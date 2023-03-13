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В США рассказали, где против России могут открыть второй военный фронт

Это место находится в американском "поясе нестабильности"

13 марта 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что США желают открыть против России второй фронт в Грузии, сообщает РИА Новости.

"США используют ежегодно направляемую помощь в размере 40 миллионов долларов для "мягкого переворота" в Грузии, направленный на смену правительства на то, которое будет соответствовать американским целям и задачам, включая создание "второго фронта" против России", – сказал Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его мнению, Вашингтон желает, чтобы жители Грузии умирали за американские геополитические амбиции.

"Грузия – всего лишь уменьшенная версия Украины, ещё один винтик в американском "поясе нестабильности". Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счёте будет брошена на произвол судьбы", – уверен Риттер.

Напомним, в Тбилиси с 7 марта проходят акции протеста. Начались беспорядки из-за законопроекта об иностранных агентах, а после протестующие потребовали отправить правительство в отставку и вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии.

Комментарии 4

  • Главное, чтобы наши не начали "оборонительное" наступление там. Тогда ничего не у американцев не выйдет!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Новость про то как каждый суслик агроном.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Зато наши стратеги парализованные и не открывают этой коалиции фронты в их вотчинах или около них, несмотря на то что есть предпосылки на положительный результат. Например энергетический коллапс, зерновой , стратегических ресурсов вывозимых им, пресечь вывоз капитала из России в любых формах потому что это циничная маскировка их содержания и многое другое даже без спецопераций, которые в наглую проводятся к сожалению ими на около нашей и нашей территории заполонившими агентами всю страну.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Спешат-спешат пиндосы, сыпется мировая долларовая система, сыпятся сами США, американские банки посыпались. Поэтому им как тому вампиру срочно надо вновь по полной присосаться к ресурсам России, иначе... конец фильму.
    14 марта, Гость   Ответить
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