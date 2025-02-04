На рынке новостроек появились дополнительные ограничения

04 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2025 года на рынке ипотеки в России произошли кардинальные изменения: отныне банки, выдавая кредиты, руководствуются специальным стандартом. Новые правила введены, чтобы минимизировать сомнительные схемы на рынке недвижимости. Так, банкам запретили брать комиссии за снижение процентной ставки, для заемщиков увеличили размер первоначального взноса, а застройщикам ограничили выдачу кешбэка при покупке квартир. Сейчас эти лазейки используют игроки рынка, чтобы хоть как-то стимулировать продажи жилья. Федеральные эксперты предполагают, что новые правила, вопреки закону спроса, спровоцируют рост цен. Однако барнаульские специалисты более оптимистичны. Почему – в материале amic.ru.

"Ничего сверхъестественного"

Последствия ипотечного стандарта для рынка оценить пока трудно, считают региональные риелторы. Во многом потому, что документ по факту пока не действует: банки ждут утвержденных регламентов, как работать по новым нормам. А пока их нет, выдачу жилищных кредитов свели к минимуму, сообщил amic.ru руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.

"В ипотечном стандарте нет ничего сверхъестественного. Единственное, что теперь людям без первоначального взноса невозможно взять кредит (так, например, для семейной ипотеки размер первоначального взноса подняли до 50%. – Прим. ред.). Остальные схемы в виде субсидирования ставки, комиссий в Алтайском крае почти не применялись. И даже если бы были, желающих взять стандартную ипотеку (не льготную. – Прим. ред.) под 30% совсем мало", – отметил он.

О том, что ипотечный стандарт пока не заработал в полную силу, говорит и руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. Он также отмечает падение спроса на ипотеку и отсутствие в регионе высокорискованных схем.

"Потока людей, которые собираются брать ипотеку, нет. Ипотечный стандарт вводился против схем, которые применяют застройщики: рассрочка платежа, возврат кешбэка. Авторы идеи считают, что это лишние деньги в экономике. Люди могут деньги потратить, что разгонит инфляцию", – отмечает эксперт.

Кричать "караул"

Именно заморозка ипотечного рынка сейчас особенно тревожит игроков. Риелторы говорят, что выдач по семейной ипотеке практически нет – каждому второму заемщику отказывают без объяснения причины. При этом еще в декабре 2024 года президент Владимир Путин потребовал отменить лимиты по программе. Из-за этого спрос на новостройки практически нулевой, а отсутствие продаж может серьезно ударить по застройщикам, считает Константин Никитеев.

"Сейчас, ввиду сниженного спроса, не требуется столько жилья, строители уже на 30% сократили проекты, на 30% сократилась реализация. Уже "караул" кричать надо, а вводят все новые ограничения. Значит, компании будут строить меньше и дороже. Это единственный выход", – говорит риелтор.

Чтобы хоть как-то "подогреть" спрос, девелоперы могут снизить цены на квартиры. Однако кардинально изменить ничего не могут: все контролирует банк, выдающий проектное финансирование. При этом схему эскроу-счетов эксперты не считают сверхнадежной.

"При введении проектного финансирования нам обещали безопасность и надежность вложений. Но в чем? Если купить квартиру за 3 млн, а дом не построят, то через год-два можно забрать деньги. С такой ставкой Центробанка и инфляцией это никому не интересно. Кроме того, банки особо не стремятся что-то достраивать. В Барнауле есть ЖК "Полярная звезда" (ул. Папанинцев, 143. – Прим. ред.). Там часть квартир продавали уже через эскроу-счета. Прошло шесть лет, а клиенты так и не получили квартиры. Тогда они стоили чуть больше миллиона. Эскроу-счет не спасает от недостроя, он спасает от нецелевого использования денег", – говорит Константин Никитеев.