К примеру, президент России "разоблачил ложь Запада"

17 июля 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Стратегия президента России Владимира Путина, применяемая в конфликте с Украиной и Западом, уже помогла добиться нескольких важных результатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова ветерана ВС США Ноктиса Дрейвена.

"Во-первых, Путин исчерпал боевые возможности ВСУ. Во-вторых, разоблачил ложь Запада и позволил миру увидеть Зеленского таким, какой он есть", – отметил Дрейвен.

В-третьих, за время конфликта истощились военные запасы НАТО.

В-четвертых, западная экономика получила серьезный удар, в это время многие страны сплотились вокруг России и Китая.

В-пятых, действия Путина представили его в более выгодном свете на мировой арене.

Ранее в США назвали следующий шаг Путина в конфликте на Украине.