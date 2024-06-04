НОВОСТИПроисшествия

В Тюмени задержали мужчину, который кидал коктейли Молотова в храм

Предположительно, злоумышленник стал жертвой мошенников

04 июня 2024, 10:42, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Тюмени полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь храм с помощью коктейлей Молотова, сообщили в областном МВД.

Подозреваемым оказался 43-летний местный житель. Его допрашивают правоохранители.

Как выяснил SHOT, предположительно, горожанин стал жертвой телефонных мошенников и поджег храм, чтобы вернуть потерянные деньги.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.

Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:54:36 04-06-2024

В кабаках — зеленый штоф,
Белые салфетки.
Рай для нищих и шутов,
Мне ж — как птице в клетке!
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:22 04-06-2024

Всем срочно читать "12 стульев"! Наизусть учить главный завет Великого Комбинатора: "Утром деньги - вечером стулья". Может, хоть это удержит от идиотских поступков... Коль уж ума нет, чтобы понять, что тебя разводят на преступление.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:53 04-06-2024

стал жертвой телефонных мошенников --- ага, ну-ну. Еще надо говорить, что не знал, что это храм. Можно еще про голоса

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:37 04-06-2024

Бесы виноваты! Вали всё на них!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:02 04-06-2024

В нашей бедной стране роскошно живут только мошенники.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров