"Смерть за смерть?" Отменят ли в России мораторий на смертную казнь

Политики и правозащитники разошлись в оценке необходимости применения высшей меры

26 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Силуэт человека в тюрьме / Фото: pixabay.com

После теракта в "Крокус Сити Холл" в российском обществе снова начались дискуссии о возвращении смертной казни — хотя за террористические атаки, повлекшие многочисленные жертвы. Конечно, сегодня данные предложения звучат чаще под воздействием эмоций, возмущения от произошедшей бойни в Красногорске. Однако принятие решения о высшей мере наказания зависит от высокопоставленных юристов и политиков, оценивающих юридические и политические последствия данного шага. О готовности политиков и всего общества совершить столь решительный шаг, размышлял журналист amic.ru Андрей Магас.

Международные тенденции изменились

Следует напомнить, что мораторий на смертную казнь Россия ввела в 1997 году после вхождения в Совет Европы и подписания европейской Конвенции о защите прав человека, шестой протокол которой содержал необходимость такого законодательного ограничения. То есть, исключительная мера по-прежнему прописана в нашем уголовном кодексе, однако в судебных решениях с тех пор она отсутствует. Последний раз приговоренного к смерти в нашей стране лишили жизни в 1996 году.

Единодушия этот правовой шаг у российских граждан не вызвал, поэтому споры о целесообразности сохранения моратория вспыхивали всякий раз, когда в стране совершались жестокие преступления, связанные с массовой гибелью людей. В Конституционный суд (КС) регулярно поступали обращения о возвращении государству права отправлять на тот свет отъявленных убийц и террористов. Так было после трагедий "Норд-оста", Беслана, взрывов в столичном метро и других случаях.

В 2009 году КС отказался возвращать казнь, поскольку в обществе сформированы "устойчивые гарантии прав человека" и выпустил постановление о продлении моратория. Именно на этом отказе базируется сегодня мнение противников отмены моратория, напомнил известный адвокат и публицист Дмитрий Аграновский.

"В этом определении КС №1344 от 19 ноября 2009 года говорится, что сформировался некий конституционно-правовой режим с учетом международных тенденций и обязательств, взятых на себя Россией. Но это по состоянию на 2009 год. Сейчас мы видим, что международные тенденции прямо противоположные, соответственно, должен измениться и правовой режим. Поэтому я не вижу никаких законодательных препятствий для отмены моратория", - рассказал он amic.ru.

Он также заметил, что пока действия задержанных квалифицированы по ст. 205 УК РФ — терроризм. Это было сделано для предъявления обвинения и избрания меры пресечения.

"Однако квалификация в процессе рассмотрения дела может меняться и нельзя исключать, что в дальнейшем их действия могут квалифицироваться по совокупности статей — 205-й и 105-й — убийство. Причем 105-я статья предусматривает смертную казнь", - указал Аграновский.

"Не уйти по ложному пути"

Между тем, некоторые депутаты Госдумы уже сигнализировали, что перемены в наборе инструментов для карающей руки закона теперь не исключены. Так, руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев сообщил , что "эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана".

"Будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", - подчеркнул он.

Ранее в поддержку смертной казни для террористов выступили депутаты Леонид Слуцкий и Виктор Водолацкий, а также советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская.

Бывший генпрокурор Юрий Скуратов в интервью "Комсомольской правде" заметил , что в 2023 году был принят федеральный закон, который формально прекратил в отношении РФ действие как самой конвенции, так и большей части протоколов к ней. Впрочем, это не сделало ситуацию более понятной.

"Там - с юридической точки зрения - вообще казус произошел. Ведь сама конвенция прекратила свое действие, а из всех протоколов к ней почему-то оставлен 6-й протокол. Это просто казус", - добавил Скуратов.

Руководитель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас настроен скептически, поскольку "ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни", написал он в своем телеграмм-канале.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашениннников заявил, что дискуссия о наказании террористов важна, но не является главной темой.

"Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары. Я думаю, что это важный, но совсем не главный вопрос, и дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории. Поэтому для нас важнее, чтобы подобные акты не повторялись", - приводит ТАСС высказывание политика на заседании думского комитета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналиста ответил, что Кремль в настоящий момент не принимает участия в дискуссии по поводу снятия моратория на смертную казнь.

Остановить мечом или социалкой?

Политолог Сергей Марков в своем телеграмм-канале привел аргументы за и против возвращения смертной казни.

Аргументы "за":

большинство россиян считает необходимым вернуть данную меру; смертная казнь рассматривается как важная справедливость по отношению к жертвам и к их родственникам;

подчас за жестокие преступления потом отпускают людей после заключения;

смертной казни общество прибегает при необходимости те остановить рост насилия;

угроза смертной казни может остановить какого то потенциального убийцу или террориста.

Аргументы "против":

люди могут быть казнены по ошибке следователей и судей;

пожизненное заключение для очень многих осужденных тяжелее смертной казни;

убийцы и террористы часто являются жертвами системы;

введение смертной казни не уменьшает число насильственных преступлений;

против смертной казни выступают основные религии;

отсутствие смертной казни - признак прогресса общества.

Дмитрий Аграновский полагает, что устроившие бойню в "Крокусе" заслуживают самой суровой кары.

"Как гражданин, я не вижу какое еще наказание в данном случае может быть применено с точки зрения социальной справедливости. А ведь в соответствии со статьей 43 нашего уголовного кодекса, одной из целей наказания является именно восстановление социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений", - рассказал он.

Эксперт убежден, что тот контингент, к которому принадлежат задержанные, охлаждающее воздействие может оказать только высшая мера.

"Более того, высшая мера всегда оказывала на подобную публику отрезвляющий эффект. Есть опыт Белоруссии, где в 2011 году произошел взрыв в минском метро. Двое человек были тогда приговорены к смертной казни, приговор был приведен в исполнение. С тех пор терактов в этой республике не было", - напомнил он.

Впрочем, Аграновский надеется, что высшая мера будет применяться в исключительных случаях.

"Она, конечно, не должна применяться широко. Конечно, мне, как адвокату, хочется, чтобы применение данной меры было сведено к минимуму, а процессы были более состязательными. Но, к сожалению, мы сейчас живем в очень непростое время, когда возможны любые повороты. При этом в данной ситуации мы должны показать, что в борьбе с терроризмом мы настроены серьезно, в том числе и бывшим нашим западным партнерам", - поделился он своим мнением с amic.ru.

Правозащитник Ева Меркачева (которая, к сожалению, не смогла ответить на вопросы amic.ru), считает, что "смертная казнь неэффективна с точки зрения предотвращения преступлений". На страницах "МК" она написала , что применение данной меры, "вопреки расхожему суждению не снижает криминализированность общества".