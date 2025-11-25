В стране хотят запустить разработку новых моделей легких самолетов для регионов

Самолеты должны перевозить пять-девять пассажиров

25 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Объединенная авиастроительная корпорация может возглавить создание полноценного рынка малой авиации в России. Как сообщили на заседании Экспертного совета по авиапромышленности при Госдуме, глава ОАК Виктор Бадеха поручил проанализировать линейку самолетов, которые необходимы стране, пишут "Известия".

К работе привлекут небольшие конструкторские бюро и фирмы, имеющие опыт проектирования аналогов американских Cessna. Для новых машин планируют подготовить программу стандартизации на 2026–2032 годы – она охватит строительство грунтовых посадочных площадок, организацию полетов, обучение пилотов и техперсонала.

При Госдуме уже создана группа для разработки федерального закона о развитии малой авиации. Предложения должны представить до конца января 2026 года. Также рассматривается создание альтернативных сертификационных центров – это позволит ускорить разработку и удешевить сертификацию новых самолетов.

«По существу ОАК выразила готовность обеспечить организационную, научно-техническую и производственную поддержку малым конструкторским бюро в части разработки, сертификации и организации на своих предприятиях массового серийного производства легких грузопассажирских воздушных судов коммерческого назначения», – рассказал участник совещания, глава Ассоциации малых авиапредприятий Сергей Детенышев.

В корпорации отметили, что ОАК располагает консолидированными инженерными и производственными компетенциями и может стать экспертной площадкой развития сегмента. По оценкам специалистов, новые самолеты должны перевозить пять-девять пассажиров и работать на региональных маршрутах протяженностью до 600 км.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Горно-Алтайска идут завершающие испытания нового российского регионального самолета Ил-114-300. Уникальность проводимых тестов заключается в том, что воздушное судно проверяют в сложных условиях горной местности, это позволит ему в будущем безопасно работать на самых труднодоступных маршрутах страны.