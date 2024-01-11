В трусах и наручниках. Видео ФСБ из квартиры замглавы Барнаула Антона Шеломенцева

По данным следствия, чиновник получил от перевозчика взятку в особо крупном размере

11 января 2024, 16:28, ИА Амител

Управление ФСБ по Алтайскому краю поделилось кадрами задержания заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Напомним, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

"Доброе утро, Антон Андреевич. Я думаю, вы понимаете..." – сказали сотрудники ФСБ, когда зашли в квартиру подозреваемого.

По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем дорожного комитета, через посредника получил 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками.

Как сообщили amic.ru знакомые с ситуацией источники, взятку Шеломенцев, предположительно, мог получить от предпринимателя Олега Бесчастного, который обслуживает маршруты № 73, 75, 80. По словам собеседника, сейчас он находится под подпиской о невыезде.