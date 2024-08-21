В СПЧ поддержали идею запретить мигрантам привозить семьи в Россию

Марина Ахмедова привела в пример россиян, работающих вахтовым методом, семьи которых не едут за ними и ждут мужчин дома

21 августа 2024, 08:31, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Член Совета по правам человека при президенте РФ и главред агентства "Регнум" Марина Ахмедова поддержала предложение депутатов ЛДПР запретить мигрантам привозить с собой семьи в Россию. По ее мнению, это давно стоило сделать.

Ахмедова привела в пример работающих вахтовым методом россиян, семьи которых не едут за ними и ждут мужчин дома. Кроме того, низкоквалифицированным рабочим также не следует привозить семьи, ведь они будут "тянуть из нашего бюджета" и создавать нагрузку на системы здравоохранения и образования.

"Заработал денег, уехал домой", — цитирует Ахмедову телеграм-канал СПЧ.

В то же время депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что закон о запрете на переезд в РФ мигрантов с семьями может навредить стране. По ее словам, Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированных рабочих.

Ранее депутаты ЛДПР объявили о намерении внести законопроект, который запретит иностранцам въезжать в Россию на основании родства с работающими в стране. Инициатива касается низкоквалифицированных специалистов, находящихся в России только по трудовому договору или патенту.