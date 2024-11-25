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В ударном темпе на правом берегу Оби возводят ретейл-парк с набережной. Фоторепортаж

В комплексе будут не только торговые зоны, но и территории отдыха

25 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Строительство ретейл-парка на Правобережном тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Приближающаяся календарная зима пока не становится помехой для строительства торговой деревни на Правобережном тракте в Барнауле. Практически круглосуточно рядом с ТЦ "Лемана ПРО" (ранее – "Леруа Мерлен") работает спецтехника: участок отсыпают, выравнивают, строят инженерные системы и здания.

Летом 2024 года инвестор (компания "Сити Молл", связанная с ГК "Адалин") получил разрешения на строительство первых трех объектов в большом комплексе. Спустя несколько месяцев каркасы зданий уже практически готовы. Завершить их застройщику необходимо до января 2025 года и января 2026-го – именно до этого времени действует разрешительная документация.

Всего же в будущем в торговой деревне возведут шесть зданий (девять корпусов), которые делятся на автономные ячейки с отдельными входами. На въезде в ретейл-парк проектом предусмотрены витрины, зона предприятий общественного питания сконцентрирована вдоль набережной.

План ретейл-парка на Правобережном тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кроме торговых зданий, запланировано строительство собственных инженерных систем, в том числе очистных сооружений. Они, по заявлениям проектировщиков, будут фильтровать стоки на 98%.

Особенность ретейл-парка – наличие зоны отдыха с набережной. Здесь появятся теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий. В центральной части участка отведена площадка для отдыха посетителей, которая в зимнее и летнее время будет задействована для проведения мероприятий.

строительство фоторепортажи торговля

Комментарии 13

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Гость

09:33:08 25-11-2024

В общем, купаться там уже не придётся, жаль

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Пешеход

09:44:41 25-11-2024

Когда заработают терминалы самообслуживания в новых трамваях и автобусах?

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Гость

09:55:15 25-11-2024

Пешеход (09:44:41 25-11-2024) Когда заработают терминалы самообслуживания в новых трамваях... Вы ещё про общественный туалет на Исакова спросите. Как дети ей богу

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Гость

21:51:59 25-11-2024

Пешеход (09:44:41 25-11-2024) Когда заработают терминалы самообслуживания в новых трамваях... Сегодня в 109 только за наличку и переводы проехала.

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Алексей

09:53:50 25-11-2024

А инженерную инфраструктуру когда будут строить для этой зоны? Или опять будем ждать когда фекалии поплывут по реке, а потом дружно удивляться: а кто это сделал?

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Гость

09:54:22 25-11-2024

Здесь сознательно или не специально нарушена хронология событий.
Сначала началось строительство, был подготовлен участок и возведены металлоконструкций. А потом было получено разрешение на строительство

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Элен без ребят

11:33:22 25-11-2024

Гость (09:54:22 25-11-2024) Здесь сознательно или не специально нарушена хронология собы... ой, ну вы так говорите, как будто это что-то плохое. ЦУМ так же строят, например. а разве Ракшин может сделать что-то не по закону?

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Гость

09:57:27 25-11-2024

Продлите 144 до Лемана Про Правобережного. Сейчас туда уехать, если ты не живешь в центре, можно только с пересадкой, то есть за 140р туда и обратно. Да и по 144 давно надо запускать большие автобусы, всегда битком.

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Гость

10:07:06 25-11-2024

Заразы, они ещё и залив оккупировали.

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селянин

11:32:07 25-11-2024

Ну в принципе правильно, даже в город заезжать не надо будет.

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абрам

11:40:20 25-11-2024

Сволочи, угробили природу!!!

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Гость

15:02:11 25-11-2024

А чем торговать то будут в ретейл-парке, че то новое предложат? Отдых будет наверняка в стиле "набережной".

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гость

19:46:45 25-11-2024

скорей бы построили , жду не дождусь, хочу напшопиться , а то в городе негде.

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