Затишье. Барнаульские застройщики массово ставят на паузу новые проекты
Девелоперы перестают брать в работу сразу несколько проектов
25 февраля 2025, 12:15, ИА Амител
Количество новых проектов, с которыми застройщики выходят на рынок, в 2025 году станет гораздо меньше. Компании, даже получив разрешения на ЖК, не спешат вводить их в работу. Эксперты объясняют: виноваты по всем низкий спрос на квартиры, ужесточения в выдаче ипотеки и новые обязательства девелоперов. Так, отныне застройщики города должны с каждого квадратного метра квартир отчислять 4,6 тыс. рублей в городскую казну: эти средства пойдут на строительство новых соцобъектов. Вырастет ли цена на новостройки – в материале amic.ru.
Новые инструменты
За 2024 год девелоперы Барнаула получили 26 разрешений на новые дома (включая одно общежитие), за два месяца 2025-го – всего два. При этом в реестре стройэкспертиз проектов (которые компании проходят до получения разрешений) – затишье. Эксперты отмечают, что в городе зародилась тенденция к поэтапному освоению проектов: компании не начинают новый ЖК, пока не завершат начатые объекты.
Однако дефицита предложений на рынке не возникнет: спрос на новостройки очень низкий. Некоторых потенциальных покупателей отпугивает высокая стоимость (которая точно не будет снижаться в ближайшее время), других отметает банковский "фильтр".
"Ипотечный стандарт, заработавший с 1 января, ввел дополнительные препятствия для одобрения клиентов по семейной ипотеке. Банки стали рассматривать заявки чуть дольше, чуть серьезнее: они оценивают кредитную нагрузку потенциального заемщика, требуют подтвердить доход", – отмечает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.
Чтобы хоть как-то поддержать продажи, застройщики все чаще стали предлагать рассрочки (беспроцентные и с минимальными процентами), которые позволяют покупателям комфортно рассчитаться за квартиру.
"Если у человека есть объем средств в виде депозита, он может внести первоначальный взнос 20-30%, а далее, например, заниматься продажей своей квартиры. Перед сдачей дома он полностью рассчитается за объект. В некоторых ЖК города предлагают рассрочку до полутора лет", – говорит Марина Ракина.
Ценовой сюрприз
Гармония спроса и предложения сохранит высокие цены на квартиры. Более того, эксперты предупреждают об их планомерном удорожании. Во многом оно связано с экономическими показателями.
"Каждый последующий проект дороже предыдущего. Это тенденция новых ЖК: влияют инфляция, проектное финансирование, общее удорожание строительства из-за роста цен на материалы и комплектующие", – объясняет Марина Ракина.
Однако в ценообразовании барнаульских новостроек возник и новый фактор. Так, горадминистрация и девелоперы заключили соглашение, по которому с каждого квадратного метра жилья компании будут отчислять в бюджет города 4 663 рубля. Об этом заявил председатель комитета по строительству Роман Тасюк на заседании Барнаульской гордумы 14 февраля. Полученные деньги направят на строительство и реконструкцию социальных объектов, которых остро не хватает в новых кварталах.
Справка
Соглашение заключается по инициативе застройщика, на добровольной основе, отметил Тасюк в своем выступлении. Порядок применяется при строительстве многоквартирных домов и объектов капитального строительства для временного проживания граждан (общежития, апартаменты). Есть исключения: он не применяется при комплексном освоении территории (КРТ) в виду иного – особого – порядка, при возведении региональных, муниципальных объектов, завершении строительства проблемных объектов.
Председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин предполагает: девелоперы откладывают старт новых ЖК, чтобы оценить, как будет работать новый механизм.
"Возможно, некоторые компании ждут, когда появится ясность по соглашению с администрацией об отчислении с каждого квадратного метра. Вероятно, застройщики пошли на это: получили разрешение на строительство раньше, а стройку решили начать позже", – сообщил он amic.ru.
Сумма 4 663 рубля – это возможное удорожание квадратного метра: как в итоге изменится стоимость квартир, эксперты предсказывать не берутся.
"Могу предположить, что застройщики будут закладывать обозначенную сумму (4 663 рубля. – Прим. ред.) в общую стоимость строительства, ведь работать в убыток они не станут. Возможно, конечно, цена скорректируется незначительно: многое зависит от того, какой объем расходов компании закладывают в проект", – говорит Марина Ракина.
Александр Мишустин добавляет: многие компании сейчас ждут дополнительной информации по соглашению, тогда они смогут и формировать ценовую политику, и выводить на рынок новые ЖК.
12:26:05 25-02-2025
с каждого квадратного метра жилья компании будут отчислять в бюджет города 4 663 рубля. Полученные деньги направят на строительство и реконструкцию социальных объектов, которых остро не хватает в новых кварталах.------ Все это оплатит покупатель.
12:59:01 25-02-2025
Гость (12:26:05 25-02-2025) с каждого квадратного метра жилья компании будут отчислять в...
Покупатель поглупел, ведётся на различные уловки, разводы, схематозы и прочие "льготные" программы. А ведь деньги у покупателя!!! Ну, пишите примерно так, "куплю 2-х комнатную квартиру за 10 тысяч бакинских. Не студию, а именно двухкомнатную от 50 кв. м. жилой площади. В хорошем районе с развитой инфраструктурой. Камчатки и прочие выселки из гетто-кварталов не предлагать".
12:34:53 25-02-2025
снести всё
12:38:13 25-02-2025
и где во что люди будут девать лишние деньги, если не в бетон?
12:40:01 25-02-2025
Нужно ещё раз удвоить цены и всё будет Ок.
12:48:34 25-02-2025
Пожизненно платить ипотеку желающих не находится. Надо ещё в два раза повысить стоимость квадратного метра, тогда пойдут очереди на покупку.
12:48:57 25-02-2025
Заложить то в сумму непроблема! ...а оплачивать то будет население которое будет покупать это жилье! ...не застройщики же будут делиться прибылью!) Население становится - новой Нефтью! ...с которой формитуеться доходу в бюджет!)
12:55:16 25-02-2025
Низкий спрос на новостройки?!
Вы серьезно? )))))))))))
Скупают всё! Спрос на квартиры просто ажиотажный и свободных в наличии нет!
13:27:19 25-02-2025
Посмотрите на ул.Никитина от Соца да Красноармейского. Жулики за копейки прибрали к рукам эти земли (припарковали) деньги и бросили их в запустении. Пустыри поросшие бурьяном стали свалками бытовых отходов. А властям и дела нет .........
14:36:59 25-02-2025
"Эксперты объясняют: виноваты по всем низкий спрос на квартиры". Так пусть застройщики цены снизят, хватит жировать. Согласно открытых данных Росстата (https://rosstat.gov.ru/folder/14458) себестоимость строительства 1 квадратного метра в многоэтажной застройке в СФО в 2022 году составляла 42 483 рубля. Ладно, сейчас 2025 начался, неглядя с запасом накинем 30% до 55 000 за 1 м2. Ну так продавайте по 70-80 тысяч, а не по 120-150, чего наглеть-то. Смотришь, и движняк начнется.
16:58:16 25-02-2025
Гость (14:36:59 25-02-2025) "Эксперты объясняют: виноваты по всем низкий спрос на кварти... вот именно, что не глядя, по своим ощущениям - а погуглите-ка стоимость материалов, банковских условий, роста ФЗП для строителей...
15:07:18 25-02-2025
читаю и ржу. Ну никто из вас в строительстве ну совсем не разбирается
Стройку поставить на паузу НЕЛЬЗЯ. Ставить на паузу это значит бросить. Походу пузырь перенадутый лопаться начал. БУ БУХ будет такой что мама не горюй. Все кто вложил бабло и его дом поставили на паузу считай бабло свое потеряли
А после буха цены будут в 5 раз ниже на недвигу
15:34:42 25-02-2025
мэтр (15:07:18 25-02-2025) читаю и ржу. Ну никто из вас в строительстве ну совсем не ра...
Вот со всем сказанным соглашусь, Кроме одного, после БУ-БУХа цены всё же упадут только в 4 раза, а не в 5, потому что рубль тоже сильно просядет из-за волатильности)))
16:12:00 25-02-2025
мэтр (15:07:18 25-02-2025) читаю и ржу. Ну никто из вас в строительстве ну совсем не ра... Цены так сильно снижаться не будут. Будут держать недвигу, сдавать в аренду, но за полцены не будут продавать. Если цены и будут снижаться, то мееедленно, процентов на 5-10 в год. Но инфляция будет делать свое дело. И 5 млн два года назад вложенные в недвижку и 4 млн цена продажи через 3 года будут означать падение не на 20%, а в 2-3 раза из-за снижения реальной покупательской способности рубля.
16:59:32 25-02-2025
мэтр (15:07:18 25-02-2025) читаю и ржу. Ну никто из вас в строительстве ну совсем не ра... да застройщики даже доплачивать будут... ага... надо только подождать... Гы...
15:43:25 25-02-2025
Продолжайте мечтать дальше, что цены упадут)))
17:32:56 25-02-2025
"Каждый последующий проект дороже предыдущего. Это тенденция новых ЖК: влияют инфляция, проектное финансирование, общее удорожание строительства из-за роста цен на материалы и комплектующие", – объясняет Марина Ракина.
При отсутствии продаж все это быстро приведет к банкротству застройщиков. Вот и поделом - за жадность.
18:49:14 25-02-2025
1 (17:32:56 25-02-2025) "Каждый последующий проект дороже предыдущего. Это тенденция... откуда ж вы лезете... застройщик будет продавать - просто в продаже будет не 50 квартир, а 5. Ну и застройщику не интересно продавать 5 квартир, если он 5 квартир на эти деньги построить не сможет. Застройщик обанкротится? Недвига перейдет к банку - а тот пару лет спокойно потерпит. Все равно купят - жизнь живется. Вы можете ждать кончины богатой тетушки, либо сами искать вариант улучшить жил. площадь. Поэтому адепты сказок, что стоимость недвиги рухнет, должны быть либо принудительно вылечены, либо, хотя бы, прилюдно измазаны в навозе за дурные советы.
18:45:22 25-02-2025
Застройщики вкрутили в цену % за льготные ипотеки и прочие вкусняшки, которые вроде бы были для покупателей, а они их по сути забрали себе. Когда государство осознало масштаб этой проблемы, проценты вернулись и даже с лихвой. Покупатели теперь не вывозят и проценты от банков и скрытые в цене "льготы", которые государство отменило, а застройщики в цене оставили.
20:48:45 25-02-2025
Лопать этот пузырь надо. Чем быстрее и неожиданнее лопнем, тем быстрее ситуация оздоровится и начнётся новый рост, уже на новых, лучших условиях. А сейчас кто проиграл, тот проиграл. Риелтерам возвращаться обратно в село, коров за титьки дёргать.
08:20:18 03-03-2025
Один плюс от этого всего, это то что риэлторья меньше станет