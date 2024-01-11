В трусах и наручниках. Видео ФСБ из квартиры замглавы Барнаула Антона Шеломенцева
По данным следствия, чиновник получил от перевозчика взятку в особо крупном размере
11 января 2024, 16:28, ИА Амител
Управление ФСБ по Алтайскому краю поделилось кадрами задержания заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Напомним, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
"Доброе утро, Антон Андреевич. Я думаю, вы понимаете..." – сказали сотрудники ФСБ, когда зашли в квартиру подозреваемого.
По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем дорожного комитета, через посредника получил 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками.
Как сообщили amic.ru знакомые с ситуацией источники, взятку Шеломенцев, предположительно, мог получить от предпринимателя Олега Бесчастного, который обслуживает маршруты № 73, 75, 80. По словам собеседника, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
16:32:43 11-01-2024
Какой красавчик))
16:32:43 11-01-2024
он что скрывался? могли бы дать штаны то надеть, совсем уже звери
16:43:07 11-01-2024
Гость (16:32:43 11-01-2024) он что скрывался? могли бы дать штаны то надеть, совсем уже ... залюбовались
16:45:26 11-01-2024
Гость (16:32:43 11-01-2024) он что скрывался? могли бы дать штаны то надеть, совсем уже ... звери? Звери - взяточники, которые за наши налоги навариваются. Закон нуен, за взятничество руки отрубать.
19:59:44 11-01-2024
Гость (16:32:43 11-01-2024) он что скрывался? могли бы дать штаны то надеть, совсем уже ... Да ну! Вошли и дали одеться. Обратите ВНИМАНИЕ! Оперативник снял ботики и вошел в комнату с задерживаемым БОСЫМ, т.е. В НОСКАХ. ВОТ И УМЫЛИ ВСЕХ НЕДЛБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ!!!!! Где ВЫ еще В РОССИИ ТАКОЕ увидете!!!!
16:33:39 11-01-2024
Не поделился?!
16:40:02 11-01-2024
а на других видео со следкома с бородой и одетый
18:43:49 11-01-2024
кадр (16:40:02 11-01-2024) а на других видео со следкома с бородой и одетый... Бороду тоже не успел одеть?😄
16:52:46 11-01-2024
То с бородой и спортивном костюме ,то бритый и в трусах .
17:00:45 11-01-2024
Странное чувство. Очень напоминает " показательное выступление" . Просто нашли " козла" отпущения. Народ любит такие показательные " порки". И все схавает. Нет я не о том, что он белый и пушистый- нет. Но, почему, вдруг, только сейчас спустя три года и именно тот, кто за транспорт отвечает... Вот она- главная причина окпзывается всего развала общественного транспорта в Барнауле...))
10:59:17 12-01-2024
Гость (17:00:45 11-01-2024) Странное чувство. Очень напоминает " показательное выступле... так во второй части видео кто? взяткодатель??? и почему двойные стандарты: одних лицо показывают, других - нет???
17:05:44 11-01-2024
Уйдите всё в отставку!
17:26:48 11-01-2024
Он не белый и пушистый , а тот чиновник который развалил общественный транспорт в Барнауле . Именно из-за него не стало 18 маршрутов !
17:37:09 11-01-2024
Петр (17:26:48 11-01-2024) Он не белый и пушистый , а тот чиновник который развалил общ... Ну следуя вашей логике теперь то зажиаем! Не уж то только он один!? Я не защищаю его, но критическое мышление у меня очень хорошо развито.)
19:19:20 11-01-2024
Гость (17:37:09 11-01-2024) Ну следуя вашей логике теперь то зажиаем! Не уж то только о... Пожалуй, вы правы! Один только Воронцов чего стоит.
17:43:49 11-01-2024
Зачем наручники? Он не дурак, чтобы бежать от вооруженных крепких мужчин. Там,наверняка, и возле подъезда такие же качки ждут.
17:48:46 11-01-2024
Зачем руководство довело Шеломенцева до такого финала? Ведь уже несколько лет народ пишет в комментах о подозрительной активности А.Ш. и требования убрать его с должности. Видно же невооруженным глазом, что перевозчики его давно «прогибают», видно по результатам его деятельности. Надо было его уволить ещё из городского комитета и не доводить до тюрьмы.
18:01:26 11-01-2024
Сверху сказали, нужно кого то показательно посадить, и тут Антону не повезло
18:37:54 11-01-2024
Видимо его два раза задерживали. После первого он побрился прилёг вздремнуть, а они опять пришли и уже забрали. Есть ещё какие-то версии?
18:59:00 11-01-2024
доброе утро, звучит недобро
21:16:21 11-01-2024
Что-то тут не то. Вот общаешся с людьми и все такие честные. Взяточничество порицают. А как доберутся до кормушки берут все. И вот мучает меня вопрос, 1) то-ли туда добираются недалёкие бестолочи, знают же что если попадётся сядут и всё равно берут. Но в это неверится, 2) то-ли там нет возможности отказаться и их заставляют брать. В это верится больше, ведь уже не первый случай, то из образования человек, то из горхелкехоза... куда вся честность девается.
10:35:45 12-01-2024
Гость (21:16:21 11-01-2024) Что-то тут не то. Вот общаешся с людьми и все такие честные.... Тоже кажется, что мог наоборот отказаться брать, начальство недовольно, решили проучить... Если такой взяточник, могли бы и следить, прослушивать, купюры пометить, взять с поличным. Три года думали, не могли определиться предъявлять или нет?))
22:24:00 11-01-2024
Честность? Скоро это слово из словаря уберут. Нужны идеи, проекты, прорывы и т.д. и т.п. А по факту - мелиоратор должен заниматься мелиорацией где-нибудь на Севере.
09:01:04 12-01-2024
Устал, а может просто забыл поделиться.
14:00:36 12-01-2024
Вряд ли Бесчастный, ведь к его маршрутам нет претензий, взятку давал тот у кого маршруты по широким загруженным улицам и пускает по ним газельки мелкие вместо больших автобусов