Полностью российский. Новый самолет Ил-114-300 проходит испытания в Горном Алтае
Уникальность проводимых тестов заключается в том, что воздушное судно проверяют в сложных условиях горной местности
23 октября 2025, 18:00, ИА Амител
В аэропорту Горно-Алтайска идут завершающие испытания нового российского регионального самолета Ил-114-300, сообщает Ростех.
Уникальность проводимых тестов заключается в том, что воздушное судно проверяют в сложных условиях горной местности, это позволит ему в будущем безопасно работать на самых труднодоступных маршрутах страны.
Как отметил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман, самолет демонстрирует отличные результаты:
«Мы проверяем навигационные режимы для полетов в горной местности, оцениваем эксплуатационную технологичность на внебазовых аэродромах. Испытания проходят успешно – в ближайшее время завершаем запланированную программу на Алтае».
Технические преимущества нового лайнера:
-
полностью российская конструкция и комплектующие;
-
вместимость до 66 пассажиров;
-
современные двигатели ТВ7-117СТ-01;
-
улучшенные показатели топливной эффективности;
-
цифровой пилотажно-навигационный комплекс;
-
способность к автономной работе в отдаленных регионах.
«Для нас большая честь участвовать в таком значимом государственном проекте. Это подтверждает высокий уровень доверия к нашей инфраструктуре и квалификации персонала», – поделился генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер.
Особое внимание разработчики уделили автономности самолета – он сможет работать в арктических условиях и на аэродромах с минимальной инфраструктурой. На базе Ил-114-300 планируется создание целого семейства специализированных модификаций: от транспортных до санитарных и патрульных вариантов.
Новый лайнер должен стать достойной заменой устаревшим Ан-24 и иностранным самолетам на местных авиалиниях, обеспечив надежное сообщение между отдаленными регионами России.
Напомним, на региональных линиях легендарную "Аннушку" (Ан-24) должен заменить единственный в ряду новых разработок турбовинтовой Ил-114-300.
Наконец, полностью свой, как в Советском Союзе. Возвращаем технический и технологический суверенитет а гражданской авиации.
12:49:03 24-10-2025
Горожанин. (18:18:01 23-10-2025) Наконец, полностью свой, как в Советском Союзе. Возвращаем т... Минусуют ратующие за стояние на коленках перед Боингом и Эйрбасом?
13:56:20 24-10-2025
Горожанин. (18:18:01 23-10-2025) Наконец, полностью свой, как в Советском Союзе. Возвращаем т... До Советского союза им как до Пекина пешком!
18:21:16 23-10-2025
Советский ещё самолет
19:22:01 23-10-2025
Гость (18:21:16 23-10-2025) Советский ещё самолет... Ну всë-таки не совсем...
19:21:48 23-10-2025
В целом - красавцы! Нужно своё авиастроение, как ни крути... И утильсбор для зарубежных.
21:03:21 23-10-2025
Абс-ка есть, запасное не докатка?
12:49:47 24-10-2025
Гость (21:03:21 23-10-2025) Абс-ка есть, запасное не докатка?... И знака аварийной остановки нет. Ваще капец
22:06:52 23-10-2025
Пропеллерный?
🤣
Может, сначала на воздушных шарах потренироваться?
22:30:22 23-10-2025
Кхм... (22:06:52 23-10-2025) Пропеллерный?🤣Может, сначала на воздушных шарах пот... пешком ходи, если не нравится
22:40:16 23-10-2025
Кхм... (22:06:52 23-10-2025) Пропеллерный?🤣Может, сначала на воздушных шарах пот... Так то он турбовинтовой, пропеллерный ты наш.
05:52:11 24-10-2025
Можно поверить на слово, но когда сравниваешь авто ВАЗ с миром, то верится с трудом.
09:19:48 24-10-2025
Гость (05:52:11 24-10-2025) Можно поверить на слово, но когда сравниваешь авто ВАЗ с мир... Хочется верить что это другое.
09:34:40 24-10-2025
Давно уже пора заменить легендарный Ан-24, на более современный отечественный самолет...
10:21:10 24-10-2025
Ну а в чём такой пафос по поводу полностью российского? Во-первых - это среднемагистральный самолет, где и не было никаких импортных самолетов. Модификация Ил-114, такой же советский самолет из прошлого, как и Ан-24, Як-40, обслуживающие региональные перевозки.
10:45:31 24-10-2025
Гость (10:21:10 24-10-2025) Ну а в чём такой пафос по поводу полностью российского? Во-п... Да ну, не было ? ATR летают вовсю, и в большом количестве, тоже турбовинтовые, как раз импортные. Их и надо менять
11:14:02 24-10-2025
Гость (10:45:31 24-10-2025) Да ну, не было ? ATR летают вовсю, и в большом количестве, т... Точно, АТR летали вовсю.
11:36:00 24-10-2025
Кто ночью в аэропорт прилетел? Кого с цветами толпа дрессированная встречала?