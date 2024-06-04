В Тюмени задержали мужчину, который кидал коктейли Молотова в храм

Предположительно, злоумышленник стал жертвой мошенников

04 июня 2024, 10:42, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Тюмени полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь храм с помощью коктейлей Молотова, сообщили в областном МВД.

Подозреваемым оказался 43-летний местный житель. Его допрашивают правоохранители.

Как выяснил SHOT, предположительно, горожанин стал жертвой телефонных мошенников и поджег храм, чтобы вернуть потерянные деньги.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.