В ударном темпе на правом берегу Оби возводят ретейл-парк с набережной. Фоторепортаж

В комплексе будут не только торговые зоны, но и территории отдыха

25 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Строительство ретейл-парка на Правобережном тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Приближающаяся календарная зима пока не становится помехой для строительства торговой деревни на Правобережном тракте в Барнауле. Практически круглосуточно рядом с ТЦ "Лемана ПРО" (ранее – "Леруа Мерлен") работает спецтехника: участок отсыпают, выравнивают, строят инженерные системы и здания.

Летом 2024 года инвестор (компания "Сити Молл", связанная с ГК "Адалин") получил разрешения на строительство первых трех объектов в большом комплексе. Спустя несколько месяцев каркасы зданий уже практически готовы. Завершить их застройщику необходимо до января 2025 года и января 2026-го – именно до этого времени действует разрешительная документация.

Всего же в будущем в торговой деревне возведут шесть зданий (девять корпусов), которые делятся на автономные ячейки с отдельными входами. На въезде в ретейл-парк проектом предусмотрены витрины, зона предприятий общественного питания сконцентрирована вдоль набережной.

План ретейл-парка на Правобережном тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кроме торговых зданий, запланировано строительство собственных инженерных систем, в том числе очистных сооружений. Они, по заявлениям проектировщиков, будут фильтровать стоки на 98%.

Особенность ретейл-парка – наличие зоны отдыха с набережной. Здесь появятся теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий. В центральной части участка отведена площадка для отдыха посетителей, которая в зимнее и летнее время будет задействована для проведения мероприятий.