В Стамбуле стартовали переговоры США, Украины и Турции

Трехсторонняя встреча делегаций Москвы, Киева и Анкары пройдет в 12:30 по московскому времени

16 мая 2025, 15:25, ИА Амител

Турецкий флаг / Фото: unsplash.com

Трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины начались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", – заявил собеседник агентства.

Встреча между представителями РФ, Украины и Турции в Стамбуле планируется 16 мая в 12:30 по московскому времени.

Вечером 15 мая глава МИД Турции провел встречу с российской делегацией. Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявлял, что прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены.

Напомним, первые за три года прямые переговоры России и Украины должны были пройти в Стамбуле 15 мая. Их предложил провести президент Владимир Путин 11 мая в ходе пресс-конференции с представителями зарубежных СМИ. Однако встреча так и не началась – хотя российские представители находились в Стамбуле с самого утра, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и утвердил состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле в 10:00.