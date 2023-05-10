В США назвали самую мощную технологию в ведении войны

По словам Марка Милли, искусственный интеллект даёт возможность принимать решения на поле боя быстрее противника

10 мая 2023, 14:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны является искусственный интеллект (ИИ), считает глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

По его словам, преимущество внедрения ИИ – это возможность принятия решений быстрее противника.

"Возможность принимать решения быстрее и точнее является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении", – цитирует его РИА Новости.

Ранее писатель и историк Юваль Ной Харари выразил мнение, что нейросеть ChatGPT может быть опаснее ядерного оружия, которое, в отличие от ИИ, не может развиваться без человека.