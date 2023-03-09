Живущая в Тбилиси уроженка Барнаула рассказала об идущих протестах в Грузии

По словам девушки, митинги происходят только в центре Тбилиси и окраин столицы они не касаются

09 марта 2023, 14:28, ИА Амител

Протесты в Грузии / Фото: ТАСС

Протесты в столице Грузии происходят только в центре города, окраин они не касаются и атмосфера в спальных районах спокойная. Об этом amic.ru рассказала уроженка Барнаула Ирина (имя изменено), которая сейчас проживает в Тбилиси.

По её словам, никакой паники у неё и других русских в Грузии сейчас нет. Многие граждане РФ, живущие в Грузии, поддерживают демонстрантов, но на митинги не рвутся, сказала Ирина.

"Нам написало много людей из России с вопросами, что происходит и всё ли в порядке. Если коротко: всё в порядке. Всё действие происходит только в центре Тбилиси, возле парламента и вблизи него. Мы живём не в центре, нас это вообще никак не коснулось. В ближайшие выходные мы не поедем в центр города просто гулять, потому что считаем, что нам как не гражданам Грузии неправильно приходить на митинг. Хоть мы и поддерживаем грузин, это не наша страна и не наше правительство. А ещё иностранцам, задержанным на митинге, может грозить депортация. Так что не очень такого хочется. Надеемся, что ситуация разрешится", – рассказала девушка.

По поводу новостей о скоплении россиян на границе с Россией Ирина отметила, что эта информация неверна, и сейчас серьёзных пробок на границе нет. И уехавшие россияне на родину массово не рвутся, сказала она.

Грузины же выходят на протесты, потому что не согласны с новым законом об иноагентах и считают, что он может помешать Грузии вступить в Евросоюз, пояснила Ирина.

Напомним, что массовые протесты в Грузии начались с 7 марта – после того как грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. По нему в стране должен появиться список физических и юридических лиц, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа.

В центре Тбилиси собралось несколько тысяч жителей, и мирные протесты переросли в столкновения с полицией, в силовиков полетели камни, бутылки с зажигательной смесью, несогласные подожгли здание парламента, разбили окна и повредили железные защитные ограждения. Толпу разогнали с помощью слезоточивого газа и водомётов, но после этого акции продолжились.

Европейские лидеры раскритиковали закон, как и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она пообещала наложить вето на него. 9 марта правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и парламентское большинство решили отозвать закон об иноагентах.