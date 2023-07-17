НОВОСТИПолитика

В США назвали "пять пунктов" тайной стратегии Путина по Украине

К примеру, президент России "разоблачил ложь Запада"

17 июля 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Стратегия президента России Владимира Путина, применяемая в конфликте с Украиной и Западом, уже помогла добиться нескольких важных результатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова ветерана ВС США Ноктиса Дрейвена.

"Во-первых, Путин исчерпал боевые возможности ВСУ. Во-вторых, разоблачил ложь Запада и позволил миру увидеть Зеленского таким, какой он есть", – отметил Дрейвен.

В-третьих, за время конфликта истощились военные запасы НАТО.

В-четвертых, западная экономика получила серьезный удар, в это время многие страны сплотились вокруг России и Китая.

В-пятых, действия Путина представили его в более выгодном свете на мировой арене.

Ранее в США назвали следующий шаг Путина в конфликте на Украине.

Владимир Путин США

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:26:18 17-07-2023

А что в самой России все хорошо? Она не истощается?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:07 17-07-2023

Это хорошо, что у нас все хорошо, но всетаки, может рост цен на бензин и все товары как то можно остановить? Уж не мечтаем чтобы откатить назад..хотябы прекратить рост то!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:00 17-07-2023

Хватит писать анекдоты

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:43 17-07-2023

В первую очередь он дал миру увидеть каким он есть сам.

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров