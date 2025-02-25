Затишье. Барнаульские застройщики массово ставят на паузу новые проекты

Девелоперы перестают брать в работу сразу несколько проектов

25 февраля 2025, 12:15, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Количество новых проектов, с которыми застройщики выходят на рынок, в 2025 году станет гораздо меньше. Компании, даже получив разрешения на ЖК, не спешат вводить их в работу. Эксперты объясняют: виноваты по всем низкий спрос на квартиры, ужесточения в выдаче ипотеки и новые обязательства девелоперов. Так, отныне застройщики города должны с каждого квадратного метра квартир отчислять 4,6 тыс. рублей в городскую казну: эти средства пойдут на строительство новых соцобъектов. Вырастет ли цена на новостройки – в материале amic.ru.

Новые инструменты

За 2024 год девелоперы Барнаула получили 26 разрешений на новые дома (включая одно общежитие), за два месяца 2025-го – всего два. При этом в реестре стройэкспертиз проектов (которые компании проходят до получения разрешений) – затишье. Эксперты отмечают, что в городе зародилась тенденция к поэтапному освоению проектов: компании не начинают новый ЖК, пока не завершат начатые объекты.

Однако дефицита предложений на рынке не возникнет: спрос на новостройки очень низкий. Некоторых потенциальных покупателей отпугивает высокая стоимость (которая точно не будет снижаться в ближайшее время), других отметает банковский "фильтр".

"Ипотечный стандарт, заработавший с 1 января, ввел дополнительные препятствия для одобрения клиентов по семейной ипотеке. Банки стали рассматривать заявки чуть дольше, чуть серьезнее: они оценивают кредитную нагрузку потенциального заемщика, требуют подтвердить доход", – отмечает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Чтобы хоть как-то поддержать продажи, застройщики все чаще стали предлагать рассрочки (беспроцентные и с минимальными процентами), которые позволяют покупателям комфортно рассчитаться за квартиру.

"Если у человека есть объем средств в виде депозита, он может внести первоначальный взнос 20-30%, а далее, например, заниматься продажей своей квартиры. Перед сдачей дома он полностью рассчитается за объект. В некоторых ЖК города предлагают рассрочку до полутора лет", – говорит Марина Ракина.

Ценовой сюрприз

Гармония спроса и предложения сохранит высокие цены на квартиры. Более того, эксперты предупреждают об их планомерном удорожании. Во многом оно связано с экономическими показателями.

"Каждый последующий проект дороже предыдущего. Это тенденция новых ЖК: влияют инфляция, проектное финансирование, общее удорожание строительства из-за роста цен на материалы и комплектующие", – объясняет Марина Ракина.

Однако в ценообразовании барнаульских новостроек возник и новый фактор. Так, горадминистрация и девелоперы заключили соглашение, по которому с каждого квадратного метра жилья компании будут отчислять в бюджет города 4 663 рубля. Об этом заявил председатель комитета по строительству Роман Тасюк на заседании Барнаульской гордумы 14 февраля. Полученные деньги направят на строительство и реконструкцию социальных объектов, которых остро не хватает в новых кварталах.

Справка

Соглашение заключается по инициативе застройщика, на добровольной основе, отметил Тасюк в своем выступлении. Порядок применяется при строительстве многоквартирных домов и объектов капитального строительства для временного проживания граждан (общежития, апартаменты). Есть исключения: он не применяется при комплексном освоении территории (КРТ) в виду иного – особого – порядка, при возведении региональных, муниципальных объектов, завершении строительства проблемных объектов.

Председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин предполагает: девелоперы откладывают старт новых ЖК, чтобы оценить, как будет работать новый механизм.

"Возможно, некоторые компании ждут, когда появится ясность по соглашению с администрацией об отчислении с каждого квадратного метра. Вероятно, застройщики пошли на это: получили разрешение на строительство раньше, а стройку решили начать позже", – сообщил он amic.ru.

Сумма 4 663 рубля – это возможное удорожание квадратного метра: как в итоге изменится стоимость квартир, эксперты предсказывать не берутся.

"Могу предположить, что застройщики будут закладывать обозначенную сумму (4 663 рубля. – Прим. ред.) в общую стоимость строительства, ведь работать в убыток они не станут. Возможно, конечно, цена скорректируется незначительно: многое зависит от того, какой объем расходов компании закладывают в проект", – говорит Марина Ракина.

Александр Мишустин добавляет: многие компании сейчас ждут дополнительной информации по соглашению, тогда они смогут и формировать ценовую политику, и выводить на рынок новые ЖК.