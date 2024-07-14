В Совфеде высмеяли слова Байдена о "неподтвержденном" покушении на Трампа
Президент США заявил, что нет всех фактов для определения стрельбы в человека как покушение
14 июля 2024, 10:37, ИА Амител
Член Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена по поводу недостаточности фактов для утверждения того, что на экс-президента США Дональда Трампа совершено нападение.
Напомним, стрельба произошла в Батлере, штат Пенсильвания, во время публичного выступления Трампа. Кандидата в президенты Штатов отвезли в больницу, нападавшего ликвидировали.
Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа. При этом он указал, что не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением.
"Лучшие электоральные практики США", – прокомментировал Клишас слова Байдена.
11:00:24 14-07-2024
Клишас - типа гыгы лол! Пока Байден президент повышения пенсионного возраста не будет! Хе-хе, блин
13:52:35 14-07-2024
Россия сама себя обстреливает, ждём, что Трамп сам себя заказал