когда не знаешь, как будет сформирован состав. В любом случае планирую привлекать молодежь и тех, кто будет менее востребован на рынке.

Денег нет, но вы держитесь. Бюджет снова останется маленьким?

Несмотря на успехи команды и признание ее на уровне Суперлиги, руководство Алтайского края не планируют пока увеличивать бюджет клубу на следующий сезон. В 2024 году итоговый бюджет клуба составил порядка 75 миллионов рублей. В 2025-м – 55 миллионов рублей. Михаил Панфилов честно признался, что от руководства региона не поступала задача как-то помочь БК "Барнаул" дополнительно. Впрочем, надежда есть. Губернатор Виктор Томенко – фанат баскетбола и когда-нибудь это должно как-то материализоваться до конкретных действий. Пока же БК "Барнаул" остается самым "бедным" клубом в лиге.

По словам Виталия Мантлера, если бы бюджет клуба был 100–120 миллионов рублей, то команда с нынешним тренером могла бы бороться за призовые места. У топовых клубов в Суперлиге бюджеты оцениваются в 150–200 миллионов рублей.

"Задача – выжить. Честно", – признался Виталий Мантлер.

У клуба появился новый спонсор! Круто же?

Да-да. Наконец-то бизнес начал вкладываться в развитие баскетбола на Алтае. С нового сезона помогать БК "Барнаул" будет компания "Пакетон". Благодаря нескольким миллионам рублей, которые выделит компания, руководство сможет приобрести двух хороших игроков. Взамен на джерси игроков будет красоваться логотип компании "Пакетона".

"В нашем виде спорта люди, если они посмотрели баскетбольный матч, делятся на две категории. Есть те, которые уходят и говорят, что было прикольно. А есть те, которые говорят: "Вау, это здорово". В ситуации с "Пакетоном" произошло именно так: человек пришел, увидел, загорелся. Состоялся диалог. Мы надеемся, что таких историй станет больше", – объяснил Виталий Мантлер.

Где играть?

Еще одна беда – отсутствие площадки для тренировок. Александр Герасимов не скрывает, что СК "Победа" занят постоянно и времени для команды там практически не дают. Приходится тренироваться утром или вечером, когда игроки должны, наоборот, отдыхать. На проблему жаловались лично губернатору Виктору Томенко, но пока света в конце тоннеля не видно.

В Барнауле со спортивными аренами настолько все плохо, что приходилось тренироваться в спортзале педагогического университета и в училище олимпийского резерва. Было проще и дешевле на несколько дней раньше уехать из Барнаула и тренироваться на площадке соперника. Так, например, БК "Барнаул" на неделю раньше улетел в Краснодар и бесплатно занимался там. За это руководство нашей команды благодарно клубу "Локомотив-Кубань". Если в Барнауле вообще практически негде тренироваться, то в Краснодаре у местной команды несколько резервных площадок. Есть куда стремиться и руководству алтайского спорта.

При этом практически построен ФОК на улице Сиреневой. Но из-за громкого уголовного дела, связанного с хищением средств при строительстве арены, объект уже три года не могут сдать. К новому сезону ее также вряд ли откроют. Предполагается, что именно там будет заниматься БК "Барнаул". Паркет внутри ФОКа уже постелен. По самым оптимистичным прогнозам, спортивный объект доделают только к концу 2025-го.