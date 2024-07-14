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В Совфеде высмеяли слова Байдена о "неподтвержденном" покушении на Трампа

Президент США заявил, что нет всех фактов для определения стрельбы в человека как покушение

14 июля 2024, 10:37, ИА Амител

Джо Байден / Кадр из видео: YouTube-канал ABC News
Джо Байден / Кадр из видео: YouTube-канал ABC News

Член Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена по поводу недостаточности фактов для утверждения того, что на экс-президента США Дональда Трампа совершено нападение.

Напомним, стрельба произошла в Батлере, штат Пенсильвания, во время публичного выступления Трампа. Кандидата в президенты Штатов отвезли в больницу, нападавшего ликвидировали.

Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа. При этом он указал, что не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением.

"Лучшие электоральные практики США", – прокомментировал Клишас слова Байдена.

Дональд Трамп / Кадр: Fox News

Трамп выступил с заявлением после ранения на митинге в Пенсильвании

Он выразил соболезнования семье погибшего на митинге человека
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США
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Комментарии 2

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Бартоломео

11:00:24 14-07-2024

Клишас - типа гыгы лол! Пока Байден президент повышения пенсионного возраста не будет! Хе-хе, блин

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ВВП

13:52:35 14-07-2024

Россия сама себя обстреливает, ждём, что Трамп сам себя заказал

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