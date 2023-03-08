От театра до мужского стриптиза. Куда сходить 8 марта в Барнауле?

В этот день можно будет посетить театры, кинотеатры, концерты и клубы

08 марта 2023, 09:17, ИА Амител

Театр / Фото: amic.ru

8 марта в Барнауле не будет крупных городских праздников и торжеств. Но это не значит, что нужно оставаться дома. В кинотеатрах к Международному женскому дню выпустят три фильма, в театрах будут идти спектакли, в барах и ресторанах пройдут концерты, а клубы закатят вечеринки. Amic.ru рассказывает, как разнообразить 8 марта и куда мужчины могут сводить своих девушек и женщин на праздник.

В кино:

"При чём тут любовь?"

К 8 марта в российских кинотеатрах появятся срезу три фильма. Первый – британская романтическая драма "При чём тут любовь?" с Лили Джеймс ("Малыш на драйве", Yesterday) и Эммой Томпсон ("Круэлла", франшиза "Гарри Поттер") в главных ролях. Снял картину режиссёр Шекхар Капур ("Елизавета", "Нью-Йорк, я люблю тебя").

Фильм рассказывает о дружбе девушки Зои и парня Казима, которые знакомы с детства и всегда поддерживали друг друга. Но их отношения резко меняются, когда Казим решает жениться на незнакомке.

"Поехавшая"

О девушке, внезапно решившей изменить свою жизнь, расскажет российская комедийная драма "Поехавшая". В центре сюжета – Анна Смолина, которая после череды жизненных неудач берёт велосипед, сажает в прицеп свою таксу и едет к матери в Магадан, чтобы там встретиться и помириться с ней.

Девушке нужно проехать 10 тысяч километров. В пути она становится интернет-знаменитостью и встречает парня Валеру, к которому у путешественницы появляются чувства. Лента основана на реальной истории Анны Смолиной, которая в 2017 году полгода ехала на велосипеде по России.

Фильм снял Антон Маслов ("Вампиры средней полосы", "Отель Элеон"). Главные роли в картине исполнили Ольга Лерман ("Калашников", "Нормальный только я") и Виктор Хориняк ("Последний Богатырь", "Непослушник").

"Эскортница"

Ценители актёрского таланта Дмитрия Нагиева могут 8 марта сходить на фильм "Эскортница". Кроме Нагиева, главную роль здесь исполняет и Анна Старшенбаум ("Психологини", "Мой парень – ангел").

Фильм расскажет о девушке Кристине, которая организует развлечения для богатых клиентов. На неё работает много "элитных" эскортниц. Но к бизнесу девушки начинают проявлять интерес спецслужбы и полиция. Также её подопечные тоже хотят получить влияние и оторвать свой "кусок пирога".

О том, что идёт в кинотеатрах в марте, можно прочитать здесь.

В театр:

8 марта можно будет посетить Молодёжный театр Алтайского края. Там в 17:00 покажут комедию с криминальным уклоном "Тётки".

В Крепостном театре 8 марта в 19:00 пройдёт премьера "Шоу Историй 2". В одной программе объединён стендап, художественное слово, эстрада, интерактив и сторитейл. Работа над материалом шла под руководством режиссёра театра эстрады "Дети лейтенанта Шмидта" Петра Винса.

В театре драмы в 17:30 состоится юбилейный вечер актёра Антона Киркова, программа называется "50/50". Вечер будет поделен на две части. Первая поставлена по автобиографии Антона Киркова. Кирков-персонаж и реальный актёр будут существовать параллельно в монологах-воспоминаниях, диалогах с персонажами пьес и коллегами-артистами. Вторая часть выдержана в жанре театрального капустника с поздравлениями и чествованиями.

А в Театре музыкальной комедии 8 марта в 18:00 можно будет посмотреть мюзикл "Человек-амфибия" по роману Александра Беляева. Театр представит своё видение фантастической истории об Ихтиандре.

В парк:

8 марта в 13:00 будет праздник в парке "Изумрудный". Парк презентует программу "Всё начинается с любви". Организаторы обещают подарки, угощения горячими напитками и многое другое.

На концерт:

Концерт камерного оркестра "Виват, весна"

В 17:00 в зале Русского камерного оркестра состоится концерт "Виват, весна". Он посвящён началу весны и празднику 8 Марта. В программе – музыка и песни от артиста Артура Марлужокова.

Сергей Любавин

В 19:00 в ресторане "Барнаул" выступит российский певец Сергей Любавин. На концерте прозвучат хиты Любавина "Влади", "Цветок", "Волчонок", "Нежность", "Эта женщина", а также песни на стихи Сергея Есенина.

Концерты кавер-групп

Для тех, кто любит послушать кавер-группы в барах, тоже найдётся куда сходить. В баре "Перелётный кабан" в 20:00 сыграет кавер-группа Enjoy. В дополнение будет шоу-программа от ведущего, конкурсы и призы.

А в Hairly Lemon Pub на ул. Лазурной, 13 в 23:00 выступит кавер-группа Live&Drive.

На вечеринку:

Для любителей вечеринок барнаульские клубы также приготовили несколько сюрпризов. 8 марта в клубе "Фараон" пройдёт шоу Women. Организаторы обещают выступление кавер-группы "25-й кадр" и нескольких диджеев.

Клуб "Опера" 8 марта также устраивает праздник для женщин. Организаторы обещают пригласить лучших артистов, эротическое шоу со стриптизёрами, а также громкую музыку.

Вечеринку 8 марта устраивает и клуб CocoBongo. Там пройдёт стриптиз-шоу, будут выступать певцы и диджеи.