В Славгороде задержали главу теплоснабжающей организации по делу о закупках угля
Правоохранители начали разбираться с мошенничеством при закупках более дешевого топлива из Казахстана
25 октября 2024, 15:50, ИА Амител
В Славгороде правоохранители задержали руководителя МУП "Теплосбыт" Виктора Кравцова, пишет "Атмосфера" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
"Кравцов возглавил "Теплосбыт" 6 июня 2024 года. До этого работал первым заместителем главы Славгорода и курировал, в частности, ЖКХ, а еще раньше служил в органах внутренних дел", – отмечает издание.
Информация о задержании Кравцова появилась в соцсетях 24 октября, однако каких-либо подтверждений этому не было.
Напомним, на прошлой неделе силовики посетили администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт", где произвели выемку документов. Произошло это, предположительно, 16 октября.
По одной из версий, к "подозрительным" закупкам угля могут быть причастны некоторые авторитетные славгородские предприниматели, местные чиновники и сотрудники "Теплосбыта". Уголь, закупавшийся в Казахстане, якобы по документам проводился как более дорогой – кузбасский, в итоге полученную разницу участники сообщества делили между собой.
"В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили факт возбуждения уголовного дела, не сообщая его подробностей", – указывает издание.
МУП "Теплосбыт" создано администрацией Славгорода в 2011 году для оказания услуг по тепло- и водоснабжению. В 2021 году предприятие стало банкротом из-за долга в 35 млн рублей, а в 2023-м его имущество выставили на торги за 400 млн рублей. При этом в тот же год "Теплосбыт" показал выручку в 75,9 млн рублей, прибыль составила 52,5 млн рублей.
18:11:10 25-10-2024
А в Барнауле никого не задержали? У нас, за более чем месяц отопительного сезона- хорошо, если неделя отопления была, а все остальное время ели теплялись. Только сегодня вечером потеплели, но батареи на обратке все равно просто теплые...с большой разницей с тем, что на входе! И не знаем надолго ли...
Посмотрим на счет за октябрь за отопление, которого по факту не было.
Если выставят как за нормальное отопление будем обращаться в прокуратуру. Параметры она сама запросит.
19:27:10 25-10-2024
Гость (18:11:10 25-10-2024) А в Барнауле никого не задержали? У нас, за более чем месяц ... А в Славгороде топят хорошо, им же выгодно его сжечь, зарабатывают чиновники на каждой сожженной тонне
21:34:41 25-10-2024
Гость (19:27:10 25-10-2024) А в Славгороде топят хорошо, им же выгодно его сжечь, зараба... У нас в Барнауле тоже жгут хорошо.
Вот только до одних потребителей доходит это тепло, а до других нет...
04:08:28 26-10-2024
Да что это такое ,устроили в Славгороде 37 год ,полиция совсем совесть потеряла ,чуть что и сразу в тюрьму😎🤓
13:53:04 26-10-2024
Коротин В. (04:08:28 26-10-2024) Да что это такое ,устроили в Славгороде 37 год ,полиция совс... Делится надо,однако
06:47:51 26-10-2024
столько вопросов,а ответов нет и самый интересный вопрос-зачем менять руководителя если он за последние годы организации смог сработать в прибыль?
19:06:34 28-10-2024
За 1 комнатную квартиру отопление выходит 4 тысячи, прокуратура, вы собираетесь с этим разбираться? Или в Славгороде самые богатые пенсионеры и рабочие люди живут? Может пора пересчитать платежи за последние годы в счёт разницы стоимости угля, закупленного мошенниками