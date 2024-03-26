В СПЧ заявили, что смертную казнь возвращать нельзя
Потому что смертная казнь "не является эффективной и не предотвратит преступлений"
26 марта 2024, 15:05, ИА Амител
С террористами должны работать ученые, чтобы понять природу терроризма, заявила РИА Новости член Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.
"Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно заключенных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них", - отметила Меркачева.
Она подчеркнула, что смертная казнь не является эффективной и не предотвратит преступлений.
Накануне стало известно, что в Госдуме рассмотрят вопрос возвращения смертной казни после теракте в "Крокус Сити Холле".
15:12:40 26-03-2024
...чтобы понять суть, природу терроризма...
А просто принять, что нелюди продались это сложно? Надо тратить наши деньги на никому ненужные исследования?
15:13:49 26-03-2024
не является эффективной --- а тюремное заключение эффективней?
15:23:11 26-03-2024
Казнить их не стоит. Это менять всю систему, кучу законов... Нужно отпустить их в одно помещение с родственниками погибших. Особенно погибших детей. Самое справедливое наказание.
17:03:51 26-03-2024
Гость (15:23:11 26-03-2024) Казнить их не стоит. Это менять всю систему, кучу законов...... Вы предлагаете родственникам стать убийцами? Чем тогда они лучше террористов? И самим сесть?
15:43:39 26-03-2024
как напугать смертной казнью религиозного фанатика, идущего на смерть против неверных, и убеждённого, что он попадёт в рай после этого?
16:01:02 26-03-2024
Гость (15:43:39 26-03-2024) как напугать смертной казнью религиозного фанатика, идущего ... Очень просто- отвечать должны его родные и близкие. Альтернативы нет. Или благополучие семей террористов, или жизни сотен невинных людей...
16:47:35 26-03-2024
Гость (15:43:39 26-03-2024) как напугать смертной казнью религиозного фанатика, идущего ... Есть способы умерщвления, которых они боятся ужасно, т.к. никакой рай им после этого не светит.
17:56:11 26-03-2024
Гость (15:43:39 26-03-2024) как напугать смертной казнью религиозного фанатика, идущего ... О чем Вы говорите? Какие фанатики? При задержании - ни слова про Аллаха, только про деньги.
20:32:26 26-03-2024
Гость (15:43:39 26-03-2024) как напугать смертной казнью религиозного фанатика, идущего ... хоронить его в шкуре свиньи
16:23:52 26-03-2024
Вопрос лежит на поверхности. Религиозные фанатики. Соответственно нужно повышать уровень знаний, учёба должна быть доступна. Как говорится если не знаешь физику и химию столько чудес открывается в мире.
16:45:52 26-03-2024
Бред полный, возвращать нужно обязательно. Самая эффективная мера наказания, что бы там не говорили.
16:50:30 26-03-2024
превратить остаток его никчемной жизни в сущий ад, чтобы он мечтал сдохнуть, а наша медицина будет продлевать агонию его убогой жизни
17:34:31 26-03-2024
Нельзя.
17:41:40 26-03-2024
Гость (16:23:52 26-03-2024) Вопрос лежит на поверхности. Религиозные фанатики. Соответст... Повально!
19:30:19 26-03-2024
Гость (17:41:40 26-03-2024) Повально!... Правильно!
22:35:02 26-03-2024
Куда эффективнее и полезнее для общества смертная казнь только по двум причинам которые я приведу. 1. Родственники потерпевших будут жить спокойнее ибо душегуб лишивший жизни из близкого не ходит по земле, не дышит тем же воздухом, а гниет в могиле. Родственники будут считать, что справедливость восторжествовала. Многие родственники от того что нет справедливости либо сами творят самосуд (как считают). Казнят родственников душегуба. Либо сходят с ума. Либо спиваются и умирают от горя. 2. Зачем государству содержать ублюдков. Тратить деньги на охрану, питание, одежду, содержание зданий и сооружений, транспорт. Это огромные деньги потраченные впустую. А так лишил ублюдка жизни и нет никаких расходов. Эти деньги лучше потратить на медицину, здравоохранение, образование, улучшении материального благосостояния нуждающихся.