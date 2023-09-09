В соцсетях поделились мрачными фотографиями утреннего тумана в Барнауле

Видимость в некоторых районах города была очень плохой

09 сентября 2023, 13:31, ИА Амител

















Фото: "В курсе 22"

Барнаул утром 9 сентября окутал густой туман. Видимость на некоторых улицах была настолько плохой, что люди из окон квартир с трудом могли разглядеть даже соседние здания. Снимками атмосферного явления поделился телеграм-канал "В курсе 22".

Добавим, что, несмотря на утренний туман, погода в Алтайском крае сегодня будет по-летнему теплой: до +23 градусов, без осадков и легкий восточный ветерок. Сохранится комфортная погода примерно до середины следующей недели.