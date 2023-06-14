В Турции теперь можно оплачивать покупки российскими картами
Но придется раскошелиться на комиссии
14 июня 2023, 09:45, ИА Амител
В Турции в некоторых торговых точках заработала оплата по Системе быстрых платежей и картами банков РФ, пишет "Лента.ру" со ссылкой на телеграм-канал Profi.Travel.
Расплатиться можно через платформу SigmaPay – наклейка с такой надписью, как правило, есть на стойке продавца. По отзывам, покупки обходятся примерно на 12% дороже.
На сайте провайдера сообщается, что платформа зарабатывает на комиссии (2% от суммы платежа) и на курсе конвертации валют. В случае оплаты с помощью этого сервиса деньги списываются у покупателя в течение двух рабочих дней.
Ранее россияне пожаловались на рост цен в Турции. Подорожали не только путевки, но также проживание и товары.
11:47:08 14-06-2023
На 12% дороже. Это много. Не пойдет
13:24:16 14-06-2023
в турцию лучше пока не ездить, там участились случаи дискриминации наших граждан, очень участились.
14:17:03 14-06-2023
Гость (13:24:16 14-06-2023) в турцию лучше пока не ездить, там участились случаи дискрим... А что случилось?
16:20:59 14-06-2023
Гость (14:17:03 14-06-2023) А что случилось?... вести себя по-свински не надо, и тогда ничего с тобой не случится.
15:28:18 14-06-2023
Гость (13:24:16 14-06-2023) в турцию лучше пока не ездить, там участились случаи дискрим... Согласен, были недавно, турки цены взвинтили, сервис упал, пляжи в отелях где раньше все было чисто и аккуратно никто не убирает, водоросли гниют, обслуживание в самом отеле тоже на отвали. Зачем оно такое нужно, да еще за конские деньги ? Пусть гейропейцев своих любимых в зад целуют, те за каждый евро давятся, как турки сезон туристический завалят, а к этому все идет, отели заполнены на 40% максимум, то может поумнеют немного.