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В США назвали самую мощную технологию в ведении войны

По словам Марка Милли, искусственный интеллект даёт возможность принимать решения на поле боя быстрее противника

10 мая 2023, 14:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны является искусственный интеллект (ИИ), считает глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

По его словам, преимущество внедрения ИИ – это возможность принятия решений быстрее противника. 

"Возможность принимать решения быстрее и точнее является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении", – цитирует его РИА Новости.

Ранее писатель и историк Юваль Ной Харари выразил мнение, что нейросеть ChatGPT может быть опаснее ядерного оружия, которое, в отличие от ИИ, не может развиваться без человека.

Комментарии 5

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Гость

14:42:39 10-05-2023

искусственный интеллект даёт возможность принимать решения на поле боя быстрее противника --- быстрее может принять решение о нанесении ядерного удара гиперзвуком

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Гость

15:53:09 10-05-2023

Гость (14:42:39 10-05-2023) искусственный интеллект даёт возможность принимать решения н... Бросил в противника атомную бомбу и сиди ответки жди...

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Гость

15:57:48 10-05-2023

Если ии получит разрешение на причинение вреда человеку, то тогда точно всё будет по сценарию матрицы и терминатора. И запретить уже не получится.

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Гость

16:21:00 10-05-2023

Любой спускаемый космический аппарат или боеголовка при сходе с орбиты летят к земле на гиперзвуковой скорости. Технология была разработана и опробована ещё в 60-е годы прошлого века.

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Гость

16:21:46 10-05-2023

Гиперзвуковыми ракетами управляет микроэлектроника.Им не надо нано.И без квантовых вычислений они обойдутся.

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