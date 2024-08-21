В СПЧ поддержали идею запретить мигрантам привозить семьи в Россию
Марина Ахмедова привела в пример россиян, работающих вахтовым методом, семьи которых не едут за ними и ждут мужчин дома
21 августа 2024, 08:31, ИА Амител
Член Совета по правам человека при президенте РФ и главред агентства "Регнум" Марина Ахмедова поддержала предложение депутатов ЛДПР запретить мигрантам привозить с собой семьи в Россию. По ее мнению, это давно стоило сделать.
Ахмедова привела в пример работающих вахтовым методом россиян, семьи которых не едут за ними и ждут мужчин дома. Кроме того, низкоквалифицированным рабочим также не следует привозить семьи, ведь они будут "тянуть из нашего бюджета" и создавать нагрузку на системы здравоохранения и образования.
"Заработал денег, уехал домой", — цитирует Ахмедову телеграм-канал СПЧ.
В то же время депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что закон о запрете на переезд в РФ мигрантов с семьями может навредить стране. По ее словам, Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированных рабочих.
Ранее депутаты ЛДПР объявили о намерении внести законопроект, который запретит иностранцам въезжать в Россию на основании родства с работающими в стране. Инициатива касается низкоквалифицированных специалистов, находящихся в России только по трудовому договору или патенту.
08:37:36 21-08-2024
привела в пример россиян, работающих вахтовым методом, семьи которых не едут за ними и ждут мужчин дома --- логично
08:55:37 21-08-2024
Своим рабочим платитть надо и никаких мигрантов не нужно
09:06:32 21-08-2024
Бдыщ... (08:55:37 21-08-2024) Своим рабочим платитть надо и никаких мигрантов не нужно... Мигранты дерут деньги сейчас так, что любой русский позавидует. Это же теперь мафия, которая местных до денежных заказов не подпускает.
09:08:21 21-08-2024
а что делать с уже понаехавшими замоташками и их выводками? Продолжать платить маткапиталы, лечить, учить и содержать на наши налоги? За счет коренной нации?
09:44:26 21-08-2024
Гость (09:08:21 21-08-2024) а что делать с уже понаехавшими замоташками и их выводками? ... Чемодан вокзал родной аул...
11:22:27 21-08-2024
Гость (09:08:21 21-08-2024) а что делать с уже понаехавшими замоташками и их выводками? ... Маткапитал дают только гражданам России, откуда у семьи трудового мигранта гражданство, а?
09:21:43 21-08-2024
Больше интересует,кто изначально разрешил им привозить сюда семьи? ФИО в студию!
10:06:49 21-08-2024
Уже отклонили. Ибо мигранты начнут завязывать в России новые отношения и создавать семьи. А оно нам надо?
10:22:27 21-08-2024
Гость (10:06:49 21-08-2024) Уже отклонили. Ибо мигранты начнут завязывать в России новые... Пусть забирают наших брошенок.
10:30:58 21-08-2024
Гость (10:06:49 21-08-2024) Уже отклонили. Ибо мигранты начнут завязывать в России новые... В советское время кому-то надо было. Заводили отношения, детей рожали, а дома их законные ждали.
13:12:50 21-08-2024
а может мне кто нибудь привести пример высококвалифицированного специалиста среди мигрантов?? По какой профессии?? Они же только плодиться могут и насвай за губу закидывать. Откуда у них там вообще берутся высококвалифицированные? Высококвалифицированные и в своей стране нужны. А к нам прутся только отбросы, которые в своей стране не пригодились и их балластом перекидывают к нам, при этом активно лоббируются диаспорами, которые уже все подмяли под себя в нашей стране. Еще пол поколения и править в стране начнут уже они и станем мы мусульманским государством. Весь народ уже кричит об этом , а нашим правителям плевать. Тут политика и деньги, а что там с коренным народом - пофигу.. Печаль ....
14:31:18 21-08-2024
гость (13:12:50 21-08-2024) а может мне кто нибудь привести пример высококвалифицированн... Пример могу привести - еда в "восточных" общепитах лучше, чем то, чем пытаются кормить отечественные кулинары.
17:43:54 21-08-2024
Гость (14:31:18 21-08-2024) Пример могу привести - еда в "восточных" общепитах лучше, че... Чучмеки уже в открытую говорят, что плюют нам в пищу. Они элементарных норм санитарных не соблюдаютЕшьте и дальше их "деликатесы"
17:59:15 21-08-2024
Гость (17:43:54 21-08-2024) Чучмеки уже в открытую говорят, что плюют нам в пищу. Они эл... дадада прям не скрывают)))
так вот скажу вам как бывший сотрудник ресторана с многолетним опытом что эта история корнями уходит в советский общепит и да рассказывали ее коренные официанты в разных городах а не чучмеки