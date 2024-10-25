В Славгороде задержали главу теплоснабжающей организации по делу о закупках угля

Правоохранители начали разбираться с мошенничеством при закупках более дешевого топлива из Казахстана

25 октября 2024, 15:50, ИА Амител

Здание администрации Славгорода / Фото: slavgorod.ru

В Славгороде правоохранители задержали руководителя МУП "Теплосбыт" Виктора Кравцова, пишет "Атмосфера" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Кравцов возглавил "Теплосбыт" 6 июня 2024 года. До этого работал первым заместителем главы Славгорода и курировал, в частности, ЖКХ, а еще раньше служил в органах внутренних дел", – отмечает издание.

Информация о задержании Кравцова появилась в соцсетях 24 октября, однако каких-либо подтверждений этому не было.

Напомним, на прошлой неделе силовики посетили администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт", где произвели выемку документов. Произошло это, предположительно, 16 октября.

По одной из версий, к "подозрительным" закупкам угля могут быть причастны некоторые авторитетные славгородские предприниматели, местные чиновники и сотрудники "Теплосбыта". Уголь, закупавшийся в Казахстане, якобы по документам проводился как более дорогой – кузбасский, в итоге полученную разницу участники сообщества делили между собой.

"В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили факт возбуждения уголовного дела, не сообщая его подробностей", – указывает издание.

МУП "Теплосбыт" создано администрацией Славгорода в 2011 году для оказания услуг по тепло- и водоснабжению. В 2021 году предприятие стало банкротом из-за долга в 35 млн рублей, а в 2023-м его имущество выставили на торги за 400 млн рублей. При этом в тот же год "Теплосбыт" показал выручку в 75,9 млн рублей, прибыль составила 52,5 млн рублей.