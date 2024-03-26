В СПЧ заявили, что смертную казнь возвращать нельзя

Потому что смертная казнь "не является эффективной и не предотвратит преступлений"

26 марта 2024, 15:05, ИА Амител

Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik

С террористами должны работать ученые, чтобы понять природу терроризма, заявила РИА Новости член Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

"Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно заключенных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них", - отметила Меркачева.

Она подчеркнула, что смертная казнь не является эффективной и не предотвратит преступлений.

Накануне стало известно, что в Госдуме рассмотрят вопрос возвращения смертной казни после теракте в "Крокус Сити Холле".