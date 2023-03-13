В США рассказали, где против России могут открыть второй военный фронт

Это место находится в американском "поясе нестабильности"

13 марта 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что США желают открыть против России второй фронт в Грузии, сообщает РИА Новости.

"США используют ежегодно направляемую помощь в размере 40 миллионов долларов для "мягкого переворота" в Грузии, направленный на смену правительства на то, которое будет соответствовать американским целям и задачам, включая создание "второго фронта" против России", – сказал Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его мнению, Вашингтон желает, чтобы жители Грузии умирали за американские геополитические амбиции.

"Грузия – всего лишь уменьшенная версия Украины, ещё один винтик в американском "поясе нестабильности". Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счёте будет брошена на произвол судьбы", – уверен Риттер.

Напомним, в Тбилиси с 7 марта проходят акции протеста. Начались беспорядки из-за законопроекта об иностранных агентах, а после протестующие потребовали отправить правительство в отставку и вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии.