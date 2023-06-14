В Турции теперь можно оплачивать покупки российскими картами

Но придется раскошелиться на комиссии

14 июня 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Турции в некоторых торговых точках заработала оплата по Системе быстрых платежей и картами банков РФ, пишет "Лента.ру" со ссылкой на телеграм-канал Profi.Travel.

Расплатиться можно через платформу SigmaPay – наклейка с такой надписью, как правило, есть на стойке продавца. По отзывам, покупки обходятся примерно на 12% дороже.

На сайте провайдера сообщается, что платформа зарабатывает на комиссии (2% от суммы платежа) и на курсе конвертации валют. В случае оплаты с помощью этого сервиса деньги списываются у покупателя в течение двух рабочих дней.

Ранее россияне пожаловались на рост цен в Турции. Подорожали не только путевки, но также проживание и товары.