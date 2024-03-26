"Смерть за смерть?" Отменят ли в России мораторий на смертную казнь
Политики и правозащитники разошлись в оценке необходимости применения высшей меры
26 марта 2024, 06:15, ИА Амител
После теракта в "Крокус Сити Холл" в российском обществе снова начались дискуссии о возвращении смертной казни — хотя за террористические атаки, повлекшие многочисленные жертвы. Конечно, сегодня данные предложения звучат чаще под воздействием эмоций, возмущения от произошедшей бойни в Красногорске. Однако принятие решения о высшей мере наказания зависит от высокопоставленных юристов и политиков, оценивающих юридические и политические последствия данного шага. О готовности политиков и всего общества совершить столь решительный шаг, размышлял журналист amic.ru Андрей Магас.
Международные тенденции изменились
Следует напомнить, что мораторий на смертную казнь Россия ввела в 1997 году после вхождения в Совет Европы и подписания европейской Конвенции о защите прав человека, шестой протокол которой содержал необходимость такого законодательного ограничения. То есть, исключительная мера по-прежнему прописана в нашем уголовном кодексе, однако в судебных решениях с тех пор она отсутствует. Последний раз приговоренного к смерти в нашей стране лишили жизни в 1996 году.
Единодушия этот правовой шаг у российских граждан не вызвал, поэтому споры о целесообразности сохранения моратория вспыхивали всякий раз, когда в стране совершались жестокие преступления, связанные с массовой гибелью людей. В Конституционный суд (КС) регулярно поступали обращения о возвращении государству права отправлять на тот свет отъявленных убийц и террористов. Так было после трагедий "Норд-оста", Беслана, взрывов в столичном метро и других случаях.
В 2009 году КС отказался возвращать казнь, поскольку в обществе сформированы "устойчивые гарантии прав человека" и выпустил постановление о продлении моратория. Именно на этом отказе базируется сегодня мнение противников отмены моратория, напомнил известный адвокат и публицист Дмитрий Аграновский.
"В этом определении КС №1344 от 19 ноября 2009 года говорится, что сформировался некий конституционно-правовой режим с учетом международных тенденций и обязательств, взятых на себя Россией. Но это по состоянию на 2009 год. Сейчас мы видим, что международные тенденции прямо противоположные, соответственно, должен измениться и правовой режим. Поэтому я не вижу никаких законодательных препятствий для отмены моратория", - рассказал он amic.ru.
Он также заметил, что пока действия задержанных квалифицированы по ст. 205 УК РФ — терроризм. Это было сделано для предъявления обвинения и избрания меры пресечения.
"Однако квалификация в процессе рассмотрения дела может меняться и нельзя исключать, что в дальнейшем их действия могут квалифицироваться по совокупности статей — 205-й и 105-й — убийство. Причем 105-я статья предусматривает смертную казнь", - указал Аграновский.
"Не уйти по ложному пути"
Между тем, некоторые депутаты Госдумы уже сигнализировали, что перемены в наборе инструментов для карающей руки закона теперь не исключены. Так, руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев сообщил, что "эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана".
"Будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", - подчеркнул он.
Ранее в поддержку смертной казни для террористов выступили депутаты Леонид Слуцкий и Виктор Водолацкий, а также советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская.
Бывший генпрокурор Юрий Скуратов в интервью "Комсомольской правде" заметил, что в 2023 году был принят федеральный закон, который формально прекратил в отношении РФ действие как самой конвенции, так и большей части протоколов к ней. Впрочем, это не сделало ситуацию более понятной.
"Там - с юридической точки зрения - вообще казус произошел. Ведь сама конвенция прекратила свое действие, а из всех протоколов к ней почему-то оставлен 6-й протокол. Это просто казус", - добавил Скуратов.
Руководитель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас настроен скептически, поскольку "ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни", написал он в своем телеграмм-канале.
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашениннников заявил, что дискуссия о наказании террористов важна, но не является главной темой.
"Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары. Я думаю, что это важный, но совсем не главный вопрос, и дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории. Поэтому для нас важнее, чтобы подобные акты не повторялись", - приводит ТАСС высказывание политика на заседании думского комитета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналиста ответил, что Кремль в настоящий момент не принимает участия в дискуссии по поводу снятия моратория на смертную казнь.
Остановить мечом или социалкой?
Политолог Сергей Марков в своем телеграмм-канале привел аргументы за и против возвращения смертной казни.
Аргументы "за":
- большинство россиян считает необходимым вернуть данную меру; смертная казнь рассматривается как важная справедливость по отношению к жертвам и к их родственникам;
- подчас за жестокие преступления потом отпускают людей после заключения;
- смертной казни общество прибегает при необходимости те остановить рост насилия;
- угроза смертной казни может остановить какого то потенциального убийцу или террориста.
Аргументы "против":
- люди могут быть казнены по ошибке следователей и судей;
- пожизненное заключение для очень многих осужденных тяжелее смертной казни;
- убийцы и террористы часто являются жертвами системы;
- введение смертной казни не уменьшает число насильственных преступлений;
- против смертной казни выступают основные религии;
- отсутствие смертной казни - признак прогресса общества.
Дмитрий Аграновский полагает, что устроившие бойню в "Крокусе" заслуживают самой суровой кары.
"Как гражданин, я не вижу какое еще наказание в данном случае может быть применено с точки зрения социальной справедливости. А ведь в соответствии со статьей 43 нашего уголовного кодекса, одной из целей наказания является именно восстановление социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений", - рассказал он.
Эксперт убежден, что тот контингент, к которому принадлежат задержанные, охлаждающее воздействие может оказать только высшая мера.
"Более того, высшая мера всегда оказывала на подобную публику отрезвляющий эффект. Есть опыт Белоруссии, где в 2011 году произошел взрыв в минском метро. Двое человек были тогда приговорены к смертной казни, приговор был приведен в исполнение. С тех пор терактов в этой республике не было", - напомнил он.
Впрочем, Аграновский надеется, что высшая мера будет применяться в исключительных случаях.
"Она, конечно, не должна применяться широко. Конечно, мне, как адвокату, хочется, чтобы применение данной меры было сведено к минимуму, а процессы были более состязательными. Но, к сожалению, мы сейчас живем в очень непростое время, когда возможны любые повороты. При этом в данной ситуации мы должны показать, что в борьбе с терроризмом мы настроены серьезно, в том числе и бывшим нашим западным партнерам", - поделился он своим мнением с amic.ru.
Правозащитник Ева Меркачева (которая, к сожалению, не смогла ответить на вопросы amic.ru), считает, что "смертная казнь неэффективна с точки зрения предотвращения преступлений". На страницах "МК" она написала, что применение данной меры, "вопреки расхожему суждению не снижает криминализированность общества".
"Уровень преступности в Иране, где практикуется смертная казнь, такой же как в скандинавских странах, где нет в принципе жестоких наказаний. В тех государствах, где запретили высшую меру, не стало больше злодеяний, а наоборот. На преступность влияет не строгость, а социальные, экономические и прочие факторы", - считает Меркачева.
08:34:22 26-03-2024
Нужно деньги тратить не на спорт, а на учёных. Они изобретут лекарства принмая которое можно будет руки ноги глаза пересаживать без отторжения. А забирать сие у приговорённых.
18:04:48 26-03-2024
Гость (08:34:22 26-03-2024) Нужно деньги тратить не на спорт, а на учёных. Они изобретут... Не нужно деньги тратить на оружие и войны.
10:54:31 08-04-2024
Гость (18:04:48 26-03-2024) Не нужно деньги тратить на оружие и войны.... нужно и еще как. умник. иначе будут отбирать эти деньги у тебя же завоеватели. нужно защищать свои исконные замли, стоять стеной за вотчину предков. если тебе это не понятно - вали лучше подальше от нас, предатель
08:44:24 26-03-2024
Плюс если не будет тюрем, то снимается значительная часть бюджетной нагрузки. А наука требует вливаний.
10:36:50 26-03-2024
Смертная казнь может быть отменена т олько в по-настоящему гуманистическом обществе. По-честному, Европа должна ее вернуть, и она ее вернет в недалеком будущем. В США она есть. И Россия должна отказаться от моратория по данной тлогике. Мы тоже далеки от гуманизма.
10:55:25 08-04-2024
Знающий (10:36:50 26-03-2024) Смертная казнь может быть отменена т олько в по-настоящему г... до гуманизма человеку не добраться ближайшие веков 20
11:43:29 26-03-2024
смертной казни общество прибегает при необходимости те остановить рост насилия;
угроза смертной казни может остановить какого то потенциального убийцу или террориста.
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