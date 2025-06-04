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В Совфеде осудили предложение вернуть смертную казнь

Обращение с такой просьбой президенту Владимиру Путину направил лидер СРЗП Сергей Миронов

04 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: amic.ru
Молоток судьи / Фото: amic.ru

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова к президенту РФ Владимиру Путину о возврате смертной казни.

Андрей Клишас напомнил, что по закону президент является гарантом Конституции, а невозможность применения смертной казни установлена Конституционным судом.

"Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда Российской Федерации", – написал глава комитета СФ в своем Telegram-канале.

Сергей Миронов 3 июня направил письмо на имя президента с просьбой инициировать пересмотр позиции КС в отношении смертной казни. По его мнению, из-за возникающих угроз национальной безопасности появилась необходимость переоценки правовых механизмов "противодействия терроризму" и усиления мер "защиты суверенитета и безопасности граждан", передает ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь.

Владимир Путин Россия инициативы Партии

Комментарии 11

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Кхм...

17:23:39 04-06-2025

Идут "пробивочки". То по пенсиям, то, вот, по казням. И ведь все прекрасно понимают, что никто из этих... "законотворцев" писка без команды не сделает.

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Гость

19:11:55 04-06-2025

Если "гарант" Конституции правомочен корректировать под себя Основной закон государства, то почему, спрашивается, он "не вправе" пренебречь установкой какого-то "Конституционного суда"?

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Гость

21:48:05 04-06-2025

Для казнокрадов-чиновников, особенно в погонах, смертная казнь просто необходима.

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Гость

11:02:11 05-06-2025

Гость (21:48:05 04-06-2025) Для казнокрадов-чиновников, особенно в погонах, смертная каз... Ты же понимаешь, что это не для них?

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Элен без ребят

22:22:26 04-06-2025

давно пора вернуть!

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Гость

13:25:11 05-06-2025

Элен без ребят (22:22:26 04-06-2025) давно пора вернуть! ... от сумы и тюрьмы не зарекайся

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Гость

01:13:24 05-06-2025

Вопрос возвращения смертной казни во время войны, как и приостановка действий отдельных пунктов Конституции не вызывает у адекватного человека никаких противоречий, обоснований для этого более чем достаточно.

Но в современной России запущен процесс неконтролируемой миграции, когда граждане других государств с абсолютно другим менталитетом наполняют нашу страну, при этом не имеют большого желания соблюдать наши законы. При этом в государствах, из которых они приезжают, в "полный рост" действует смертная казнь, думаю, что это отражает их культурный уровень.

Вывод, Клишас является либо недалёким политиком либо агентом Лондона, который после провала внешней агрессии сейчас вновь переключится на развал нашей страны изнутри.

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Гость

09:29:51 05-06-2025

- "В Совфеде осудили предложение вернуть смертную казнь"--------------- В первую очередь, страх за свои жизни.

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ППШариков

09:44:32 05-06-2025

Ошибки судов случаются, а жизнь уже не вернуть.

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Гость

11:24:40 05-06-2025

ППШариков (09:44:32 05-06-2025) Ошибки судов случаются, а жизнь уже не вернуть.... Кого надо и без смертной казни отправят на экскурсию на тот свет. Примеров мало?

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ППШариков

11:54:28 05-06-2025

Гость (11:24:40 05-06-2025) Кого надо и без смертной казни отправят на экскурсию на тот ... Это уже другая история...

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