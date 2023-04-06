В США назвали реальную причину ареста Трампа

Арест экс-президента – это "самое явное вмешательство в выборы в истории США"

06 апреля 2023, 10:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на предстоящих выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего Fox News Такера Карлсона.

"Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. Всё действительно так просто. Если бы Дональд Трамп ушёл в отставку в 2020 году, разве сегодня ему были бы предъявлены обвинения? Конечно, нет", – уверен телеведущий.

По его мнению, арест экс-президента – это "самое явное вмешательство в выборы в истории США".

Журналист отметил, что Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам. Но речь идёт об одном преступлении, "в котором Трампа обвинили 34 раза".

Ранее Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным. Отказ означает, что он не пошёл на сделку со следствием, подразумевающую смягчение наказания.