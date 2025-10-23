НОВОСТИОбщество

Полностью российский. Новый самолет Ил-114-300 проходит испытания в Горном Алтае

Уникальность проводимых тестов заключается в том, что воздушное судно проверяют в сложных условиях горной местности

23 октября 2025, 18:00, ИА Амител

Новый самолет Ил-114-300 / Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

В аэропорту Горно-Алтайска идут завершающие испытания нового российского регионального самолета Ил-114-300, сообщает Ростех.

Уникальность проводимых тестов заключается в том, что воздушное судно проверяют в сложных условиях горной местности, это позволит ему в будущем безопасно работать на самых труднодоступных маршрутах страны.

Как отметил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман, самолет демонстрирует отличные результаты:

«Мы проверяем навигационные режимы для полетов в горной местности, оцениваем эксплуатационную технологичность на внебазовых аэродромах. Испытания проходят успешно – в ближайшее время завершаем запланированную программу на Алтае».

Технические преимущества нового лайнера:

  • полностью российская конструкция и комплектующие;

  • вместимость до 66 пассажиров;

  • современные двигатели ТВ7-117СТ-01;

  • улучшенные показатели топливной эффективности;

  • цифровой пилотажно-навигационный комплекс;

  • способность к автономной работе в отдаленных регионах.

«Для нас большая честь участвовать в таком значимом государственном проекте. Это подтверждает высокий уровень доверия к нашей инфраструктуре и квалификации персонала», – поделился генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер.

Особое внимание разработчики уделили автономности самолета – он сможет работать в арктических условиях и на аэродромах с минимальной инфраструктурой. На базе Ил-114-300 планируется создание целого семейства специализированных модификаций: от транспортных до санитарных и патрульных вариантов.

Новый лайнер должен стать достойной заменой устаревшим Ан-24 и иностранным самолетам на местных авиалиниях, обеспечив надежное сообщение между отдаленными регионами России.

Напомним, на региональных линиях легендарную "Аннушку" (Ан-24) должен заменить единственный в ряду новых разработок турбовинтовой Ил-114-300.

Республика Алтай самолёт

Комментарии 18

Avatar Picture
Горожанин.

18:18:01 23-10-2025

Наконец, полностью свой, как в Советском Союзе. Возвращаем технический и технологический суверенитет а гражданской авиации.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:03 24-10-2025

Горожанин. (18:18:01 23-10-2025) Наконец, полностью свой, как в Советском Союзе. Возвращаем т... Минусуют ратующие за стояние на коленках перед Боингом и Эйрбасом?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:20 24-10-2025

Горожанин. (18:18:01 23-10-2025) Наконец, полностью свой, как в Советском Союзе. Возвращаем т... До Советского союза им как до Пекина пешком!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:16 23-10-2025

Советский ещё самолет

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:01 23-10-2025

Гость (18:21:16 23-10-2025) Советский ещё самолет... Ну всë-таки не совсем...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:48 23-10-2025

В целом - красавцы! Нужно своё авиастроение, как ни крути... И утильсбор для зарубежных.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:21 23-10-2025

Абс-ка есть, запасное не докатка?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:47 24-10-2025

Гость (21:03:21 23-10-2025) Абс-ка есть, запасное не докатка?... И знака аварийной остановки нет. Ваще капец

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:06:52 23-10-2025

Пропеллерный?
🤣
Может, сначала на воздушных шарах потренироваться?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:30:22 23-10-2025

Кхм... (22:06:52 23-10-2025) Пропеллерный?🤣Может, сначала на воздушных шарах пот... пешком ходи, если не нравится

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:40:16 23-10-2025

Кхм... (22:06:52 23-10-2025) Пропеллерный?🤣Может, сначала на воздушных шарах пот... Так то он турбовинтовой, пропеллерный ты наш.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:52:11 24-10-2025

Можно поверить на слово, но когда сравниваешь авто ВАЗ с миром, то верится с трудом.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:48 24-10-2025

Гость (05:52:11 24-10-2025) Можно поверить на слово, но когда сравниваешь авто ВАЗ с мир... Хочется верить что это другое.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:34:40 24-10-2025

Давно уже пора заменить легендарный Ан-24, на более современный отечественный самолет...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:10 24-10-2025

Ну а в чём такой пафос по поводу полностью российского? Во-первых - это среднемагистральный самолет, где и не было никаких импортных самолетов. Модификация Ил-114, такой же советский самолет из прошлого, как и Ан-24, Як-40, обслуживающие региональные перевозки.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:31 24-10-2025

Гость (10:21:10 24-10-2025) Ну а в чём такой пафос по поводу полностью российского? Во-п... Да ну, не было ? ATR летают вовсю, и в большом количестве, тоже турбовинтовые, как раз импортные. Их и надо менять

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:02 24-10-2025

Гость (10:45:31 24-10-2025) Да ну, не было ? ATR летают вовсю, и в большом количестве, т... Точно, АТR летали вовсю.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:00 24-10-2025

Кто ночью в аэропорт прилетел? Кого с цветами толпа дрессированная встречала?

  1 Нравится
Ответить
