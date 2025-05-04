В столице Алтайского края продолжают ремонтировать дороги в праздничные дни

4 мая рабочие приступили к асфальтированию участков в центре Барнаула

04 мая 2025, 12:10, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле / Фото: пресс-служба городской администрации

В праздничные дни в Барнауле продолжается ремонт дорог. Об этом сообщили в администрации города.

Так, 4 мая рабочие асфальтируют дорожные участки на улицах Гоголя, Анатолия и Чкалова. Кроме того, идет ремонт колодцев на проспекте Красноармейском.

"Работы по подготовке участков идут преимущественно в ночное время, днем, когда работает асфальтобетонный завод, проводится непосредственно асфальтирование", – подчеркнул руководитель МБУ "Автодорстрой" города Барнаула Виктор Райко.

Жителей и гостей Барнаула просят с пониманием относиться к работе дорожной техники.

Всего бригады МБУ "Автодорстрой" с начала сезона отремонтировали более 8,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Напомним, к ремонту дорог горячим асфальтом в краевой столице приступили 15 апреля. Подробнее о том, какие из них отреставрируют, а какие построят в 2025 году, amic.ru писал здесь.