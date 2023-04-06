В США назвали реальную причину ареста Трампа
Арест экс-президента – это "самое явное вмешательство в выборы в истории США"
06 апреля 2023, 10:58, ИА Амител
Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на предстоящих выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего Fox News Такера Карлсона.
"Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. Всё действительно так просто. Если бы Дональд Трамп ушёл в отставку в 2020 году, разве сегодня ему были бы предъявлены обвинения? Конечно, нет", – уверен телеведущий.
По его мнению, арест экс-президента – это "самое явное вмешательство в выборы в истории США".
Журналист отметил, что Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам. Но речь идёт об одном преступлении, "в котором Трампа обвинили 34 раза".
Ранее Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным. Отказ означает, что он не пошёл на сделку со следствием, подразумевающую смягчение наказания.
11:08:42 06-04-2023
арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену --- а еще баб в молодости любил. Все гомики от такого в ужасе
12:05:03 06-04-2023
Гость (11:08:42 06-04-2023) арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену ... причем, реально красивых баб, а не либералок.
13:16:51 06-04-2023
Ему нужно было со своими женщинами вовремя разобраться.Кому,сколько и откуда брать..Наказания без вины не бывает.
13:45:29 06-04-2023
Гость (13:16:51 06-04-2023) Ему нужно было со своими женщинами вовремя разобраться.Кому,... Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где попало. Наказания без вины не бывает, --- это дословно
15:21:24 06-04-2023
Гость (13:45:29 06-04-2023) Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться... Он пистолетами не разбрасывался,поэтому я эту часть вырезал.Зачем на человека гнать напраслину?