В Telegram ввели официальную верификацию от Роскомнадзора

Администраторам Telegram-каналов нужно будет воспользоваться специальным ботом

09 апреля 2025, 20:55, ИА Амител

Фото: Oberon Copeland / unsplash.com

В Telegram появилась система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в РКН. Об этом рассказал первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

"В Telegram начала действовать система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в РКН", – написал он в своем канале.

Для получения отметки "А+" нужно воспользоваться специальным ботом под названием Trustchannelbot. Горелкин подчеркнул, что инструкция понятна, а весь процесс занимает несколько минут.

"В результате отметка появляется слева от названия канала", – уточнил он.

Депутат отметил, что теперь пользователи мессенджера смогут "быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить", а рекламодатели – где размещаться. По мнению Горелкина, в будущем отметка также станет "понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту".