В стране хотят запустить разработку новых моделей легких самолетов для регионов
Самолеты должны перевозить пять-девять пассажиров
25 ноября 2025, 14:45, ИА Амител
Объединенная авиастроительная корпорация может возглавить создание полноценного рынка малой авиации в России. Как сообщили на заседании Экспертного совета по авиапромышленности при Госдуме, глава ОАК Виктор Бадеха поручил проанализировать линейку самолетов, которые необходимы стране, пишут "Известия".
К работе привлекут небольшие конструкторские бюро и фирмы, имеющие опыт проектирования аналогов американских Cessna. Для новых машин планируют подготовить программу стандартизации на 2026–2032 годы – она охватит строительство грунтовых посадочных площадок, организацию полетов, обучение пилотов и техперсонала.
При Госдуме уже создана группа для разработки федерального закона о развитии малой авиации. Предложения должны представить до конца января 2026 года. Также рассматривается создание альтернативных сертификационных центров – это позволит ускорить разработку и удешевить сертификацию новых самолетов.
«По существу ОАК выразила готовность обеспечить организационную, научно-техническую и производственную поддержку малым конструкторским бюро в части разработки, сертификации и организации на своих предприятиях массового серийного производства легких грузопассажирских воздушных судов коммерческого назначения», – рассказал участник совещания, глава Ассоциации малых авиапредприятий Сергей Детенышев.
В корпорации отметили, что ОАК располагает консолидированными инженерными и производственными компетенциями и может стать экспертной площадкой развития сегмента. По оценкам специалистов, новые самолеты должны перевозить пять-девять пассажиров и работать на региональных маршрутах протяженностью до 600 км.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Горно-Алтайска идут завершающие испытания нового российского регионального самолета Ил-114-300. Уникальность проводимых тестов заключается в том, что воздушное судно проверяют в сложных условиях горной местности, это позволит ему в будущем безопасно работать на самых труднодоступных маршрутах страны.
14:49:25 25-11-2025
У Байкала то как дела обстоят, норм?
Когда в серию?
15:07:24 25-11-2025
Гость (14:49:25 25-11-2025) У Байкала то как дела обстоят, норм?Когда в серию? ... Пилят, а как же - "В феврале 2025 года появилась информация о том, что у самолёта обнаружены конструктивные проблемы, на устранение которых может потребоваться до пяти лет. Рассматриваются варианты заморозки проекта или передачи его в S7 Group. В качестве временной альтернативы может быть принята модернизация (ремоторизация) существующего парка Ан-2 путём установки на них турбовинтового двигателя ТВД-10Б, производство которого будет возобновлено Объединённой двигателестроительной корпорацией[22]. 14 мая 2025 вице-премьер правительства Юрий Трутнев сообщил, что производство самолёта ЛМС-901 развёрнуто не будет, разработка проекта «зашла в тупик»[23]. Вскоре после этого заявления в пресс-службе Минпромторга указали, что работы по «Байкалу» продолжаются, на эти цели уже выделены 10 миллиардов рублей[3]; "
11:51:14 10-12-2025
Гость (14:49:25 25-11-2025) У Байкала то как дела обстоят, норм?Когда в серию? ... Лет эдак через 500.
14:56:26 25-11-2025
АН 2 решит все проблемы. Надежный и дешево производить.
17:53:27 25-11-2025
Гость (14:56:26 25-11-2025) АН 2 решит все проблемы. Надежный и дешево производить. ... Да и грохнется - не жалко.
15:39:53 25-11-2025
Пилите, Шура пилите...
16:28:32 25-11-2025
Так цесну то купите и используйте. Лучший самолёт 1987 года по версии Матиаса Руста.
Не можете купить - украдите один и сдерите чертежи, далее клепайте и мозги не парьте.
Никому ваша разработка не нужна, просто сделайте копию цесны и всё.
Советский Союз всё сдирал, экономил на разработке, и имел всё передовое. Учитесь, мальчиши-капиталистишы.
17:55:31 25-11-2025
Гость (16:28:32 25-11-2025) Так цесну то купите и используйте. Лучший самолёт 1987 года ... Бесполезно. Не получится, даже с крадеными чертежами.
Авиастроение начиналось в гаражах, когда небо было открыто каждому...
18:14:37 25-11-2025
Может разработать автобусы между населенными пунктами и райцентром?
19:01:23 25-11-2025
Ан-2 закончились, что ли?
19:38:32 25-11-2025
ХА-ХА, очередная пилорама! Хотели бы давно Байкал летал бы.