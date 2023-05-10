В США назвали самую мощную технологию в ведении войны
По словам Марка Милли, искусственный интеллект даёт возможность принимать решения на поле боя быстрее противника
10 мая 2023, 14:23, ИА Амител
Самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны является искусственный интеллект (ИИ), считает глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
По его словам, преимущество внедрения ИИ – это возможность принятия решений быстрее противника.
"Возможность принимать решения быстрее и точнее является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении", – цитирует его РИА Новости.
Ранее писатель и историк Юваль Ной Харари выразил мнение, что нейросеть ChatGPT может быть опаснее ядерного оружия, которое, в отличие от ИИ, не может развиваться без человека.
14:42:39 10-05-2023
искусственный интеллект даёт возможность принимать решения на поле боя быстрее противника --- быстрее может принять решение о нанесении ядерного удара гиперзвуком
15:53:09 10-05-2023
Гость (14:42:39 10-05-2023) искусственный интеллект даёт возможность принимать решения н... Бросил в противника атомную бомбу и сиди ответки жди...
15:57:48 10-05-2023
Если ии получит разрешение на причинение вреда человеку, то тогда точно всё будет по сценарию матрицы и терминатора. И запретить уже не получится.
16:21:00 10-05-2023
Любой спускаемый космический аппарат или боеголовка при сходе с орбиты летят к земле на гиперзвуковой скорости. Технология была разработана и опробована ещё в 60-е годы прошлого века.
16:21:46 10-05-2023
Гиперзвуковыми ракетами управляет микроэлектроника.Им не надо нано.И без квантовых вычислений они обойдутся.