В Совфеде высмеяли слова Байдена о "неподтвержденном" покушении на Трампа

Президент США заявил, что нет всех фактов для определения стрельбы в человека как покушение

14 июля 2024, 10:37, ИА Амител

Джо Байден / Кадр из видео: YouTube-канал ABC News

Член Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена по поводу недостаточности фактов для утверждения того, что на экс-президента США Дональда Трампа совершено нападение.

Напомним, стрельба произошла в Батлере, штат Пенсильвания, во время публичного выступления Трампа. Кандидата в президенты Штатов отвезли в больницу, нападавшего ликвидировали.

Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа. При этом он указал, что не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением.