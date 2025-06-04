В Совфеде осудили предложение вернуть смертную казнь

Обращение с такой просьбой президенту Владимиру Путину направил лидер СРЗП Сергей Миронов

04 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: amic.ru

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова к президенту РФ Владимиру Путину о возврате смертной казни.

Андрей Клишас напомнил, что по закону президент является гарантом Конституции, а невозможность применения смертной казни установлена Конституционным судом.

"Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда Российской Федерации", – написал глава комитета СФ в своем Telegram-канале.

Сергей Миронов 3 июня направил письмо на имя президента с просьбой инициировать пересмотр позиции КС в отношении смертной казни. По его мнению, из-за возникающих угроз национальной безопасности появилась необходимость переоценки правовых механизмов "противодействия терроризму" и усиления мер "защиты суверенитета и безопасности граждан", передает ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь.