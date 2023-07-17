В США назвали "пять пунктов" тайной стратегии Путина по Украине
К примеру, президент России "разоблачил ложь Запада"
17 июля 2023, 15:19, ИА Амител
Стратегия президента России Владимира Путина, применяемая в конфликте с Украиной и Западом, уже помогла добиться нескольких важных результатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова ветерана ВС США Ноктиса Дрейвена.
"Во-первых, Путин исчерпал боевые возможности ВСУ. Во-вторых, разоблачил ложь Запада и позволил миру увидеть Зеленского таким, какой он есть", – отметил Дрейвен.
В-третьих, за время конфликта истощились военные запасы НАТО.
В-четвертых, западная экономика получила серьезный удар, в это время многие страны сплотились вокруг России и Китая.
В-пятых, действия Путина представили его в более выгодном свете на мировой арене.
Ранее в США назвали следующий шаг Путина в конфликте на Украине.
15:26:18 17-07-2023
А что в самой России все хорошо? Она не истощается?
15:41:07 17-07-2023
Это хорошо, что у нас все хорошо, но всетаки, может рост цен на бензин и все товары как то можно остановить? Уж не мечтаем чтобы откатить назад..хотябы прекратить рост то!
15:52:00 17-07-2023
Хватит писать анекдоты
19:16:43 17-07-2023
В первую очередь он дал миру увидеть каким он есть сам.