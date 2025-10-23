Полностью российский. Новый самолет Ил-114-300 проходит испытания в Горном Алтае

Уникальность проводимых тестов заключается в том, что воздушное судно проверяют в сложных условиях горной местности

Новый самолет Ил-114-300 / Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

В аэропорту Горно-Алтайска идут завершающие испытания нового российского регионального самолета Ил-114-300, сообщает Ростех.

Уникальность проводимых тестов заключается в том, что воздушное судно проверяют в сложных условиях горной местности, это позволит ему в будущем безопасно работать на самых труднодоступных маршрутах страны.

Как отметил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман, самолет демонстрирует отличные результаты:

«Мы проверяем навигационные режимы для полетов в горной местности, оцениваем эксплуатационную технологичность на внебазовых аэродромах. Испытания проходят успешно – в ближайшее время завершаем запланированную программу на Алтае».

Технические преимущества нового лайнера:

полностью российская конструкция и комплектующие;

вместимость до 66 пассажиров;

современные двигатели ТВ7-117СТ-01;

улучшенные показатели топливной эффективности;

цифровой пилотажно-навигационный комплекс;

способность к автономной работе в отдаленных регионах.

«Для нас большая честь участвовать в таком значимом государственном проекте. Это подтверждает высокий уровень доверия к нашей инфраструктуре и квалификации персонала», – поделился генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер.

Особое внимание разработчики уделили автономности самолета – он сможет работать в арктических условиях и на аэродромах с минимальной инфраструктурой. На базе Ил-114-300 планируется создание целого семейства специализированных модификаций: от транспортных до санитарных и патрульных вариантов.

Новый лайнер должен стать достойной заменой устаревшим Ан-24 и иностранным самолетам на местных авиалиниях, обеспечив надежное сообщение между отдаленными регионами России.

Напомним, на региональных линиях легендарную "Аннушку" (Ан-24) должен заменить единственный в ряду новых разработок турбовинтовой Ил-114-300.